El nuevo Citröen C5 Aircross llego al pais: prestaciones y precio de un SUV que apuesta al confort

Citroën atraviesa uno de sus mejores momentos en Argentina. La marca cerró 2025 con un 4,2% de market share, el récord histórico de los últimos 11 años, y arrancó el año con un calendario de lanzamientos muy exigente.

“Arrancamos este 2026 con la mejor participación de mercado de los últimos 11 años para la marca. Fijamos este 4% como base de crecimiento y tenemos un año muy intenso con tres lanzamientos”, señaló Federico Frascaroli, Brand Manager de Citroën Argentina. Tras la presentación del nuevo C4 híbrido a fines de marzo —la primera motorización electrificada de la gama local—, llegó el turno del protagonista: el nuevo Citroën C5 Aircross, fabricado íntegramente en la planta de Rennes, Francia, y construido sobre la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis.

Fabricado íntegramente en Francia, en la planta de Rennes, el nuevo Citroën C5 Aircross inaugura en la marca la plataforma STLA Medium de Stellantis.

El escenario elegido para presentarlo no fue casual. Ellerstina Polo House, en General Rodríguez, a 70 kilómetros de Buenos Aires, ofreció un entorno a la altura del modelo: canchas de polo, caballerizas, animales y el paisaje abierto del partido de General Rodríguez como telón de fondo. Entre los presentes también estuvieron algunos de los autos más icónicos de la historia de Citroën —el Traction Avant, el GS, el CX, el Xantia— exponentes de una marca que lleva más de un siglo construyendo una identidad basada en el confort, la audacia y la innovación. Una declaración de principios de lo que viene.

El recorrido de clásicos permitió revivir algunos de los modelos más innovadores de Citroën antes de la llegada del nuevo C5 Aircross.

Y es que el nuevo C5 Aircross no llega a actualizar: llega a redefinir. Se trata de una segunda generación construida desde cero, que Citroën posiciona como el SUV más confortable, tecnológico y espacioso que ha desarrollado en su historia. “Con el nuevo C5 Aircross estamos hablando de desbloquear un nuevo nivel de confort: una combinación de suspensión, acústica, espacio interior y materiales que realmente elevan la experiencia a otro nivel”, explicó Frascaroli. El modelo crece 15 centímetros respecto a la generación anterior, alcanzando los 4,65 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,78 metros. Se inscribe en el segmento C pero, por dimensiones, equipamiento y habitabilidad, también da respuesta a las necesidades del segmento D —uno de los de mayor expansión del mercado, con más de 40.000 unidades vendidas en lo que va de 2026 y un crecimiento del 60% en los últimos dos años.

Diseño exterior: presencia, carácter y firma lumínica

El nuevo C5 Aircross abandona las líneas redondeadas de su antecesor para adoptar un lenguaje de diseño más definido, más afilado y con mayor presencia. Los hombros ensanchados aportan estabilidad visual, el frontal transmite fuerza y fluidez a la vez, y una parrilla en negro brillante enmarca el nuevo logo de la marca en blanco satinado. Los embellecedores en tono Gold Satin recorren el frente y los laterales, mientras que las llantas Zircon de 19 pulgadas en terminación negro y gris suman el toque deportivo que distingue a esta generación.

La firma lumínica frontal incorpora proyectores Matrix LED con 20 LEDs independientes por faro, optimizando la visión nocturna sin encandilar. lopetegui

Uno de los grandes protagonistas del diseño es la firma lumínica. En el frente, los proyectores Matrix LED integran 20 LEDs independientes por unidad que trabajan de forma automática y autónoma, optimizando la visión nocturna sin encandilar a otros conductores. En la parte trasera, la tecnología Light Wings ofrece una solución visualmente única: los extremos de los faros se separan de la carrocería como alas flotando fuera del vehículo, generando un efecto a la vez aerodinámico e inconfundible. Una franja en negro brillante refuerza visualmente el ancho de la zaga, y el portón trasero de forma vertical maximiza el volumen de carga. El modelo también ofrece opción de carrocería bitono y techo panorámico de doble panel con apertura eléctrica y cortina black-out.

Federico Frascaroli aseguró que el nuevo C5 Aircross “desbloquea un nuevo nivel de confort” gracias a la combinación de suspensión, acústica, espacio interior y materiales.

Interior: el concepto C-Zen Lounge

El habitáculo del nuevo C5 Aircross fue concebido bajo el concepto C-Zen Lounge: materiales de alta calidad, combinaciones de colores y texturas orientadas a maximizar el bienestar de todos los ocupantes.

La combinación de materiales, iluminación y tecnología convierte al habitáculo del nuevo C5 Aircross en uno de los más sofisticados de la marca. lopetegui

Por primera vez en un modelo de la marca en Argentina, el interior incorpora materiales reciclados, incluyendo residuos de viñedos de Francia que se manifiestan como pequeños destellos marrones en algunos acabados del habitáculo —un detalle de identidad que también subraya el compromiso de Citroën con la sustentabilidad. “Citroën también se define como una marca simple: buscamos que la experiencia de manejo sea placentera y sencilla. La sustentabilidad es claramente otro de los ejes, desde el desarrollo de procesos más eficientes hasta la incorporación de materiales reciclados en el habitáculo del nuevo C5 Aircross”, destacó Frascaroli. La iluminación ambiental es personalizable en ocho colores, y el techo panorámico de más de un metro de longitud garantiza luminosidad tanto para el conductor como para los pasajeros.

El interior del nuevo Citroën C5 Aircross combina tecnología intuitiva con una atmósfera pensada para una conducción serena.

Confort en el andar y en el habitáculo

El confort es, históricamente, el atributo más asociado a Citroën, y el nuevo C5 Aircross lleva ese concepto a su máxima expresión. El modelo incorpora la suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos®, tecnología exclusiva de la marca que cuenta con dos topes hidráulicos adicionales —uno en compresión y otro en extensión— en los extremos de los amortiguadores. El resultado es una filtración excepcional de las imperfecciones del camino y una experiencia de marcha llamativamente serena.

Los asientos Advanced Comfort® refuerzan ese diferencial. Confeccionados con espumas de distintas densidades aplicadas estratégicamente según las zonas de contacto, incorporan 15 milímetros adicionales de espuma en respaldo y asiento. Los pasajeros traseros también se benefician de esta tecnología y cuentan con regulación de respaldo entre 21 y 33 grados, ideal para viajes largos. El mayor entre ejes y la mayor altura interior se traducen en más espacio para piernas y mayor distancia al techo. El baúl ofrece 651 litros —71 más que la generación anterior y uno de los mayores del segmento—, ampliables hasta 1.985 litros con los asientos traseros rebatidos en configuración 40/20/40.

El diseño del nuevo C5 Aircross apuesta por líneas más musculosas y definidas, con una silueta robusta que refuerza su carácter SUV.

Tecnología y conectividad

La tecnología del nuevo C5 Aircross fue concebida para ser intuitiva y no intrusiva. El gran protagonista del interior es la pantalla táctil Full HD de 13 pulgadas, con disposición vertical flotante que desciende en cascada integrándose con la consola central, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto®, y con reconocimiento de voz mediante el comando “Hello Citroën”. La interfaz es personalizable como un smartphone: el conductor puede configurar accesos rápidos a las funciones de uso diario, mientras la climatización permanece siempre visible en la zona inferior de la pantalla.

El puesto de conducción se completa con un tablero digital Full HD de 10 pulgadas y un Head-Up Display que proyecta velocidad, navegación y asistencias activas directamente en el parabrisas a color. La conectividad se refuerza con cargador inalámbrico, cuatro tomas USB tipo C, Bluetooth® y radio con mandos al volante. El sistema también incorpora Air Comfort System, que monitorea en tiempo real la calidad del aire dentro del habitáculo.

La tecnología del nuevo Citroën C5 Aircross está centrada en la experiencia intuitiva, con una pantalla táctil Full HD de 13 pulgadas de disposición vertical flotante que concentra las principales funciones del vehículo. lopetegui

Seguridad activa

El nuevo C5 Aircross MAX integra el Pack Drive Assist 2.0, que alcanza un nivel 2 de conducción autónoma con más de 20 asistencias activas. Entre ellas se destacan el frenado autónomo de emergencia (Active Safety Brake), el control crucero adaptativo con función Stop & Go, la asistencia activa de mantenimiento de carril (AFIL activo), el sistema de vigilancia de ángulo muerto extendido, el reconocimiento de señales de tránsito y el indicador de descanso recomendado. Se suman sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera con función 360°, proyectores Matrix LED inteligentes y espejo interior con antiencandilamiento. En seguridad pasiva, cuenta con seis airbags, ISOFIX y Top Tether en plazas traseras, frenos ABS con REF y AFU, ESP, ASR y detector de subinflado de neumáticos.

Motorización

Bajo el capó, el nuevo C5 Aircross está equipado con un motor naftero 1.6 turbo de 180 CV a 5.500 rpm y 300 Nm de par disponibles desde las 2.000 rpm, asociado a una caja automática de 6 velocidades. La entrega temprana de torque favorece una conducción suave y progresiva tanto en ciudad como en ruta, en plena coherencia con el posicionamiento del modelo como SUV de confort. La velocidad máxima es de 215 km/h y el tanque tiene una capacidad de 55 litros.

En la parte trasera, el nuevo C5 Aircross incorpora la firma lumínica Light Wings, con extremos de faros “flotantes” que refuerzan su identidad visual nocturna. lopetegui

Estrategia y disponibilidad

El nuevo C5 Aircross se enmarca en una apuesta deliberada de Citroën por reforzar su presencia en los segmentos más altos del mercado local. “Queremos seguir construyendo la imagen de marca y reforzar el ADN Citroën con vehículos importados como el C4 híbrido y el nuevo C5”, explicó Pablo Garcia Leyenda, Director Comercial de Stellantis. La marca, que ya alcanza cerca del 10% de participación en el segmento B-SUV —más del doble de su cuota nacional—, apunta ahora a consolidarse también en el C con un modelo que llega con el respaldo de más de 30.000 unidades vendidas en el mundo desde su lanzamiento internacional.

El nuevo Citroën C5 Aircross ya está disponible en versión MAX en la red de concesionarios oficiales de todo el país, a un precio de $59.900.000 con IVA incluido. Incluye garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, y puede complementarse con el programa Citroën FlexCare, que ofrece planes de mantenimiento programado anticipado y garantía extendida de motor y transmisión. Porque en Citroën, el confort no termina cuando se apaga el motor.

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