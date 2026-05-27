Luna Azul: qué es este fenómeno astronómico y cómo sacarle la mejor foto
Ocurre una vez cada cuatro años y Blue Moon, la cerveza craft número uno de Estados Unidos, propone una iniciativa para capturar este evento único.
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Este mayo llega uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año: la Luna Azul. Sin embargo, siempre que el cielo nos regala algún suceso increíble pareciera que el celular se resiste a registrar tal cual lo ven nuestros ojos. Blue Moon, la marca de cerveza craft número uno de Estados Unidos, presenta una campaña que invita, enseña e incentiva a capturar el momento de la mejor manera para que quede siempre en el recuerdo.
¿Qué es exactamente una Luna Azul? A pesar de su nombre, no se trata de un cambio de color. Este fenómeno ocurre cada cuatro años, cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes calendario, o una luna llena adicional dentro de una misma estación.
Su rareza es justamente lo que la convierte en un momento especial y digno de ser capturado. Con ese espíritu, Blue Moon impulsa una iniciativa que celebra la creatividad, la fotografía y la conexión entre quienes disfrutan mirar el cielo desde una perspectiva diferente.
Durante todo el mes, la marca va a compartir en sus redes sociales consejos de fotógrafos, creadores de contenido e influencers, para que cualquier persona pueda capturar la luna en cualquiera de sus fases desde su celular y tener su propia versión de este fenómeno.
Un evento exclusivo para los mejores cazadores de luna
Quienes suban una historia con una foto de la luna azul junto a una Blue Moon y etiqueten a @bluemoon_ar podrán acceder a un evento exclusivo que la marca realizará el próximo 31 de mayo en Casa Futura, un espacio pensado para celebrar, compartir experiencias y seguir explorando el universo creativo que inspira esta iniciativa. Las imágenes más destacadas también van a participar por premios especiales.
Tips para fotografiar la Luna Azul desde el celular
La propuesta va más allá de la perfección técnica: se trata de explorar la creatividad, jugar con perspectivas y animarse a experimentar. Para arrancar, estos son los consejos básicos que comparte la marca:
- Usá un trípode para evitar movimientos y lograr mayor nitidez en la toma.
- Ajustá la exposición de forma manual para evitar que la luna salga sobreexpuesta.
- Probá diferentes encuadres incorporando elementos del entorno en la composición.
- No le tengas miedo a experimentar, la creatividad es clave.
La invitación está hecha: levantar la vista, dejarse sorprender y capturar un momento único en el cielo. Porque la Luna Azul no solo es un fenómeno astronómico, sino también una excusa perfecta para crear, compartir y destapar una Blue Moon.
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