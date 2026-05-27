Luna Azul: qué es este fenómeno astronómico y cómo sacarle la mejor foto

Este mayo llega uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año: la Luna Azul. Sin embargo, siempre que el cielo nos regala algún suceso increíble pareciera que el celular se resiste a registrar tal cual lo ven nuestros ojos. Blue Moon, la marca de cerveza craft número uno de Estados Unidos, presenta una campaña que invita, enseña e incentiva a capturar el momento de la mejor manera para que quede siempre en el recuerdo.

¿Qué es exactamente una Luna Azul? A pesar de su nombre, no se trata de un cambio de color. Este fenómeno ocurre cada cuatro años, cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes calendario, o una luna llena adicional dentro de una misma estación.

Su rareza es justamente lo que la convierte en un momento especial y digno de ser capturado. Con ese espíritu, Blue Moon impulsa una iniciativa que celebra la creatividad, la fotografía y la conexión entre quienes disfrutan mirar el cielo desde una perspectiva diferente.

Durante todo el mes, la marca va a compartir en sus redes sociales consejos de fotógrafos, creadores de contenido e influencers, para que cualquier persona pueda capturar la luna en cualquiera de sus fases desde su celular y tener su propia versión de este fenómeno.

Un evento exclusivo para los mejores cazadores de luna

Quienes suban una historia con una foto de la luna azul junto a una Blue Moon y etiqueten a @bluemoon_ar podrán acceder a un evento exclusivo que la marca realizará el próximo 31 de mayo en Casa Futura, un espacio pensado para celebrar, compartir experiencias y seguir explorando el universo creativo que inspira esta iniciativa. Las imágenes más destacadas también van a participar por premios especiales.

Tips para fotografiar la Luna Azul desde el celular

Blue Moon brinda consejos para sacar la mejor foto de la luna llena.

La propuesta va más allá de la perfección técnica: se trata de explorar la creatividad, jugar con perspectivas y animarse a experimentar. Para arrancar, estos son los consejos básicos que comparte la marca:

Usá un trípode para evitar movimientos y lograr mayor nitidez en la toma.

Ajustá la exposición de forma manual para evitar que la luna salga sobreexpuesta.

Probá diferentes encuadres incorporando elementos del entorno en la composición.

No le tengas miedo a experimentar, la creatividad es clave.

La invitación está hecha: levantar la vista, dejarse sorprender y capturar un momento único en el cielo. Porque la Luna Azul no solo es un fenómeno astronómico, sino también una excusa perfecta para crear, compartir y destapar una Blue Moon.

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