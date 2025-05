Jamie Lee Curtis le exigió a Mark Zuckerberg eliminar un video creado con IA

La ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis apuntó contra el director de Meta, Mark Zuckerberg, tras descubrir un anuncio creado con inteligencia artificial (IA) en el que se utiliza su imagen sin su consentimiento. “Hemos llegado a esto, @zuck”, escribió la actriz en un posteo en Instagram, y exigió al creador de Facebook eliminar el contenido.

“Hola. Nunca nos hemos conocido. Mi nombre es Jamie Lee Curtis y he recurrido a todos los canales apropiados para pedirte a vos y a tu equipo que eliminen este comercial totalmente falso hecho con IA sobre una tontería que no autoricé, aprobé ni respaldo”, continúa la publicación, que en cuestión de minutos obtuvo más de 50.000 likes.

En detalle, Curtis explicó que, originalmente, las imágenes pertenecen a una entrevista con la periodista Stephanie Ruhle, del canal de televisión MSNBC, sobre los incendios en Los Ángeles, California. “Si tengo una marca personal, además de ser actriz, autora y activista, es que soy conocida por decir la verdad, decir las cosas como son y tener integridad. Este (mal) uso de mis imágenes con palabras falsas puestas en mi boca, disminuye mis oportunidades de expresar mi verdad de manera auténtica”, dijo la actriz.

Y completó: “Me han dicho que si te lo pido directamente, tal vez animes a tu equipo a controlarlo y eliminarlo”.

Tras la publicación, el vocero de Meta, Andy Stone, informó en un correo electrónico a Variety que el contenido violaba las políticas de la compañía, por lo que fue eliminado.

A los pocos minutos, Curtis sumó un comentario a su posteo: “¡Funcionó! ¡Viva internet! ¡La vergüenza tiene su valor! ¡Gracias a todos los que opinaron y ayudaron a solucionarlo!“.

Perder el control de la realidad

No se trata de la primera vez que una personalidad de Hollywood es víctima de los deepfakes y la IA. De hecho, en febrero la actriz Scarlett Johansson protagonizó un episodio similar.

El contenido mostraba a la actriz con una remera en la que aparecían dibujados una mano con el dedo del medio extendido, la estrella de David y el nombre de Kanye. Según reportó CNN, aunque falso, esto suponía una muestra de apoyo y refuerzo a los últimos dichos y acciones antisemitas de Kanye West, el cantante que en ese momento vendía una camiseta con una esvástica en el sitio web de su marca de ropa Yeezy.

En los últimos años, West ha sido embajador de un discurso de odio contra la comunidad judía. “Soy un nazi”, escribió en X. Además, dijo que iba a normalizar hablar de Hitler de la misma manera que hablar de matar “negros” se ha normalizado.

El video de la actriz fue creado justamente en respuesta a estas declaraciones. En Instagram, Guy Bar y Ori Bejerano, ambos expertos en IA generativa de origen israelí, confesaron haber usado esta estrategia más rebuscada para atacar al cantante. Hicieron un compilado donde incluyeron a Johansson con otras reconocidas figuras, como Steven Spielberg, Adam Sandler o David Schwimmer, intentando destacar cómo las plataformas digitales pueden ser un escenario para el odio fácilmente.

Las imágenes de Scarlett Johansson creadas con IA

La publicación no fue bien recibida por Scarlett Johansson, quien fue la única que habló públicamente sobre el tema. En un comunicado, manifestó que, debido a su origen judío, no tolera el antisemitismo ni la incitación a la violencia de ningún tipo. Sin embargo, no dejó pasar por alto el peligro que supone el acceso a la IA.

“El potencial del discurso de odio multiplicado por la IA es una amenaza mucho mayor que cualquier persona que asuma la responsabilidad por ello. Debemos denunciar el mal uso de la IA, sea cual sea su mensaje, o corremos el riesgo de perder el control de la realidad”, escribió en su comunicado. Y pidió urgencia en el congreso para que pasen la ley que refiere al uso limitado de la IA.

Sin embargo, no es la primera ocasión en la que Johansson se ve involucrada en una disputa contra la IA. En mayo de 2024, la actriz inició acciones legales contra OpenAI luego de que la empresa presentara una nueva actualización de ChatGPT. Esta nueva versión incluía la posibilidad de interactuar con el chat conversacional mediante la voz, y la que había diseñado OpenAI era casualmente muy similar a la de Johansson.