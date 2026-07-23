La fuerte adopción de stablecoins impulsa el desembarco de una plataforma financiera global en la Argentina

El ecosistema cripto continúa creciendo en la Argentina. En ese sentido, un nuevo jugador se suma al mercado local: Jeeves, una plataforma financiera global diseñada para pagos corporativos y basada en la tecnología de stablecoins.

La compañía iniciará sus operaciones en el país y ofrecerá una solución integral que combina cuentas internacionales, tarjetas corporativas, gestión de gastos, pagos transfronterizos, operaciones de tesorería y herramientas para operar mediante stablecoins.

La propuesta está dirigida tanto a empresas argentinas que necesitan administrar sus finanzas en distintas monedas y mercados como a compañías internacionales que realizan pagos a proveedores y contratistas en el país. A su vez, la plataforma permite a CFOs y equipos financieros centralizar pagos, gastos y movimientos de tesorería, con mayor control y visibilidad.

"Argentina es una enorme oportunidad porque existe una fuerte adopción de stablecoins", señaló Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves

Por otro lado, Jeeves brinda acceso a cuentas en dólares y euros sin necesidad de constituir una entidad en Estados Unidos, así como también habilita pagos programáticos con stablecoins en más de 190 países.

“Argentina representa un lanzamiento muy importante. No solo es el primer país en el que nos expandimos en dos años, sino también el primero en el que lo hacemos a gran escala. Es una enorme oportunidad porque una de las características más singulares de Argentina es que existe una fuerte adopción de stablecoins. Es uno de los mercados con mayor adopción de este tipo de activos, lo que hace que sea muy conveniente para nosotros lanzar nuestro producto aquí”, afirmó Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves, en el marco de una visita al país que incluyó un encuentro con periodistas, del que participó LA NACION.

En esa línea, el ejecutivo destacó la “mentalidad global” de las compañías y emprendedores argentinos, aspecto clave para la adopción y uso de stablecoins. La llegada al país también coincide con una importante expansión en diferentes países de América Latina, como Brasil, Colombia y México.

El plan local, en detalle

Como parte de su plan local, Jeeves proyecta superar los 100 clientes enterprise en el país durante 2026 y alcanzar un volumen anualizado de US$500 millones procesados mediante stablecoins. Además, abrirá oficinas en la ciudad de Buenos Aires y ampliará su equipo para acompañar el desarrollo de la operación.

Para ello, la compañía incorporó a Federico Javin como Head of Stablecoin Growth. Con base en Buenos Aires, el ejecutivo tendrá a su cargo la estrategia global de Jeeves vinculada con dólares digitales.

“Argentina ya atravesó una dolarización digital de facto. El próximo paso es integrar esos flujos con herramientas de nivel empresarial que permitan administrar la tesorería, los gastos y los pagos internacionales desde una misma plataforma”, comentó Javin.

Por el momento, Jeeves cuenta con un equipo local de siete personas y se encuentra en búsqueda de nuevos colaboradores. “Podríamos terminar el año con 20 o hasta 25 personas”, precisó Javin.

Respecto a su plan de acción, Javin destacó tres ejes centrales: construcción del producto alineado con las características del país; formar un equipo sólido, con foco en análisis de datos y diseño de producto; y marketing.

La compañía incorporó a Federico Javin como Head of Stablecoin Growth

Por otro lado, Thazhmon aseguró que, a medida que el negocio crezca, el objetivo es involucrarse “cada vez más con los reguladores”. “Hasta el momento no hemos hablado directamente con los reguladores. La forma en que está estructurada nuestra operación en Argentina es que trabajamos con un socio local que está plenamente regulado. Ese socio cuenta con las licencias correspondientes y puede recibir los fondos. Una vez que se realiza ese ingreso, los fondos se envían a una billetera de stablecoins y, a partir de ahí, entra en funcionamiento nuestra infraestructura”, profundizó.

Bajo esta línea, desde Jeeves señalaron que los avances en materia regulatoria serán clave para impulsar una mayor consolidación de la industria y remarcaron el rol de la Genius Act y la Clarity Act.

En detalle, la Genius Act —aprobada en julio de 2025 por el Congreso de Estados Unidos— establece un régimen regulatorio para las stablecoins. Por su parte, la Clarity Act es un proyecto de ley que busca ordenar y dar previsibilidad al criptomercado en su conjunto.

“La Genius Act fue ese gran cambio que hizo que esto fuera más aceptable. La tecnología de stablecoins ya existía desde hacía siete u ocho años, pero la regulación no era clara. La pregunta era: ¿Podemos usarla? ¿Podemos combinarla con la infraestructura bancaria tradicional? ¿Podemos integrarla con determinados servicios?“, apuntó Thazhmon.

Y agregó: “Creo que muchos reguladores están tomando la Genius Act como una especie de modelo o referencia sobre cómo regular este tipo de operaciones para las empresas en sus propios países. Por eso trabajamos muy de cerca con los reguladores de Brasil, México y otros mercados".