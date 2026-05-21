La nueva estética que imponen las imágenes creadas con IA

¿Hasta qué punto la tecnología puede distorsionar la manera en que nos percibimos? Esa es la pregunta que, en el último tiempo, comenzó a circular entre profesionales de la estética luego de notar una particular tendencia entre sus pacientes: querer parecerse a una versión de sí mismos generada por inteligencia artificial (IA).

Rachel Westbay, dermatóloga cosmética de Nueva York, contó a Business Insider que una mujer llevó a su consultorio una imagen caricaturesca creada con ChatGPT, de ojos enormes similares a los de una muñeca. “Es como decir que quiero parecerme a Ariel de La Sirenita. Me quedé impactada”, señaló. Incluso, describió que el look era como el de una “muñeca Bratz”, con labios enormes y mandíbula bien marcada.

Sachin Shridharani, cirujano plástico de Manhattan, vivió una situación similar: una paciente de 70 años le pidió parecerse a su nieta de 40, luego de generar una versión joven de ella con IA. “Le expliqué que no podíamos recrear su aspecto cuando era más joven, pero ella insistió”, recordó.

No es novedad que la tecnología influya sobre los estándares y expectativas de belleza. Los filtros de redes sociales como Snapchat e Instagram, o programas como Photoshop, son un ejemplo de ello. De hecho, un estudio de la Academia Estadounidense de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial, publicado en 2019, reveló que el 72% de los cirujanos plásticos faciales afirmaron que sus pacientes se sometieron a procedimientos para verse mejor en selfies.

Las personas que utilizan IA para mejorar fotos tienen expectativas “significativamente más altas” sobre los resultados de las cirugías plásticas

Sin embargo, la IA parece estar reconfigurando por completo la idea de “belleza”. ¿El motivo? Las personas que utilizan estas herramientas para mejorar fotos tienen expectativas “significativamente más altas” sobre los resultados de las cirugías plásticas, según una investigación realizada por el Beth Israel Deaconess Medical Center.

“No es necesariamente negativo que la gente explore su apariencia o el objetivo que desea. Lo importante es reconocer que aún existen limitaciones”, comentó a Business Insider Steven Williams, cirujano plástico del Área de la Bahía y expresidente de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos.

A modo de ejemplo, Westbay explicó que no existe ningún procedimiento capaz de aumentar el tamaño de los ojos. “Incluso si pudiéramos lograrlo, la gente te miraría como si fueras un personaje de dibujos animados”, apuntó.

“Los cuerpos no son de arcilla. Hay sistemas fisiológicos y orgánicos que debemos proteger cuando realizamos estas cirugías”, sumó Williams.

El estiramiento facial requiere hacer incisiones a ambos lados del rostro

No obstante, hay procedimientos que sí son posibles. Según informa Business Insider, las imágenes con filtros o generadas con IA llevaron a los médicos a realizar incisiones en la pared abdominal para recrear abdominales marcados y y aplicar técnicas sobre las costillas para estilizar la cintura.

En este contexto, Williams invita a sus pacientes a reflexionar el verdadero motivo por el cual desean cambiar aspectos de sí mismos. “¿Cuál es tu expectativa? Si la respuesta es conseguir un nuevo trabajo, una relación o un determinado estatus social, eso es una señal de alerta", concluyó.