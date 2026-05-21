Preocupación por la salud de Romina Gaetani: qué le pasó y cómo se encuentra

Romina Gaetani sufrió una descompensación en plena gira teatral de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari, por la que tuvo que recibir asistencia en un hospital de Carmen de Patagones antes de salir a escena en el Teatro España.

La actriz venía atravesando problemas respiratorios y realizándose nebulizaciones, y la situación se dio en medio de un complicado traslado del elenco, ya que el transporte en el que viajaban los actores sufrió un desperfecto mecánico antes de llegar a destino.

Tras el episodio, la producción de la obra brindó tranquilidad y explicó a LA NACION lo ocurrido. “Llegamos al teatro de Carmen de Patagones bastante tarde porque tuvimos un inconveniente con el motorhome, que se rompió. Romi se venía haciendo nebulizaciones porque está con un cuadro de asma, entonces, cuando llegamos al teatro, vino una ambulancia, la revisó y, para que ella se quedara tranquila, la llevaron al hospital, donde le hicieron todo: una placa, le tomaron la temperatura, la presión y la saturación. Está todo ok”, detallaron.

Pese al susto, desde la producción remarcaron que la actriz pudo continuar con sus compromisos laborales sin inconvenientes: “Ahora estamos terminando la segunda función acá en Carmen de Patagones, casi 700 personas entre las dos funciones. Mañana tenemos otras dos en General Roca. Está todo bien”, precisaron desde el equipo en la noche de ayer.

La gira continuará, por el momento con normalidad, con funciones durante toda la semana por distintas localidades del sur del país. En el día de hoy, Gaetani se presentará junto al resto del elenco, integrado por Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal, en General Roca. Luego seguirán viaje por Villa Regina, el sábado tendrán doble función en Cipolletti, el domingo actuarán en Neuquén, el lunes en Bahía Blanca y el martes en Tres Arroyos.

Duro trance personal

Se trata de una gira particularmente exigente para el equipo, que viaja con sus cinco protagonistas sin reemplazos y afronta extensos trayectos por ruta entre función y función.

Además, para Gaetani esta vuelta al teatro representa un regreso importante después del duro trance que atravesó tras su separación de Luis Cavanagh, a quien denunció el pasado diciembre por violencia de género.

El hecho que derivó en la acción judicial habría ocurrido a fin del año pasado en un country de Pilar, cuando personal de seguridad del lugar alertó a la policía tras detectar una situación de violencia dentro de una vivienda.

Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género

Según trascendió del parte oficial, al llegar al domicilio los agentes encontraron a la artista visiblemente alterada y con signos compatibles con una agresión. Semanas después, a comienzos de febrero, la Fiscalía había solicitado la detención del empresario, aunque la justicia luego le concedió la eximición de prisión, pero le impuso una fianza.

A finales del mes pasado, Cavanagh habló de la situación por primera vez en una entrevista con Intrusos (América TV) y negó las acusaciones. “Nunca le pegué a una mujer en mi vida y nunca lo voy a hacer”, sostuvo.

Además, el empresario aseguró que la violencia “fue de ella” y afirmó contar con pruebas para demostrarlo. “Yo jamás fui violento con ella, y ella fue violenta conmigo varias veces. Romina es una mujer difícil. Hice todo lo que pude, pero no funcionó”, señaló.

En tanto, Gaetani, después de lo sucedido, prefirió resguardarse aunque sí expresó que “estaba rota” y “en carne viva”, pero con el correr de las semanas optó por concentrarse en el trabajo y en que la justicia siguiera su curso.