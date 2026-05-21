Nvidia reportó ingresos por US$81.600 millones, impulsados por el boom de la inteligencia artificial

Nvidia superó las expectativas del mercado. La compañía estadounidense especializada en el desarrollo de software y hardware para la industria global de la inteligencia artificial, reportó ingresos récord en su balance financiero relativo al primer trimestre fiscal 2027, finalizado el 26 de abril.

De acuerdo con el informe, la firma alcanzó ingresos por US$81.600 millones, lo que representa un incremento de 85% respecto al año anterior y un 20% en comparación con el trimestre previo. Según el documento, la utilidad neta fue de US$58.321 millones (+211%.interanual), el margen bruto se mantuvo estable en un 75,0%, y el beneficio por acción se ubicó en US$2,39 (+214% interanual).

El motor principal de este crecimiento fue, una vez más, su división de Data Center. La unidad registró ingresos por US$75.200 millones (un salto del 92% interanual), empujada por la subdivisión de Networking, que creció 199%.

Jensen Huang: "La IA agéntica ya está aquí" MIKAYLA WHITMORE - NYTNS

“La construcción de fábricas de IA -la mayor expansión de infraestructura de la historia de la humanidad- se está acelerando a una velocidad extraordinaria. La IA agéntica ya está aquí, realizando un trabajo productivo, generando valor real y escalando rápidamente en empresas e industrias”, aseguró Jensen Huang, fundador y CEO de la firma.

Y enfatizó: “Nvidia se encuentra en una posición privilegiada en el centro de esta transformación, al ser la única plataforma que funciona en todas las nubes, impulsa todos los modelos de código abierto y de vanguardia, y se adapta a cualquier entorno donde se produzca IA, desde centros de datos hiperescalables hasta el borde de la red”.

Tras su salida a la Bolsa de Nasdaq en 1999, las acciones de Nvidia iniciaron una curva ascendente constante en los últimos cinco años, impulsada por la escasez mundial de chips que afectó a cientos de industrias y provocó aumentos de precios. En este período, el precio de los papeles trepó cerca de un 1364,61%, hasta los US$220.

Las acciones de Nvidia vienen al alza desde los últimos años. Fuente: Yahoo Finance

Para Richard Clode, gestor de Carteras de Janus Henderson, el movimiento marca un punto de inflexión similar al que atravesó Apple hace más de una década, cuando el mercado todavía dudaba de la sostenibilidad de su crecimiento. “En aquel momento el mercado discutía si el crecimiento del iPhone podía sostenerse o si la compañía terminaría convirtiéndose en la próxima Nokia. El programa de retorno de capital fue una señal contundente para demostrar que Apple era una plataforma tecnológica con ventajas competitivas duraderas. Nvidia busca transmitir hoy un mensaje similar”, explicó.

Hitos del trimestre y proyecciones

Entre los hitos operativos del trimestre, desde la empresa destacaron el anuncio de la plataforma Nvidia Vera Rubin, que incluye el procesador Vera CPU, diseñado específicamente para fábricas de IA agéntica. Además, desde la compañía avanzaron en su ecosistema de Edge Computing, con ingresos de US$6400 millones (un 29% más que el año pasado) y nuevas alianzas estratégicas con gigantes como Google Cloud, Hyundai y Kia para el desarrollo de vehículos autónomos.

El sólido desempeño financiero se tradujo en beneficios directos para los inversores. Nvidia anunció que retornó un récord de aproximadamente US$20.000 millones a sus accionistas durante el trimestre mediante recompras de acciones y dividendos en efectivo.

Además, la junta directiva aprobó una autorización adicional de US$80.000 millones para la recompra de acciones y decidió aumentar el dividendo trimestral efectivo de US$0,01 a US$0,25 por acción. Este incremento -informaron- será pagado el 26 de junio a los accionistas registrados al 4 de junio.

Para el segundo trimestre del año fiscal 2027, la compañía proyecta ingresos de US$91.000 millones, manteniendo márgenes brutos de alrededor del 75%. Estas proyecciones -explicaron- no incluyen ingresos provenientes del mercado de computación de centros de datos en China.