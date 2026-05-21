AMD quiere que tengas agentes de IA y modelos locales con su plataforma Ryzen AI Halo y los chips Ryzen AI Max PRO Serie 400

AMD dará impulso a los agentes de inteligencia artificial con la plataforma de desarrollo Ryzen AI Halo y los nuevos chips Ryzen AI Max PRO Serie 400, que admiten la ejecución de modelos de 300.000 millones de parámetros de manera local.

Ryzen AI Halo es una plataforma diseñada para trabajar con la inteligencia artificial a nivel local, que puede ejecutar modelos de hasta 200.000 millones de parámetros. Para ello, ofrece hasta 128 GB de memoria unificada e integra una NPU para el procesamiento emergente de IA siempre activo.

Esta plataforma, basada en el procesador Ryzen Al Max+ 395, estará disponible para pedidos anticipados en junio, como ha informado AMD en un comunicado. Más adelante, en el tercer trimestre del año, contará con los nuevos procesadores Ryzen AI Max PRO Serie 400.

Con Ryzen AI Halo y los procesadores Ryzen AI Max PRO Serie 400, la compañía ofrece “el rendimiento, la memoria y el conjunto de software de IA abierta que los desarrolladores y las empresas necesitan para dar vida a la próxima generación de sistemas de IA con capacidad de gestión de agentes directamente en sus escritorios”, como afirma el vicepresidente sénior y director general del Grupo de Computación y Gráficos, Jack Huynh.

Los nuevos procesadores están diseñados para impulsar la próxima generación de computadoras con agentes, con capacidad para comprender instrucciones, planificar acciones y ejecutar tareas con una mínima intervención del usuario.

Las características técnicas de los nuevos procesadores Ryzen AI Max Pro 400 Series

AMD los ha destacado como “los primeros procesadores cliente x86 del mundo capaces de ejecutar modelos de 300.000 millones de parámetros localmente”. Ofrecen velocidades de reloj de hasta 5,2 GHz, hasta 192 GB de memoria unificada y 160 GB de VRAM.

Los Ryzen AI Max PRO Serie 400 se dirigen a desarrolladores y empresas, a través de computadoras de agente de IA de próxima generación y sistemas de clase estación de trabajo, así como computadoras comerciales de IA que manejan IA avanzada y computación visual en un solo sistema.