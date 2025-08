La paradoja de Reddit: de último bastión humano de internet a insumo invisible de la IA

Cuando Steven Huffman y Alexis Ohanian fundaron Reddit en 2005, lo hicieron bajo una lógica pre-redes sociales: sin influencers, sin video vertical, sin likes. Un foro de foros donde cualquiera podía opinar, discutir o compartir desde el anonimato. En la plataforma, los usuarios (redditors) publican contenido (enlaces, textos, imágenes o videos) que es votado por la comunidad. Todo se organiza en subreddits, foros temáticos con reglas propias y moderadores voluntarios.

En una web que se achica, se homogeneiza y se automatiza, este espacio se volvió el lugar donde aún lo humano resiste. A diferencia del resto de las redes sociales donde reinan la viralidad, las tendencias y la estandarización, Reddit puede considerarse uno de los espacios más auténticos y colaborativos de internet, sin dictadura de algoritmos y con un núcleo de contenido útil, interesante o genuinamente divertido.

Dos décadas más tarde de su creación, esa fórmula -que en principio parecía obsoleta frente a Instagram, TikTok u otros modelos de engagement algorítmico- resultó ser una ventaja competitiva. Mientras las grandes plataformas priorizan el consumo fugaz, Reddit crece sobre el principio de conversación entre personas y por ese motivo también es codiciada por quienes buscan construir comunidades reales alrededor de intereses de todo tipo (incluso políticos), pero también marcas, empresas, causas o saberes compartidos.

“Lo que Reddit confirma -explica Karina Barcellos, Chief Strategy Officer (CSO) en another- es que en un ecosistema saturado de contenido automatizado, las personas siguen buscando espacios donde la conversación sea real, la opinión tenga matices y no todo esté diseñado para agradar al algoritmo”.

El director ejecutivo de Reddit, Steve Huffman (Foto: AFP)

Reddit no es nuevo, pero hoy se vuelve más relevante porque representa una lógica distinta: la del valor por encima del volumen. “En lugar de priorizar la estética o la viralidad, prioriza el contenido que informa, conecta o entretiene desde la experiencia. La autenticidad emerge desde la comunidad. Ese modelo más humano es el que muchos creían acabado y, sin embargo, ahora se vuelve contrapeso a la sobresaturación de lo artificial” subraya Barcellos.

De hecho, según sus últimos reportes, la plataforma ya tiene más de 108 millones de usuarios diarios y 400 millones semanales, con una capitalización de mercado que supera los 28.000 millones de dólares tras su salida a bolsa en 2024. Y vale destacar que su vigencia también se explica por razones como que Google prioriza resultados de Reddit tanto para combatir el spam de SEO como para contrarrestar el contenido generado por IA que abunda en el resto de la web.

Combustible de la automatización

Pero esa credibilidad conversacional que Reddit supo conservar tiene un precio. Lo que hace valiosa a la plataforma para sus usuarios -su volumen de conversaciones auténticas, emocionales, espontáneas- también la convierte en materia prima ideal para entrenar inteligencia artificial.

Según Barcellos, Reddit y plataformas similares representan un repositorio valioso de lenguaje real, debate espontáneo y experiencia distribuida. “Para entrenar modelos de inteligencia artificial, ese tipo de contenido es oro: no está curado ni filtrado, sino vivo, cambiante, contradictorio. Refleja cómo piensan, sienten y se expresan las personas”.

De hecho Reddit alimenta a ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje. OpenAI y Gemini firmaron acuerdos oficiales para licenciar su contenido. ¿El resultado? Gran parte de lo que se lee, consulta y decide con IA cada día, proviene de ahí; en concreto, de hilos escritos por usuarios reales, quienes muchas veces ignoran que sus palabras se usarán para alimentar respuestas generadas por algoritmos.

En este punto, Barcellos trae una cuestión ética. Que algo esté disponible públicamente no significa que deba usarse sin criterios. “Hoy más que nunca necesitamos repensar la trazabilidad de los datos y la intención con la que se utilizan. ¿Qué sesgos se replican? ¿Qué comunidades se ven expuestas sin saberlo? ¿Quién se beneficia? Desde una visión estratégica, la tecnología debe verse como una aliada pero una que necesita guía. No se trata de frenar su avance, sino de acompañarlo con criterios humanos, regulatorios y culturales”, destaca.

El riesgo de ser esencial

Este doble rol, sin embargo, es inestable. Mientras se posiciona como alternativa al caos algorítmico de las redes y al ruido sintético de la IA, Reddit también empieza a parecerse más a las big tech que decía diferenciarse. “Esa tensión es inevitable, pero no necesariamente negativa. Toda comunidad abierta está expuesta a influencias externas. La diferencia está en cómo se participa”, explican desde another.

En Reddit, por ejemplo, las campañas más exitosas son las que respetan el lenguaje, los códigos y las reglas del subreddit. “Hay que entender qué mueve a la comunidad. La clave está en la intención: cuando la participación busca construir la comunidad lo reconoce. La autenticidad y la transparencia, incluso cuando hay un objetivo comercial detrás, son lo que permite gestionar esa tensión con legitimidad”, agrega Barcellos.

Con más de 2300 empleados y una presión creciente por monetizar, la plataforma vive tensiones internas, según informa la publicación New York Magazine: burnout de moderadores, pérdida de herramientas de gestión y proliferación de contenido falso generado por bots.

Además, su modelo operativo -basado en miles de moderadores voluntarios que dedican horas a cuidar comunidades- comienza a mostrar grietas. Algunos moderadores incluso proponen empezar a recibir un salario, ahora que trabajan indirectamente para una empresa que cotiza en bolsa.

Steven Huffman, CEO actual y cofundador, insiste en que Reddit es un espacio distinto: “No somos redes sociales. Y no somos IA”. Si bien la consigna es potente, Reddit sostiene lo que queda de la “vieja web”, pero también es pieza clave del nuevo. “El riesgo no está en la tecnología en sí, sino en cómo ésta reconfigura la experiencia de ser parte de una comunidad - explica Barcellos- y agrega que si las personas sienten que están siendo escuchadas, que su participación tiene valor y que no son simplemente un insumo, la comunidad se sostiene. “Si, por el contrario, perciben que su voz es explotada sin consentimiento o reconocimiento, el vínculo se rompe”, subraya.

En definitiva, la supervivencia de la plataforma como espacio humano parecería depender de su capacidad para equilibrar estos intereses, al menos si quiere conservar su esencia como el “último archivo auténtico” de la conversación digital.