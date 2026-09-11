“La principal barrera es el entendimiento”: una herramienta con IA busca simplificar el día a día de las pymes

Sostener una Pyme en la Argentina está lejos de ser una tarea sencilla. Al fluctuante contexto económico, se suma un desafío cada vez más complejo que trasciende la coyuntura local: sobrevivir en el universo digital, ahora potenciado con la inteligencia artificial (IA).

“La IA está cambiando radicalmente los paradigmas. Por ejemplo, antes tenías una web posicionada en los buscadores. Hoy esa web sigue posicionando, pero las búsquedas en buscadores son menos del 50%. El 60% de las búsquedas ya son en IA”, explica a LA NACION Santiago Nieto Orbe, director comercial para Latinoamérica de Gurú, compañía especializada en acompañar y asesorar a Pymes en materia tecnológica.

Algunos informes dan cuenta de esta tendencia. Según datos de Comscore, por ejemplo, en la Argentina el acceso a los principales retailers globales a través de ChatGPT desde dispositivos de escritorio creció un 181% interanual.

Pero ese no es el único obstáculo: también los emprendedores se ven obligados a ordenar consultas y responder a una mayor velocidad en un escenario de amplia competencia, con usuarios que exigen cada vez más personalización.

Hoy los usuarios comienzan sus intenciones de compra a través de chatbots de IA Shutterstock - Shutterstock

El contexto veloz y cambiante empuja a las pymes a innovar sus formas de trabajo e implementar nuevas tecnologías. Sin embargo, la principal barrera es el entendimiento, apunta Nieto Orbe. Y agrega: “Hay pymes que quieren meterse en IA y lo hacen de la manera que pueden, pero la mayoría no entiende”.

De hecho, solo el 8,7% de las organizaciones en Latinoamérica alcanzó un nivel avanzado de implementación de IA generativa, según datos de Gurú.

Frente a tales desafíos, Gurú lanzó Luna, una asistente virtual con IA gratuita, diseñada para facilitar los primeros pasos de las pymes en la incorporación de esta tecnología. En concreto, la plataforma permite crear y publicar contenido para redes sociales, gestionar una agenda online, enviar campañas de email marketing, contestar mensajes a través de WhatsApp las 24 horas del día, entre otras funcionalidades. “Hoy, para mantener el nivel de ventas necesitás una personalización mayor”, asegura el ejecutivo.

A su vez, Luna envía al emprendedor notificaciones inteligentes, es decir, alertas proactivas sobre oportunidades y áreas de mejora, así como informes estratégicos sobre el negocio. En su conjunto, el sistema busca lograr una gestión eficiente y optimizar tareas.

Luna es una asistente virtual con IA gratuita, diseñada para facilitar los primeros pasos de las Pymes en la incorporación de esta tecnología

La plataforma fue posible gracias a una beca de Google que obtuvo el equipo de desarrollo de Luna, que permitió que 12 ingenieros de la gigante tecnológica se sumen al proyecto. “Se trabajó todo en línea con Gemini y con Google”, indica Nieto Orbe.

Y añade: “La IA no debería ser una ventaja reservada para las grandes empresas. Nuestro desafío es democratizar su acceso y ayudar a que cada Pyme pueda incorporarla de una manera simple, cercana y aplicable a su realidad”. Hoy, ya hay 550 empresas que utilizan Luna.

Sin embargo, Nieto Orbe no pasa por alto los límites respecto al uso de esta tecnología: “No recomiendo que todo sea IA. La IA tiene que contestar horario de atención, información del producto. Pero cuando querés comprar un producto o servicio, yo creo todavía que tenés que hablar con una persona”.