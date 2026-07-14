La provincia de Buenos Aires aprobó un marco para regular el uso de IA en la administración pública

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó el “Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial” como instrumento rector para el desarrollo, implementación y uso de sistemas de IA en el sector público. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial, a través del Decreto 742/2026.

La normativa se enmarca dentro de un proceso de modernización del Estado, “destinado a lograr una administración orientada a los resultados y a la transparencia y control ciudadano en la gestión pública”.

Bajo esa línea, el Gobierno Provincial señala a la IA como una “oportunidad estratégica” para mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la gestión pública y ampliar el acceso a derechos por parte de la ciudadanía.

Sin embargo, destaca que estos sistemas pueden generar “impactos significativos” en aspectos como la organización del trabajo, las condiciones laborales y los procesos de toma de decisiones. Por este motivo, es necesario “establecer criterios para su evaluación, mitigación y adecuada gestión”. La medida también plantea que la IA debe ser utilizada como una “herramienta de asistencia y apoyo”.

El Gobierno Provincial señala a la IA como una “oportunidad estratégica” para mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la gestión pública y ampliar el acceso a derechos por parte de la ciudadanía Dragos Condrea

Con tales lineamientos, el Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital, será la autoridad encargada de poner en marcha la normativa.

A su vez, el decreto hace mención al Registro de Inteligencia Artificial, un espacio donde los organismos estatales que utilicen o desarrollen estos sistemas deberán registrar sus características, estado de situación actual, modificaciones y cualquier otro dato relevante.

Por otro lado, faculta a la Subsecretaría de Gobierno Digital —dependiente del Ministerio de Gobierno— a dictar las normas operativas, interpretativas, complementarias y aclaratorias de la normativa. Municipios de la Provincia también son invitados a adherir a tales lineamientos.

En tanto, para aquellos ejes no contemplados por la medida, serán de aplicación las Resoluciones N° 4/25 y N° 9/25 de la Subsecretaría de Gobierno Digital dependiente del Ministerio de Gobierno.

BAX, la aplicación de IA del Gobierno de la Ciudad

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también atraviesa un proceso de transformación digital. Recientemente, la administración de Jorge Macri lanzó BAX, una nueva aplicación basada en IA que busca concentrar en un solo lugar buena parte de los trámites, servicios y consultas que hoy se realizan a través de distintas plataformas.

La herramienta permite gestionar turnos, hacer reclamos urbanos, acceder a documentos personales, consultar información oficial y recibir asistencia mediante una conversación escrita o por voz.

Jorge Macri presentó BAX, la nueva aplicación de la Ciudad que reúne trámites, documentos y servicios en una única plataforma impulsada por inteligencia artificial GCBA

En detalle, BAX utiliza IA para responder consultas sobre trámites, educación, salud, transporte, seguridad, agenda cultural y otros servicios públicos. La información se alimenta de los distintos portales oficiales y se actualiza en tiempo real.

La aplicación está disponible para teléfonos Android y iPhone bajo el nombre “BAX, la IA de la Ciudad” y requiere ingresar con una cuenta de miBA para acceder a las funciones personalizadas y a la documentación digital.

En esta línea, la plataforma fue desarrollada por la Secretaría de Innovación y Transformación Digital y aspira a convertirse en una puerta de entrada única para la relación de los vecinos con la administración porteña.