La Ciudad lanzó BAX, una app con inteligencia artificial para hacer trámites, sacar turnos y realizar reclamos

La Ciudad de Buenos Aires lanzó BAX, una nueva aplicación basada en inteligencia artificial que busca concentrar en un solo lugar buena parte de los trámites, servicios y consultas que hoy se realizan a través de distintas plataformas. La herramienta permite gestionar turnos, hacer reclamos urbanos, acceder a documentos personales, consultar información oficial y recibir asistencia mediante una conversación escrita o por voz.

Según explicó la Ciudad, BAX utiliza inteligencia artificial para responder consultas sobre trámites, educación, salud, transporte, seguridad, agenda cultural y otros servicios públicos. La información se alimenta de los distintos portales oficiales y se actualiza en tiempo real.

La aplicación está disponible para teléfonos Android y iPhone bajo el nombre “BAX, la IA de la Ciudad” y requiere ingresar con una cuenta de miBA para acceder a las funciones personalizadas y a la documentación digital.

La nueva app fue presentada el jueves por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, la plataforma fue desarrollada por la Secretaría de Innovación y Transformación Digital y aspira a convertirse en una puerta de entrada única para la relación de los vecinos con la administración porteña.

Qué se puede hacer con BAX

Entre las principales funciones disponibles se encuentran:















Uno de los aspectos centrales del sistema es el enfoque conversacional. En lugar de navegar por menús o formularios, el usuario puede escribir o hablar como si conversara con un asistente virtual. La aplicación interpreta la consulta y orienta la gestión correspondiente.

De acuerdo con la presentación institucional, BAX fue diseñada bajo un modelo “IA First”, es decir, con la inteligencia artificial como punto principal de interacción. El sistema también incorpora transcripción de voz en tiempo real, opciones de accesibilidad y atención las 24 horas.

Documentos y credenciales digitales

Otra de las funciones destacadas es el acceso a documentación digital unificada.

En el apartado “Mis documentos” los usuarios pueden consultar credenciales y certificados emitidos por la Ciudad, además de otros documentos compatibles incorporados al sistema. Entre ellos figuran partidas de nacimiento, certificados y otras constancias digitales.

La aplicación también permite marcar documentos favoritos, descargarlos en PDF y compartirlos mediante códigos QR para procesos de validación. Según la Ciudad, esta herramienta podrá utilizarse en situaciones donde un agente necesite verificar documentación en tiempo real.

Para visualizar determinados documentos oficiales es necesario contar con una validación biométrica que otorga el denominado “nivel 3” de seguridad dentro de miBA.

Seguimiento de trámites y notificaciones

BAX incorpora además una sección denominada “Actividad”, donde se centraliza el historial de trámites, turnos, reclamos y consultas realizadas por cada usuario.

Desde allí pueden verificarse estados, avances y respuestas a distintas gestiones sin necesidad de ingresar a múltiples plataformas.

La aplicación también contará con dos tipos de notificaciones:





Agenda cultural y eventos

La plataforma integra además a LINDA, la agenda cultural porteña.

A través de esa herramienta los usuarios pueden buscar actividades, ferias y eventos cercanos, obtener información adicional y acceder a recomendaciones relacionadas.

Cómo descargarla y empezar a usarla

Para utilizar BAX hay que:









Una vez configurada, la aplicación permite concentrar buena parte de las interacciones con la administración porteña en una única plataforma, sustituyendo el uso de distintos sitios web y canales de atención.

Cómo descargar BAX

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gcba.bax

iPhone:https://apps.apple.com/ar/app/bax-la-ia-de-la-ciudad/id6755828845