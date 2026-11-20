Este jueves, el gigante de la IA Anthropic, empresa detrás de Claude, hizo su debut en el Nasdaq, en un evento que se convirtió en la mayor salida a bolsa de la historia, según informó Reuters. Pero a tan solo un día de su estreno, las acciones se desplomaron.

Aunque las acciones se dispararon ayer cuando sonó la campana, cayeron un 7% al comienzo de la jornada del viernes. A las 13:30 hs de hoy, cotizan a US$87,75, lo que habla de una caída de casi el 10% respecto del cierre de la rueda bursátil anterior. Según detalló Yahoo Finance, la baja se debe a que los inversores recogieron beneficios tras un primer día de negociación frenético, es decir que decidieron venderlas para asegurarse las ganancias que habían obtenido durante el primer día de cotización. Es algo que el medio citado bautiza cómicamente como “la resaca” de la salida a la Bolsa.

Más allá de la caída reciente, la tecnológica que tiene tan solo 5 años de edad, hizo un debut espectacular el día de ayer. Sus acciones abrieron a US$111,50 el jueves -muy por encima de su precio de oferta de US$83- lo que le otorgó una capitalización de mercado de US$2 billones. Al cierre del mercado del jueves, la acción de ANT cotizaba 17% arriba, a US$97,17.

La salida a la Bolsa se produce en un contexto de incertidumbre y expectativa en relación a las empresas de IA y los resultados que generarán. También se da en medio del escándalo generado por Nvidia y su ex director ejecutivo. Las relaciones extramatrimoniales que mantuvo el exCEO de Nvidia -una de ellas, con una presunta espía china- despertaron un escándalo a su alrededor que finalmente terminó con su renuncia el jueves pasado. La dimisión provocó una turbulencia en los mercados globales, que llevó a que las acciones de la compañía cayeran abruptamente ese mismo día.

A las 13:30 hs de hoy, las acciones de Anthropic cotizan a US$87,75, lo que habla de una caída de casi el 10% respecto del cierre de la rueda bursátil anterior Yuki Iwamura - AP

“Riesgos muy reales”

Durante el debut de la compañía, su director ejecutivo, Dario Amodei, destacó el potencial que tiene de acelerar descubrimientos científicos. “Mis cofundadores y yo creamos Anthropic porque creemos que la tecnología más poderosa de nuestro tiempo debe construirse para el beneficio de la humanidad”, aseguró el ejecutivo, quien cofundó la empresa en 2021 tras separarse de OpenAI.

Amodei recordó que perdió a su padre a causa de una enfermedad que, pocos años después, se volvió curable. “Ahora que podemos desarrollar esa inteligencia, ya sea para el plegamiento de proteínas, el diseño de fármacos, la genética del cáncer o la administración de ensayos clínicos, científicos de diversas áreas de la biología y la medicina están descubriendo que Claude puede ayudarles a realizar sus investigaciones en una fracción del tiempo que les habría llevado hace apenas un par de años. Creo que una IA lo suficientemente potente, trabajando en conjunto con los humanos, podría comprimir un siglo de progreso científico y médico en una década”, destacó el CEO de Anthropic.

El ejecutivo también resaltó el compromiso de la empresa por la seguridad y aseguró que “la obsesión por la seguridad y el beneficio público ha estado integrada en el ADN de Anthropic desde sus inicios”.