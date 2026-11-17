WASHINGTON.– Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia, rompió el silencio este martes en su primer comunicado tras su renuncia la semana pasada por una relación extramatrimonial con una presunta espía china, y dijo que estaría dispuesto a volver al cargo debido a una “oleada de llamados” para su restitución en la empresa fabricante de chips.

“He recibido numerosas peticiones por parte de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como CEO”, dijo Huang en un comunicado a medios estadounidenses y luego publicado en sus redes sociales.

“Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo”, agregó, en medio de una campaña que reclama su regreso a Nvidia y que acumuló más de 190.000 firmas hasta este martes.

Jensen Huang junto a su amante, Alice Huang, señalada como espía china - - CTI/AFPTV

En otro fragmento de su comunicado, Huang reconoce no haber estado “a la altura de los estándares que se esperan de todos en Nvidia” y que cometió “errores graves” en su vida personal, en referencia -sin mencionarlo- al escándalo de su romance con la presunta espía Alice Huang.

“He causado problemas a la Junta Directiva, algo de lo que me arrepiento profundamente. Asumo la plena responsabilidad de mis errores y me comprometo a colaborar con la investigación independiente que está llevando a cabo la Junta”, señaló.

Medidas tras el escándalo

Mientras tanto, legisladores estadounidenses informaron el martes que Jensen Huang, y el asesor jurídico de Nvidia, Tim Teter, aceptaron voluntariamente comparecer ante el Congreso.

Huang comparecerá ante comités legislativos el 1° de diciembre, y Teter el 2.

“Esperamos escuchar a Jensen Huang y Tim Teter sobre sus roles en una posible violación de nuestra seguridad nacional”, de acuerdo con un comunicado de los presidentes de tres comisiones de la Cámara de Representantes que supervisan cuestiones sobre China y de inteligencia.

“El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel de Huang y de Nvidia en permitir que peligrosos actores de la RPC (República Popular China) accedan a nuestros chips más avanzados, así como el papel de un posible activo de inteligencia chino en este escándalo”, dijeron los legisladores.

Donald Trump junto a Jensen Huang KENT NISHIMURA - AFP

Nvidia creará un comité administrativo para supervisar el cumplimiento en materia de seguridad nacional y comercio mundial tras las revelaciones del romance de Jensen Huang con una presunta espía de China.

El Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Controles de Exportación de Nvidia será responsable de supervisar las políticas de seguridad nacional y el cumplimiento de los controles de exportación, informó la empresa.

Los chips avanzados de Nvidia tienen una gran demanda porque son esenciales para la informática en la nube y los centros de datos que sustentan el auge de la inteligencia artificial, pero enfrentan restricciones para su venta a China.

El comité se reunirá al menos una vez por trimestre y contará con tres miembros del consejo de administración de Nvidia. Trabajará con expertos independientes externos mientras supervisa los esfuerzos para reforzar el equipo existente de la empresa encargado del cumplimiento en materia de seguridad nacional y comercio global.

El presidente del consejo, Harvey Jones, manifestó en un comunicado: “Estamos comprometidos a trabajar de manera constructiva con socios del gobierno y de la industria para ayudar a establecer y establecer un marco sólido que utilice todas las herramientas a nuestro alcance para salvaguardar la seguridad nacional, al tiempo que se apoya la innovación tecnológica continua”.

Poco después de llegar a Filipinas el martes por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que era “bueno” que Nvidia hubiera creado un comité de supervisión de seguridad nacional y controles de exportación.

“Sí, es una buena idea. Es una gran empresa”, expresó Trump durante una sesión fotográfica en Manila con los líderes de Australia, India y Japón. “Es una gran idea”.

Huang se vio obligado a renunciar como CEO de Nvidia la semana pasada tras el escrutinio de su relación con una empresaria china que antes dirigía la compañía de cloud computing Megaspeed International, con sede en Singapur, la cual es sospechosa de desviar chips avanzados de Nvidia a China en violación de los controles de exportación de Estados Unidos.

Agencias AP, AFP y Reuters