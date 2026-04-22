Lemon y Visa habilitan compras en el exterior sin percepción del 30% con su tarjeta

A partir de hoy, la billetera virtual Lemon permitirá realizar compras internacionales en pesos o dólares digitales con su tarjeta VISA sin la percepción RG5617 del 30%.

“Este desarrollo fue posible gracias a la colaboración de VISA y Global Processing. En definitiva, el usuario paga como siempre, pero por detrás la liquidación se realiza con stablecoins, lo que nos permite ganar eficiencia operativa y trasladar más beneficios a nuestros usuarios, utilizando cripto como infraestructura”, señaló Maxi Raimondi, CFO de Lemon.

En detalle, si un usuario paga con dólares digitales, 1 dólar equivale a 1 dólar digital, sin costos extras. Respecto al pago en pesos, el usuario no percibirá el impuesto del 30%, pero sí un porcentaje de costo operativo.

Si bien los consumos en moneda extranjera no generarán cashback como en las compras locales, se seguirán otorgando tickets que podrán canjearse en la aplicación por beneficios, merchandising y sorteos para viajar al mundial este año.

Con su alianza, Lemon y Visa ya superan las 2.000.000 de tarjetas emitidas en la región, con planes de seguir expandiendo el ecosistema de pagos digitales a más países durante 2026.

Gracias a esta nueva implementación, todos los consumos internacionales con la VISA Lemon Card (física o virtual) se liquidan directamente en stablecoins (USDC), en lugar de usar el esquema tradicional FIAT (pesos).

“Con Lemon, Visa demuestra que el uso institucional de stablecoins ya no es teoría, es una realidad que transforma directamente la experiencia de los consumidores de la región. El usuario final sigue pagando como siempre, pero la infraestructura detrás evoluciona: más eficiente, más ágil y verdaderamente global”, indicó Antonia De Souza Silva, líder de Monedas Digitales para América Latina y el Caribe en Visa.

Este nuevo modelo aporta mayor flexibilidad operativa para empresas e instituciones, con conciliaciones más ágiles, disponibilidad todos los días de la semana, menor dependencia de intermediarios y una infraestructura más trazable y preparada para futuras automatizaciones.