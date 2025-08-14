Los multimillonarios de las criptomonedas que se apoderaron de la maquinaria política de Donald Trump

La semana pasada, el “super PAC” (comité de acción política independiente, por sus siglas en inglés) del presidente Donald Trump reveló que tiene una cantidad enorme de dinero disponible para un presidente que no es constitucionalmente elegible para postularse a un tercer mandato. Según un informe de mitad de año presentado ante la Comisión Federal Electoral, MAGA Inc. posee casi US$200 millones, una suma que incluye poco más de US$175 millones recaudados tan solo en los últimos seis meses.

A menos que la recaudación se desplome en la segunda mitad del año, Trump debería llegar a 2026 con más de US$250 millones para gastar en las elecciones de mitad de término.

Los donantes veteranos de Trump Jeffrey Sprecher, cuya empresa es propietaria de la Bolsa de Valores de Nueva York, y su esposa, la exsenadora republicana de Georgia, Kelly Loeffler, donaron US$2,5 millones cada uno en junio. En una coincidencia sorprendente, Trump anunció seis meses antes que nombraría a Loeffler para dirigir la Administración de Pequeñas Empresas.

Pero la colección de nombres más notable (y algunos de los números más grandes) están asociados con la industria de las criptomonedas, que, en otra coincidencia, le ha proporcionado a Trump y su familia cientos de millones de dólares desde que asumió el cargo en enero.

La donación más importante llegó de la mano de Foris Dax, que opera Crypto.com: donó a MAGA Inc. US$10 millones. Blockchain.com aportó US$5 millones. Los inversores de riesgo Marc Andreessen y Ben Horowitz, cuya firma homónima de Silicon Valley ha invertido fuertemente en proyectos de criptomonedas, donaron conjuntamente US$6 millones. Los gemelos Winklevoss y su plataforma de intercambio de criptomonedas, Gemini Trust Company, donaron un total de casi US$4 millones.

En total, las criptomonedas y los intereses relacionados con ellas han aportado al menos 40 millones de dólares a MAGA Inc. en lo que va de año. Esta cifra no incluye los US$5 millones de Elon Musk, cuyas empresas poseen criptoactivos valorados en miles de millones de dólares.

Muchas de las personas que donan a MAGA Inc. son, en líneas generales, similares a los inversores que compiten por entrar en el mercado desde el principio de una startup prometedora: para cualquiera que pueda afrontar los gastos, la oportunidad de poseer, aunque sea una pequeña parte, de uno de los dos principales partidos políticos de este país, es demasiado valiosa como para dejarla pasar.

ARCHIVO - Donald Trump habla en la Conferencia Bitcoin 2024, el 27 de julio de 2024, en Nashville, Tennessee. (AP foto/Mark Humphrey, archivo) Mark Humphrey - FR171961 AP

Los Super PAC existen desde 2010, tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Citizens United contra la Comisión Federal Electoral, que abrió las puertas al gasto político ilimitado de las megacorporaciones y los multimillonarios que las dirigen.

Como resultado, el presidente Barack Obama es el único otro presidente con mandato limitado que ha recaudado fondos en las mismas circunstancias. En los últimos seis meses, MAGA Inc. ha recaudado alrededor de US$175 millones. Como señala The New York Times, durante el mismo período de 2013, el principal comité de acción política (“super PAC”) afiliado a Obama recaudó un total de US$356.000.

El dominio de Trump sobre el Partido Republicano también se ha producido a expensas de lo que queda del establishment republicano. El Fondo de Liderazgo del Congreso, un supercomité de acción política (PAC) dedicado a elegir republicanos para la Cámara de Representantes, contaba con alrededor de US$33 millones en efectivo al 30 de junio, y su equivalente en el Senado, afiliado al Partido Republicano, le seguía de cerca, con US$29,7 millones.

Esto significa que el poder adquisitivo combinado de los legisladores republicanos que intentan preservar sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado es aproximadamente un tercio del poder adquisitivo del presidente saliente del partido. El único grupo con una cantidad de dinero similar a la de MAGA Inc., según informa The Times, es Fairshake, un super PAC respaldado por la industria de las criptomonedas.

En otras palabras, los candidatos republicanos pueden recibir el dinero de la industria de las criptomonedas canalizado a través de MAGA Inc. o directamente de su super PAC. Pero aceptarán ese dinero de todas formas, y lidiarán con las condiciones que ello implique.