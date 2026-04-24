Mapa de cortes por el Road Show de Franco Colapinto: estas son las calles afectadas todo el fin de semana

El despliegue logístico para el Road Show Buenos Aires 2026, que tendrá como protagonista al piloto argentino Franco Colapinto a bordo de un monoplaza de Fórmula 1, transformará la dinámica de circulación en el barrio de Palermo a partir de este miércoles y hasta el próximo 29 de abril. Según informaron fuentes del Gobierno de la Ciudad, el evento, que contará con cuatro salidas de pista el domingo 26, requiere una planificación exhaustiva que contempla desde el montaje de escenarios hasta la instalación de áreas de logística y backstage.

El mapa detallado del Road Show de Franco Colapinto en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires Edith Cantizano (Redaccion)

Cronograma de cortes para el fin de semana

El operativo se diagramó en etapas progresivas: desde el miércoles 22, se implementó el cierre total de la avenida Iraola, entre Sarmiento e Infanta Isabel, para avanzar con el armado de las estructuras principales. No obstante, el impacto mayor en la movilidad se sentirá durante el fin de semana. El sábado 25, a partir de las 16:00, se oficializará el cierre total de la avenida del Libertador entre Bullrich y Casares, además de la avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Colombia.

Durante este periodo, también permanecerán cortadas calles transversales críticas como Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, específicamente en el tramo comprendido entre Juan Francisco Seguí y Libertador.

Los cortes contemplados por la ciudad para el Road Show de Colapinto GCBA

Para el domingo 26, el día central de la exhibición, el perímetro se endurecerá. Entre las 07:00 y las 23:30, la restricción total afectará a un radio extenso que incluye tramos de las avenidas Cerviño, Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, además de calles como Cavia, Juncal, Beruti y Demaría. El objetivo de estas medidas, según los organizadores, es garantizar la seguridad de los asistentes y permitir el correcto desarrollo de la actividad en pista.

Detalles de la exhibición y acceso

El cronograma en pista para el domingo 26 comenzará a las 12:45 con la primera salida de Colapinto a bordo de un Lotus E20 de 2012. Posteriormente, a las 14:30, el público podrá presenciar un momento histórico: el piloto conducirá el emblemático Flecha de Plata, monoplaza que inmortalizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.

Colapinto se subirá a bordo del Flecha de Plata de Fangio MARIANA ARAUJO

La jornada concluirá a las 15:55 con un recorrido de saludo a la multitud en un vehículo descapotable. “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, declaró Colapinto, integrante del equipo Alpine, con lo que subrayó que esta presentación es su forma de retribuir el afecto recibido por los aficionados locales desde sus inicios.

Información clave para vecinos y peatones

El Gobierno porteño enfatizó que no se permitirá el acampe en las plazas Sicilia y Seeber, zonas que cuentan con un vallado perimetral progresivo. En cuanto al tránsito peatonal, se habilitará un corredor seguro a partir del jueves 23 por la noche, pero el acceso a las calles del trazado tendrá restricciones severas desde el sábado por la noche. Los residentes frentistas podrán acceder a sus cocheras presentando DNI o factura que acredite el domicilio, además de sectores preferenciales específicos sobre la avenida del Libertador.

La venta ambulante estará prohibida en todo el sector del evento, y la organización dispuso la instalación de pantallas gigantes en ubicaciones estratégicas como el Planetario y el Monumento a los Españoles para mejorar la visibilidad. Para quienes no pudieron acceder a las entradas, que se agotaron minutos después de su puesta a disposición, la transmisión en vivo estará disponible a través de la señal de ESPN, además de las plataformas Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.

El barrio de Palermo ya está vallado en la previa al Road Show Nicolás Suárez

Este despliegue marca el retorno de un monoplaza de la máxima categoría a las calles de Buenos Aires después de 14 años, lo que consolida a Colapinto como el primer argentino en pilotar un Fórmula 1 en el entorno urbano porteño, en una jornada histórica que busca posicionar nuevamente al país en el radar del automovilismo mundial. Las autoridades instan a los conductores a evitar la zona y utilizar vías alternativas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA