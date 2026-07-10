Mark Zuckerberg admitió que los agentes de IA de Meta no avanzaron “tan rápido como esperaban”

La carrera por la inteligencia artificial (IA) empuja a las gigantes tecnológicas a no solo llevar adelante inversiones millonarias, sino también a redefinir sus estructuras y formas de trabajo. Meta es una de ellas, pero los planes no parecen avanzar al ritmo previsto. ¿El motivo? Sus agentes de IA no han progresado “tan rápido como esperaban”, reconoció su CEO, Mark Zuckerberg, en el marco de una reunión interna con empleados de la compañía.

A su vez, Zuckerberg admitió que la reorganización de la firma —con importantes recortes de personal— no fue tan “ordenada” y que los ejecutivos eligieron mal el momento para implementar tales cambios, informó Reuters.

En detalle, Meta despidió a cerca del 10% de su plantilla global en mayo y reubicó a 7000 empleados a equipos especializados en IA. Ese mismo mes, Zuckerberg informó que no preveía más despidos en lo que resta del año, aunque varios colaboradores se mostraron escépticos.

Los cambios son parte de una reestructuración con un objetivo claro: financiar las inversiones destinadas a infraestructura de IA y posicionar a Meta como referente de esta tecnología. En esa línea, se estima que la compañía invertirá alrededor de US$145.000 millones.

Durante las primeras conversaciones en torno a esta reestructuración, los responsables de Meta estaban “preocupados” de que la firma no lograra adaptarse lo suficientemente rápido a este nuevo contexto, explicó Zuckerberg. Por otro lado, estaban “sumamente optimistas” respecto de al avance de herramientas como Claude Code, de Anthropic.

Meta despidió a cerca del 10% de su plantilla global en mayo JULIEN DE ROSA - AFP

En ese sentido, el creador de Facebook prevé que la compañía experimente beneficios significativos de sus inversiones en IA dentro de los próximos tres a seis meses.

Por otro lado, el director de tecnología de Meta, Andrew Bosworth, hizo mención a la revisión de un incidente de seguridad vinculado a Model Capability Initiative (MCI), un software de seguimiento en las computadoras de sus empleados en Estados Unidos para capturar movimientos de mouse, clics y pulsaciones de teclado. Con estos datos, Meta busca entrenar a los modelos de IA.

La firma decidió suspender el programa para realizar una correcta revisión del caso. De ser reactivado, Bosworth aseguró que será bajo un esquema de adhesión voluntaria. “Para las personas que se sientan cómodas, será una excelente oportunidad para contribuir a este tipo de gran estudio con participación humana. Para quienes no lo estén, no será un problema”, dijo.

Ola de despidos: la otra cara de la IA

Meta no es la única firma que tomó la decisión de redefinir sus estructuras. La compañía tecnológica financiera Block, por ejemplo, despidió en febrero a más de 4000 personas de su plantilla debido al avance de la IA.

Su CEO, Jack Dorsey, sostuvo que la mayoría de las empresas seguirán su ejemplo en un año. “Las herramientas de inteligencia han transformado el concepto de construir y dirigir una empresa”, aseguró en una conferencia telefónica con analistas. Y agregó: “Un equipo significativamente más pequeño que utilice las herramientas que estamos desarrollando puede hacer más y mejor”.

we're making @blocks smaller today. here's my note to the company.



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today we're making one of the hardest decisions in the history of our company: we're reducing our organization by nearly half, from over 10,000 people to just under 6,000. that means over 4,000 of you are… — jack (@jack) February 26, 2026

A su vez, afirmó que Block ya está viendo el cambio internamente “y las capacidades de las herramientas de inteligencia se están acumulando más rápido cada semana”.

Cifras publicadas por Business Today también reflejan este escenario: más de 40.000 puestos de trabajo ya se vieron afectados en diferentes empresas de tecnología en los primeros tres meses del año.