Más automatización: Duolingo reestrutcura su dinámica de trabajo a partir de la inteligencia artificial

Así como en 2012 Duolingo, la popular plataforma de aprendizaje de idiomas, apostó por el desarrollo de una aplicación móvil, hoy apuesta por la inteligencia artificial. El director ejecutivo y fundador, Luis von Ahn, anunció en un comunicado interno dirigido a todos los empleados que, de ahora en más, la empresa estará centrada en inteligencia artificial. “La IA ya está cambiando cómo se hace el trabajo. No es una cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Y está ocurriendo ahora”.

En este contexto, Duolingo comenzará a reducir la contratación de trabajadores externos para tareas que puedan ser asumidas por la IA. A su vez, el conocimiento y uso de estas herramientas será considerado tanto en los procesos de selección como en las evaluaciones de desempeño del personal. La empresa también limitará el crecimiento de su equipo: solo se aprobarán nuevas incorporaciones si se demuestra que un equipo no puede automatizar una mayor parte de sus funciones. Además, cada área deberá presentar iniciativas específicas para transformar de forma estructural la manera en que opera.

A pesar del fuerte impulso tecnológico, von Ahn aseguró que la empresa no dejará de lado a sus empleados. “Duolingo seguirá siendo una compañía que se preocupa profundamente por sus trabajadores”, afirmó. Según explicó, no se trata de reemplazar personas con tecnología, sino de eliminar cuellos de botella para que el equipo actual pueda enfocarse en problemas reales y tareas creativas. “Vamos a apoyarlos con más entrenamiento, mentoría y herramientas para aplicar inteligencia artificial en sus funciones”, prometió.

Según von Ahn, incorporar inteligencia artificial no se trata únicamente de aumentar la productividad, sino de avanzar en la misión central de la empresa: ofrecer educación accesible y de calidad. “Para enseñar bien, necesitamos crear una enorme cantidad de contenido, y hacerlo manualmente no escala”, afirmó. Uno de los principales cambios recientes fue reemplazar el proceso manual de creación de contenidos por uno potenciado por IA. También destacó que esta tecnología permitió desarrollar funciones que antes eran inviables, como las videollamadas dentro de la aplicación.

El mail advierte que adoptar esta nueva estructura requerirá repensar desde cero muchos aspectos del trabajo en la empresa. “Hacer pequeños ajustes a sistemas diseñados para humanos no nos va a llevar hasta ahí”, dijo von Ahn. Y explicó que en varios casos será necesario comenzar desde cero: “Algunas cosas —como lograr que la inteligencia artificial entienda nuestro código— tomarán tiempo”. Pese a que algunos desarrollos tardarán en madurar, el CEO aseguró que no se puede esperar a que la tecnología sea perfecta. “Preferimos avanzar con urgencia y aceptar pequeñas pérdidas de calidad antes que movernos lentamente y perder el momento”, señaló.

Pero Duolingo no es la única empresa que está implementando este tipo de políticas. Tobi Lütke, el director ejecutivo de Shopify —una plataforma que ofrece servicios de comercio en línea—, dijo hace poco menos de un mes a sus empleados en un comunicado interno que la compañía no iba a contratar más personas, con la excepción de que se demuestre que la tecnología no puede hacer el trabajo.

Estas declaraciones son parte de una visión más macro que el líder está intentando impulsar, cuyo objetivo es que se usen las nuevas herramientas para potenciar los servicios y satisfacer lo que los clientes necesitan de manera efectiva. “Nos mantenemos actualizados y aportamos las mejores tecnologías para que nuestros comerciantes puedan tener más éxito del que ellos mismos imaginaban. Para eso, necesitamos estar absolutamente a la vanguardia”, escribió.

Así, Lütke introdujo nuevas pautas que buscan fomentar la innovación para todo el mundo —incluso aquellos en cargos más importantes—. Una de ellas es exigirles a los equipos que, antes de solicitar más gente para las tareas laborales, demuestren que bajo ninguna circunstancia la inteligencia artificial podría cumplir con lo que están necesitando. “¿Cómo sería esta área si los agentes autónomos de IA ya formaran parte del equipo?” es la pregunta que ahora los empleados de Shopify deben hacerse.

En esta línea, una serie de estudios realizados por Globant, empresa de informática que ayuda a las organizaciones a transformar digitalmente sus negocios, encontró que la salud, las finanzas, la automotriz, la aérea y los deportes son las industrias que transitarán una gran transformación a partir de la incorporación de la inteligencia artificial. En todas, a gran escala, la nueva tecnología llega para optimizar procesos y mejorar la experiencia de los consumidores.

“La incorporación de la inteligencia artificial cambiará las dinámicas de trabajo al convertirse en un impulso clave de la productividad y aceleración de tareas”, dijo a LA NACION en una nota Guillermo Meyer, VP de Tecnología de Globant Argentina. “En el futuro, no se concebirán trabajos sin el uso de la IA, ya que será una herramienta fundamental que complementará y potenciará las capacidades humanas en lugar de reemplazarlas”, agregó.