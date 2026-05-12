Nvidia invierte en Corning, la compañía clave en los smartphones modernos, y que ahora lo será también en la IA

La historia de los últimos 20 años de Corning fueron una locura, y lo que viene promete ser aún más impactante. La compañía era un fabricante de nicho de vidrios especiales para televisores hasta que Steve Jobs los contactó hace 20 años para pedirles un vidrio resistente a los impactos que pudiera poner en su próximo producto estrella, el iPhone.

La compañía tenía un vidrio así, que había desarrollado a mediados del siglo pasado, pero al que no le había encontrado la vuelta comercial. El éxito del iPhone cambió todo eso para Corning, que súbitamente encontró que su familia de vidrio endurecido con aluminosilicato Gorilla Glass tenía una demanda explosiva, que sigue al día de hoy: el 72 por ciento de los smartphones usa alguna variante de Gorilla Glass para proteger sus pantallas.

Pero en los últimos días las acciones de la compañía tuvieron un inusual pico de valuación. ¿El motivo? El anuncio, por parte de Nvidia (la compañía más valiosa del mundo) de que invertirá en Corning para potenciar sus procesadores dedicados a la inteligencia artificial.

La operación, centrada en una inyección inicial de 500 millones de dólares a través de derechos de compra de acciones (warrants), busca eliminar el “cuello de botella” físico que representa el cobre frente a la velocidad exigida por las nuevas supercomputadoras, y todo con una tecnología que Corning desarrolló hace años.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, reveló la existencia de un “prepago de varios miles de millones de dólares” destinado a financiar directamente la construcción de tres nuevas fábricas avanzadas en Carolina del Norte y Texas para multiplicar por diez la capacidad de fabricación de conectividad óptica de Corning en suelo estadounidense y aumentar su producción de fibra en más del 50%.

El CEO de Nvidia, Jensen Hwang, al presentar Vera Rubin, su nueva plataforma de procesadores para centros de datos de IA; la compañía quiere dejar de usar cobre para las conexiones y la estructura interna y mudarse a la fibra óptica, más rápida y con menor consumo energético JOSH EDELSON - AFP

El fin de la “era del cobre” en los centros de datos

El motivo principal de esta alianza es técnico: el cobre ha llegado a su límite físico. En los actuales centros de datos de IA, miles de GPUs deben comunicarse a velocidades extremas. La arquitectura Vera Rubin de Nvidia, por ejemplo, utiliza hoy unos 5000 cables de cobre que generan calor, pierden integridad de señal a largas distancias y consumen una energía excesiva.

Nvidia apuesta por la tecnología “co-packaged optics” (CPO), que integra la fibra de vidrio directamente junto a los chips de procesamiento. Al mover fotones de luz en lugar de electrones a través de metal, la eficiencia es abrumadora: el vidrio requiere entre 5 y 20 veces menos energía que el cobre. Además, la fibra óptica de Corning permite que cientos de miles de GPUs actúen como un solo cerebro masivo con una latencia mínima, algo imposible de escalar con cableado tradicional.

Fibra óptica para ir más rápido y con menos calor

Corning no es solo un fabricante de vidrio resistente a golpes y rayones; es el inventor de la fibra óptica de baja pérdida. Esta fibra óptica es tan delgada y flexible que permite instalar entre 2 y 4 veces más conexiones en el mismo espacio limitado de los racks. Además, garantizan que la señal digital no se degrada mientras circula por el sistema; y al no transmitir electricidad, la fibra no genera calor adicional, reduciendo drásticamente los costos de refrigeración de los centros de cómputo.

Esta asociación también es un pilar de la política “Made in America” que impulsa el gobierno de Donald Trump. La inversión creará más de 3000 empleos directos de alta remuneración y busca blindar la cadena de suministro tecnológica frente a tensiones geopolíticas, relocalizando la fabricación estratégica desde Asia hacia Estados Unidos.

Con este acuerdo, Nvidia se asegura el suministro exclusivo de los componentes ópticos necesarios para sus próximos sistemas, mientras que Corning se consolida como el jugador indispensable de la infraestructura de IA, pasando de ser un proveedor de materiales industriales a la columna vertebral de la computación del futuro.