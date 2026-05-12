“Será muy distinto”: la nueva advertencia de Bill Gates sobre el avance de la IA en el mercado laboral

Si bien el futuro de la inteligencia artificial (IA) es incierto, Bill Gates tiene una visión clara: la tecnología continuará perfeccionándose y el mundo del trabajo dejará de ser tal cual lo conocemos. “Dentro de diez años, creo que el mercado laboral podría ser muy diferente; no desaparecerá, pero sí será muy distinto”, comentó el fundador de Microsoft en una entrevista con Financial Review.

En este sentido, sostuvo que, si bien los robots todavía “no están del todo preparados” para realizar muchos de los trabajos manuales y humanos, la sociedad debe estar lista para ello. “Tenemos que anticipar que eso podría cambiar en los próximos dos a cinco años, debido a los avances que se están produciendo en todo el mundo y también en China, que tiene una posición bastante fuerte en el ámbito de la robótica", indicó.

“La IA no es como otras tecnologías. Asegurémonos de que la sociedad hable de ello y de qué tipo de impuestos o políticas deberían acompañar a este cambio”, añadió.

“Dentro de diez años, creo que el mercado laboral podría ser muy diferente; no desaparecerá, pero sí será muy distinto”, dijo Gates

Para Gates, el principal problema será la estructura tributaria: “Se podría decir que un aumento de la productividad es algo positivo, pero no para quien pierde su empleo. Todavía no hemos llegado al punto en que necesitemos modificar por completo la estructura tributaria, pero podríamos estar en esa situación dentro de cinco años”.

Bajo esta línea, el magnate sugirió trasladar la carga impositiva del trabajo —al menos del trabajo de ingresos bajos y medios— hacia el capital o, específicamente, “hacia impuestos aplicados a los robots o a la inteligencia artificial”.

Por otro lado, Gates señaló que los gobiernos deberían tener políticas de competencia. “Lo que estamos viendo ahora es una súper competencia. China ofrece modelos gratuitos y todas las demás compañías están lanzando precios muy, muy bajos. No querrías que un solo país o una sola empresa fuera la única buena en IA. Pero no veo que las cosas se dirijan en esa dirección, al menos por ahora”, concluyó.