Más de 800 matemáticos cuestionan a OpenAI y reclaman preservar el trabajo humano

En el último tiempo, diferentes rubros y sectores se pronunciaron en contra de las compañías de inteligencia artificial (IA): medios de comunicación, artistas, autores, y ahora también matemáticos. En ese sentido, la Asociación por las Matemáticas Humanas (AHM, por sus siglas en inglés) criticó a OpenAI por publicar más de 700 archivos “que supuestamente contienen soluciones a una serie de problemas matemáticos de gran repercusión”.

“Los matemáticos no solicitaron que se realizara este trabajo”, apuntaron desde la organización en un comunicado publicado en su sitio oficial. Y agregaron: “El Grupo Asesor sobre Matemáticas e Inteligencia Artificial, del que OpenAI ha afirmado obtener su legitimidad, comenzó su declaración inicial de recomendaciones señalando que las empresas que desarrollan IA de frontera no deberían poner a prueba problemas matemáticos avanzados en modelos internos”.

Bajo esa línea, señalaron que OpenAI demostró “un absoluto desprecio por las normas de la investigación científica, que garantizan que las matemáticas sigan siendo confiables, se investiguen de manera ética y estén al servicio del interés público”.

La AHM criticó a OpenAI por publicar más de 700 archivos “que supuestamente contienen soluciones a una serie de problemas matemáticos de gran repercusión” MARCO BERTORELLO - AFP

“Los matemáticos tienen una visión particular del progreso, moldeada por la historia y por las consideraciones específicas de su disciplina. Rechazamos la afirmación de OpenAI de que esta publicación representa un avance para nuestro campo e instamos tanto a los matemáticos como al público a evaluar con el debido escepticismo el valor de este modelo de publicación”, remarcaron.

A su vez, sostuvieron que las acciones de la compañía de Sam Altman no son una demostración de rigor académico, sino “una demostración de poder”. “Instamos a los matemáticos a poner fin a sus colaboraciones con OpenAI y a recuperar una concepción de la ciencia que tenga como eje la comprensión humana”, concluyeron.

“Nos esforzamos por no ser cómplices”

La AHM —integrada por más de 800 matemáticos— surgió como una forma de proteger a las matemáticas como “una actividad humana frente a la amenaza de la IA”, de acuerdo al sitio oficial de la asociación. “El progreso matemático requiere la pericia humana, cultivada mediante la escritura y el pensamiento riguroso. La producción y el consumo automatizados de matemáticas socavan, por lo tanto, los fundamentos intelectuales de nuestra disciplina”, sostienen.

La organización también subraya que las gigantes tecnológicas eligieron las matemáticas para “promocionar las capacidades de sus productos, sin importar las consecuencias” para la disciplina. “Por consiguiente, los matemáticos tenemos la obligación de actuar”, insisten.

Más de 800 matemáticos integran la Asociación por las Matemáticas Humanas Shutterstock

“Las instituciones matemáticas son especialmente vulnerables a las disrupciones. La introducción de herramientas de IA pone en peligro la educación de pregrado y posgrado. Las revistas se enfrentan a una explosión de artículos con coautoría de IA, y los procesos de publicación están en constante cambio. Los estudiantes están perdiendo oportunidades para adquirir la profunda comprensión que se espera de los matemáticos”, advierten.

En este escenario, la AHM remarca la importancia de llevar adelante tanto acciones individuales como grupales, con una coordinación a gran escala para “garantizar que los matemáticos colaboren de forma crítica con las empresas de IA y sus productos”.

“Ante las graves repercusiones sociales, ambientales y económicas de la industria de la IA y la amenaza de su crecimiento descontrolado, nos esforzamos por no ser cómplices”, resume la organización.