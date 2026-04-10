Musk busca destituir a Sam Altman de la dirección de OpenAI con una demanda judicial

Elon Musk intenta apartar de sus funciones al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, quien también es miembro del consejo de administración de la startup de inteligencia artificial (IA), como parte de la demanda que el multimillonario presentó contra la transformación de la empresa en una compañía con fines de lucro.

Musk afirmó en una petición presentada ayer ante la Justicia de EE. UU. que el objetivo del proceso es “revertir la conversión de OpenAI en una entidad con fines de lucro y su reestructuración”, lo que incluiría la salida de Altman y del presidente Greg Brockman de sus cargos de liderazgo.

El multimillonario, que fue cofundador y principal impulsor de la startup en sus primeros años, también busca una orden judicial para restaurar el estatus de la empresa como organización de investigación sin fines de lucro.

Musk también sostiene en el documento que pretende que cualquier indemnización que obtenga en el juicio con jurado, previsto para comenzar este mismo mes, se destine al brazo filantrópico de la startup. Y afirma que las medidas que propone “están estrictamente vinculadas al propósito de su acción: impedir la subordinación de una entidad de interés público a intereses privados”.

Musk afirmó en una petición presentada ante la Justicia de EE. UU. que el objetivo del proceso es “revertir la conversión de OpenAI en una entidad con fines de lucro y su reestructuración” Markus Schreiber - AP

El hombre más rico del mundo y líder de gigantes como Tesla, X y SpaceX demanda a OpenAI y a Microsoft alegando que la startup abandonó su misión original al recibir miles de millones de dólares en inversiones de la empresa de software y al planificar su reestructuración. Anteriormente, Musk indicó que pretende reclamar hasta 134.000 millones de dólares en indemnizaciones.

La petición fue informada primero por The Wall Street Journal. OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Bloomberg.

El documento fue presentado un día después de que Jason Kwon instara a los fiscales generales de California y Delaware a investigar a Musk por posible “conducta indebida y anticompetitiva” en sus esfuerzos por frenar la reestructuración de la empresa.

Rivales en tecnología

Musk cofundó OpenAI junto con Altman y otros en 2015, pero los exsocios se han convertido en rivales en los últimos años. Abandonó el consejo de la empresa en 2018 y, en 2023, cofundó la empresa de inteligencia artificial xAI, que se convirtió en uno de los principales competidores de OpenAI.

En febrero del año pasado, OpenAI rechazó una oferta no solicitada de Musk para adquirir los activos de la entidad sin fines de lucro que controla la empresa por 97.400 millones de dólares. Meses después, la compañía completó su plan de reestructuración con fines de lucro, allanando el camino para captar más recursos y eventualmente salir a bolsa.

Altman criticó la demanda de Musk, afirmando que representa un uso del sistema legal para frenar a un competidor.

El caso, Musk vs. Altman, está en curso en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California (Oakland).