“No terminan de entender”: especialistas revelan cuáles son las claves para que despegue el nuevo mercado de capitales argentino

El desafío ya no es solo crecer, sino hacerlo bajo un marco regulatorio que no asfixie la innovación. En medio del avance de nuevas normativas, los referentes del ecosistema cripto argentino advierten que el país enfrenta una encrucijada: una regulación bien diseñada podría consolidar a la Argentina como hub regional, pero un exceso de controles e impuestos podría frenar su desarrollo y ahogar a las empresas que lo impulsan.

El crecimiento del sector en la última década fue uno de los puntos más destacados durante la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin & Blockchain (LABITCONF), el evento sectorial de más trayectoria de la región, que se realizó en Buenos Aires el pasado viernes y sábado. Allí, Ricardo Mihura, abogado especialista en Tributación y socio de RDA Legal Abogados, recordó que “el ecosistema cripto ha ido creciendo en la Argentina en estos últimos 10 años, de forma muy poderosa”. Y agregó: “Cuando la CNV llegó el año pasado a regular los PSAV, ya existían muchísimos exchanges (plataformas digitales donde se compran, venden o intercambian criptomonedas) y empresas que, con mucho coraje e inventiva, venían trabajando y ganando la confianza de su público, de sus usuarios y clientes”.

Esa expansión ubicó a la Argentina entre los países con mayor adopción de criptomonedas a nivel mundial. Andrés Ondarra, gerente general de Binance Argentina, aseguró a LA NACION: “Vemos un crecimiento continuo de la industria, pero también mucho potencial de crecimiento”. En la misma línea, Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, destacó que, paralelamente al crecimiento, empezaron a surgir hubs o centros globales de regulación cripto, a los que la gente comenzó a mirar para encontrar estándares comunes, algo que “generó rispideces con los actores tradicionales de cada país, como bancos y aseguradoras”.

Expertos hablaron sobre el estado actual de la regulación cripto en la Argentina

Los especialistas coincidieron en que el desarrollo del sector repite un patrón común en otras grandes transformaciones tecnológicas. Pablo Casadio, cofundador y CFO de Bit2Me, comparó este proceso con lo ocurrido en la energía solar o internet: “Primero llegó la fase de exploración, donde aparecieron los pioneros que abrieron camino; luego muchos migramos a la etapa de colonización, que en el mundo cripto estuvo marcada por la aparición de los exchanges, que aportaron seguridad y estructura al ecosistema; y, finalmente, se encuentra la etapa de institucionalización, que es la actual, donde comienzan a entrar ‘los grandes’ –fondos, gobiernos y corporaciones–, y el mercado deja de ser puramente B2C para transformarse en B2B2C”.

Tras esa etapa de maduración, el ecosistema enfrenta hoy un punto de inflexión marcado por la regulación. Los expertos coinciden en que la industria se encuentra en un momento clave: si bien la Argentina avanzó antes que otros países, los reguladores todavía tienen dificultades para comprender el concepto de descentralización. “Estamos en un momento en que la regulación puede ser beneficiosa o puede ser el principio de algo muy malo”, sintetizó Colombo. “El éxito o el fracaso dependerá de cuán flexibles y ágiles sean las autoridades”, añadió.

El panorama, además, está atravesado por la incertidumbre. Mihura explicó que “los más adelantados en regulación fueron los europeos, con la ley MICA, que ya tiene un año de vigencia, pero no sabemos hacia dónde se inclinará todo”. Según advirtió, el marco actual tiende a un mayor control: “Están convirtiendo los exchanges en puntos de debilidad de la descentralización, porque son los lugares en los cuales los gobiernos aprovechan para supervisar, recaudar datos e impuestos”. Antes, agregó, cualquiera podía inscribir un exchange, pero con las últimas exigencias regulatorias “hoy se piden más requisitos en la Argentina, lo que limitó el surgimiento de nuevas plataformas”.

A pesar de esas tensiones, algunos actores ven señales positivas en el proceso de institucionalización. Colombo sostuvo que “hoy el sistema está institucionalizado, dejamos de ser un actor marginal y loco del sistema al que le tenían miedo”. Sin embargo, advirtió que el regulador está en un punto decisivo: “Está a tiempo de acompañarnos y que las normativas ayuden al negocio o de tomar otro punto de vista y vernos como un agente recaudador más”. Desde lo tributario, añadió, la situación se volvió más desfavorable, ya que “los exchanges pagan impuesto al cheque, algo que hace dos años no debían asumir y que no pagan ni los bancos”.

El reclamo por una carga impositiva menor y reglas más adaptadas al sector fue un eje común entre los oradores. “Necesitamos menos impuestos y una regulación más acorde a este sistema”, señaló Casadio, quien remarcó la importancia de diferenciar entre los distintos tipos de activos digitales: “No es lo mismo regular cripto que las stablecoins o bitcoin. Hay que ayudar, tenemos una oportunidad única de hacer de la Argentina un hub cripto mundial”.

La visión más optimista apunta a una regulación que acompañe la innovación y dé previsibilidad. Ondarra sostuvo que las reglas deben ser dinámicas y flexibles: “Eso genera un ecosistema regulado, seguro; así, los actores de la industria saben que, si van a desarrollar un producto, cuentan con una regulación detrás, con un respaldo que, incluso, les llevará a seguir generando otros desarrollos”.

Los expertos insistieron en que el foco debería estar en promover la descentralización, no en controlarla. “Pero esto no está para nada en la cabeza de los reguladores”, advirtió Mihura. “Prefieren hablar con los exchanges y que sean ellos sus nodos de relación con este fenómeno, un ecosistema que no terminan de entender”.