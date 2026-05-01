A fondo con la fotografía: tres funciones que llegan con los nuevos celulares de Motorola

Durante la presentación de los nuevos smartphones plegables de Motorola, los Razr 70 Ultra y Razr 70 (que junto con el otro plegable, el Razr Fold, llegan a nuestro país en las próximas semanas) la compañía reveló algunas funciones nuevas que traen estos equipos en el apartado de fotografía, un área en la que Motorola le viene poniendo mucho empeño en los últimos años.

Una que está en los dos modelos y en el Edge 70 Pro que también presentó esta semana, nació a partir de la frustración de Mauricio Moises, Sr Product Manager de Cámara en Motorola, con las fotos grupales en su cena familiar de Año Nuevo: “Nos juntamos varias familias a pasar Año Nuevo, e hicimos fotos de cada familia en un lugar con globos, carteles para despedir el 2025 y demás. Yo saqué las de todos, y quedaron muy bien. Cuando le tocó el turno a mi familia, otra persona tomó la foto y salió un desastre: mal encuadrada, nos cortó a la mitad, el cartel no se veía. Después nos fuimos de vacaciones a Disney, y lo mismo: le pedí a alguien que me tomara una foto con el castillo de fondo; yo tenía clarísimo el encuadre, pero la otra persona hizo cualquier cosa”.

Motorola presentó su nueva línea de smartphones plegables, los Razr 70 y 70 Ultra, con pantallas flexibles de 6,9 y 7 pulgadas Gentileza Marcelo Guarnieri-Motorola

Así nació Frame Match, una función para indicarle a alguien cómo queremos que componga una imagen en la que estaremos presentes: el famoso “tomame para que sea el monumento atrás, pero no me cortes las piernas”. El uso es muy sencillo: activamos la función en la app de la cámara del teléfono, tomamos la foto como querríamos que salga, y esto genera una imagen “fantasma”, que queda en pantalla. La otra persona que tome la imagen deberá alinear lo que le muestra la pantalla con esa foto de referencia que se generó antes, y tomar una nueva imagen, ahora apuntando la cámara exactamente a donde queríamos.

Motorola también tiene desde el año pasado una función llamada “Group Shot”, que detecta cuando vamos a tomar una foto de un grupo y captura varias imágenes en sucesión, usando IA para determinar la mejor versión de cada rostro (que nadie esté pestañeando, etcétera) y las fusiona en una sola.

Esta función es diferente a la que Google presentó a mediados de 2024 para su familia Pixel, llamada Add me, y que permite combinar dos imágenes (tomadas en el mismo lugar) para crear una foto grupal; la idea es que si hay dos personas que quieren hacer una foto conjunta que no sea una selfie, la primera toma una foto retratando a la segunda, pero componiendo la imagen para que puedan aparecer ambos; luego la segunda persona le toma la foto a la primera persona, pero ve una foto “fantasma” original, y puede indicarle dónde ubicarse para que parezca que ambas capturas fueron una sola.

El zoom con la muñeca

La compañía también le dio una vuelta de tuerca a una función ya presente en los Razr anteriores: grabar un video con el teléfono plegable en modo “camcorder”, doblado en 90 grados y que se sostiene en la mano como las videograbadoras de los 80s, con el teléfono acotado y solo la mitad en la mano.

El modo "camcorder" del Razr 70 Ultra al grabar video permite hacer un zoom continuo de acercamiento o alejamiento con un leve giro de la muñeca Gentileza Marcelo Guarnieri-Motorola

Al grabar un video en esta posición, controlar el zoom es muy difícil, porque requiere usar las dos manos, una para sostener el teléfono y otra para pulsar la pantalla; esto no es necesario si se graba al estilo tradicional, con el teléfono abierto por completo como si fuera un celular estándar.

Así que Motorola implementó una solución para los Razr 70 y 70 Ultra (no está claro si llegará a modelos anteriores): al inclinar levemente la muñeca hacia la derecha o la izquierda el teléfono hará un zoom continuo, de acercamiento o alejamiento. La app requiere algo de acostumbramiento: si se inclina demasiado la muñeca el zoom será veloz, pero la imagen se inclinará; para que quede estable, la inclinación debe ser más limitada, y entonces el teléfono la “esconderá” y solo el video con el acercamiento o alejamiento gradual y muy fluido.

En el Galaxy S26 Ultra es posible grabar un video estable girando la pantalla (de vertical a horizontal para agarrar mejor el teléfono) sin que se note el movimiento, con una función de estabilización extrema, pero eso no alcanza al zoom, que deberá hacerse a mano.

Un vestidor con la IA de Google

La tercera función que mostró Motorola en el evento de lanzamiento del Razr 70 y 70 Ultra está desarrollada por Google, en rigor, y aunque la mostraron con smartphones de Motorola, llegará a todo el mundo Android, aunque no está claro si Motorola tendrá una ventana de exclusividad.

Cómo funciona Wardrobe, el vestidor virtual de Google que mostró Motorola

Motorola ya tiene una función para crear un fondo de pantalla con IA a partir de una foto de nuestro atuendo, como una forma de vincular el aspecto del smartphone y nuestro estilo. Esta nueva función que presentó con Google esta semana, llamada Wardrobe, permite crear un ropero virtual: Google Photos escanea los últimos cuatro años de las fotos en las que aparecemos, usa Nano Banana para entender qué ropa es (pantallones, remeras, polleras, vestidos, abrigos, calzado, gorras) y genera un ropero virtual, que nos permite luego elegir combinaciones de atuendos y simular cómo nos quedarán.

Doppl es el probador virtual experimental de Google

Esta herramienta es diferente del probador virtual que presentó Google a mediados del año pasado para estimar cómo nos puede quedar ropa que vimos online, a partir de una foto de nuestro cuerpo.