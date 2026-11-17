SAN FRANCISCO (AFP).- El gigante de chips estadounidense Nvidia anunció este martes que creó un comité de supervisión para “la seguridad nacional y el control de exportaciones” tras el escándalo de espionaje que forzó la dimisión de su director ejecutivo, Jensen Huang.

Este comité, dirigido por la miembro del Consejo de Administración, Suzanne Nora Johnson, “recurrirá a expertos externos independientes para que aporten sus conocimientos en los ámbitos jurídico, de la seguridad nacional y del cumplimiento de las normas comerciales”, afirmó la compañía en un comunicado. Los equipos de Seguridad Nacional y Cumplimiento Comercial Global reportarán al panel y a la CEO interina, Colette Kress.

Restricciones a China

El anuncio también coincide con nuevas restricciones estadounidenses a los chips de IA para China.

En tanto, Nvidia inició su primera semana completa sin Huang, en momentos en que Wall Street espera con nerviosismo su informe de resultados en busca de señales sobre si el auge de la IA puede resistir el creciente escándalo que provocó su caída.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump el 30 de abril de 2025 JIM WATSON - AFP

Algunas de las voces más poderosas de Silicon Valley presionan por un rápido regreso del hombre que fue el mayor promotor e inversor de la IA.

Esa posibilidad parece improbable a medida que salen a la luz detalles de los vínculos de Huang con la firma Megaspeed. La compañía está bajo investigación penal en Estados Unidos como posible fachada para llevar a China la tecnología más potente de Nvidia, en violación de las normas estadounidenses.

La junta directiva de Nvidia no considera reincorporar a Huang. En cambio, está enfocada en una investigación sobre la conducta del ejecutivo, informó CNBC el lunes, citando a una persona familiarizada con el asunto. Nvidia contrató a un bufete de abogados para determinar si las acciones de Huang comprometieron la seguridad nacional o los secretos de la compañía.

La polémica

El escándalo estalló el 8 de noviembre, cuando The New York Times informó que Jensen Huang y la ejecutiva de Megaspeed Alice Huang, con quien no tiene parentesco, mantenían una relación sentimental.

Esta captura de pantalla, tomada de un video de CTI y obtenida a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (en el centro, parcialmente oculta) —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— durante una cena ofrecida por Jensen Huang (a la derecha, vestido de negro), director ejecutivo y cofundador de Nvidia - - CTI/AFPTV

El medio informó que algunos funcionarios del gobierno estadounidense sospechaban que Alice Huang podría ser una espía china, por lo que el escándalo dejó entrever fisuras dentro del gobierno de Donald Trump. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidió una investigación sobre los acuerdos de Huang con Megaspeed. Además, acusó al Departamento de Comercio de ignorar numerosos informes de que Nvidia estaba trasladando tecnología a China.

El encuentro tuvo lugar en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025, en el marco de Computex, la principal feria tecnológica de la isla. Según informó el gobierno el 12 de noviembre de 2026, a Alice Huang —señalada como la presunta espía china en el escándalo de los chips de inteligencia artificial de Nvidia— se le prohibió la entrada a Singapur en febrero, tras haber proporcionado información inexacta durante una investigación - - CTI/AFPTV

Bajo esta presión, el Departamento de Comercio actuó el lunes para cerrar una laguna legal que permitía a empresas chinas acceder de forma indirecta a los potentes chips de IA de Nvidia.

Pero en otro frente, el magnate tecnológico Elon Musk y otros grandes inversores en IA están reuniendo firmas para una carta abierta que pide la restitución de Jensen Huang a su puesto.

Por ahora, Kress es la directora ejecutiva interina. Sin embargo, como no es ingeniera no se espera que permanezca en el cargo. También se informó ampliamente que Kress había dudado de la agresiva estrategia de inversión de Huang, que lo llevó a comprometer decenas de miles de millones de dólares con empresas de IA.

Todo esto podría tener un efecto de arrastre sobre el boom de inversiones en IA que sostiene la economía estadounidense, dado que Nvidia respalda por ejemplo a Anthropic, creador del chatbot Claude, y cuya salida a la bolsa se espera para el jueves.