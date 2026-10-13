OpenAI descubrió un dispositivo espía en sus oficinas, usó su IA para identificar al responsable y el FBI lo detuvo

OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, descubrió un sofisticado dispositivo de grabación oculto en una de sus oficinas y utilizó sus propios modelos de inteligencia artificial (IA) para identificar al empleado que lo había instalado. El caso fue denunciado ante el FBI, que intervino en la investigación y detuvo al sospechoso. La empresa confirmó que el trabajador fue despedido y que la investigación continúa abierta.

El episodio fue dado a conocer este martes 13 de octubre a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de OpenAI en X. Según explicó la compañía, sus modelos de IA permitieron analizar el dispositivo, investigar su procedencia y determinar que había sido colocado por un empleado unos días antes del descubrimiento.

We discovered a sophisticated recording device that was hidden inside one of our offices. We used our models to understand the device and where it had come from, identifying that a specific employee had planted it a few days earlier. We referred the matter to the FBI, and we’re… — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) October 13, 2026

Sin embargo, OpenAI no precisó cómo utilizó la inteligencia artificial para identificar al responsable, ni brindó detalles sobre las características técnicas del aparato o la identidad del trabajador involucrado.

Tras identificar al sospechoso, la compañía presentó el caso ante el FBI. “Estamos agradecidos a los agentes y fiscales que actuaron rápidamente para efectuar una detención”, señaló OpenAI, que aseguró que continuará colaborando con las autoridades federales.

La empresa también buscó llevar tranquilidad respecto de la posible exposición de información confidencial. Según indicó, hasta el momento no existen indicios de que el empleado haya accedido indebidamente o extraído los parámetros de sus modelos de IA, código fuente o datos de clientes.

OpenAI sostuvo que la protección de su tecnología, sus datos y sus trabajadores constituye una prioridad y un asunto de importancia nacional. En ese sentido, explicó que su programa de seguridad contempla amenazas provenientes tanto del interior de la organización como de ciberdelincuentes y actores vinculados con gobiernos extranjeros.