OpenAI y Visa firman una alianza para habilitar compras en línea mediante agentes de IA

OpenAI y Visa ahora permitirán que agentes de inteligencia artificial realicen compras en línea una vez que cuenten con la autorización de los usuarios, como parte de la ampliación de una alianza previamente anunciada entre ambas empresas tecnológicas.

Los servicios de pago de Visa se integrarán en la plataforma de OpenAI para que los comercios electrónicos puedan aceptar transacciones realizadas por agentes de IA, según un comunicado difundido este miércoles. Por ejemplo, un cliente podrá indicar a un agente de IA que pague una factura o compre rollos de papel de cocina. ChatGPT, desarrollado por OpenAI, es actualmente la plataforma de inteligencia artificial más conocida entre los consumidores.

“La IA transformará el comercio de una manera más profunda de lo que jamás lo hicieron internet o la tecnología móvil”, afirmó Jack Forestell, director de Producto y Estrategia de Visa, en el comunicado. “A medida que los agentes de IA se conviertan en participantes activos de la economía, el objetivo de Visa es garantizar que las transacciones sean confiables, seguras y fluidas”.

“La IA transformará el comercio de una manera más profunda de lo que jamás lo hicieron internet o la tecnología móvil”, afirmó Jack Forestell, director de Producto y Estrategia de Visa Jenny Kane - AP

Además de OpenAI, Visa anunció colaboraciones con empresas como Anthropic y Microsoft el año pasado, mientras avanzaba en el desarrollo de productos de inteligencia artificial de cara al lanzamiento oficial realizado esta semana.

Los competidores de Visa, Mastercard y PayPal, también están explorando alianzas similares, mientras las compañías de pagos y de inteligencia artificial evalúan cómo empresas y consumidores interactuarán con la IA en el comercio.

En diciembre, Oliver Jenkyn, presidente del grupo de Mercados Globales de Visa, aseguró que 2026 será el año de las compras asistidas por inteligencia artificial. Sin embargo, señaló que la etapa más avanzada del comercio basado en agentes —en la que estos sistemas realizan por completo la búsqueda y la compra en nombre del consumidor— podría tardar más tiempo en consolidarse.

Visa y OpenAI, una empresa de capital privado, también desarrollarán nuevas aplicaciones corporativas para pagos impulsados por inteligencia artificial, según indicaron ambas compañías en el comunicado.