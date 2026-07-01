Por qué las acciones de Meta llegaron a subir casi 10% en apenas dos horas

Meta evalúa dar un giro que podría abrirle una nueva fuente de ingresos. Según reveló Bloomberg, la compañía trabaja en el desarrollo de un negocio para comercializar capacidad de procesamiento e infraestructura de inteligencia artificial (IA) a clientes externos, aprovechando las multimillonarias inversiones que viene realizando en centros de datos y chips para entrenar sus modelos.

La noticia fue bien recibida por Wall Street. En las operaciones previas a la apertura de los mercados de hoy, las acciones de Meta llegaron a subir alrededor de un 6%. Hacia las 11, dos horas después de la apertura, la acción había subido 9,2% hasta un máximo intradía de US$616,54.

De acuerdo con Bloomberg, el proyecto contempla ofrecer acceso tanto a modelos de inteligencia artificial alojados en la infraestructura de Meta como a capacidad de cómputo “en bruto”, un esquema similar al que utilizan empresas especializadas en alquilar infraestructura para IA. La iniciativa, que internamente lleva el nombre de “Meta Compute”, todavía se encuentra en desarrollo.

Hasta ahora, Meta destinó la mayor parte de sus inversiones en infraestructura al funcionamiento de sus propios servicios —como Facebook, Instagram y WhatsApp— y al entrenamiento de sus modelos de IA. Si finalmente decide comercializar parte de esa capacidad, ingresaría en un mercado dominado por Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud.

La estrategia también permitiría amortizar las enormes inversiones que la empresa viene realizando en inteligencia artificial. Meta anunció este año un agresivo plan de expansión de su infraestructura informática para acelerar el desarrollo de modelos cada vez más avanzados, en un contexto de creciente competencia con OpenAI, Google, Anthropic y xAI.

ARCHIVO - Visitantes toman fotos junto a un letrero afuera de la sede de Meta el 26 de marzo de 2026, en Menlo Park, California. (AP Foto/Noah Berger, archivo) Noah Berger - FR34727 AP

La posibilidad de vender capacidad excedente ya había sido insinuada por el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Durante la reunión anual de accionistas realizada en mayo sostuvo que, si la compañía construía más capacidad de la necesaria para sus propios proyectos, comercializar ese excedente era una alternativa que estaba “definitivamente sobre la mesa”. También reconoció que numerosas empresas se habían mostrado interesadas en acceder a la infraestructura de IA desarrollada por Meta.

El mercado interpretó que un eventual negocio de nube podría diversificar la dependencia de Meta respecto de los ingresos publicitarios, que hoy representan la mayor parte de su facturación. Al mismo tiempo, implicaría transformar un costo creciente —las inversiones multimillonarias en centros de datos, servidores y aceleradores de IA— en un activo capaz de generar ingresos recurrentes.

Las empresas que pierden

La noticia también golpeó a otras compañías vinculadas al negocio de la infraestructura para inteligencia artificial. Las acciones de CoreWeave y Nebius retrocedieron -ambas alrededor de 13%- después de que trascendiera el proyecto de Meta, ya que los inversores interpretaron que ambas podrían enfrentar un nuevo competidor con una capacidad de inversión y una escala muy superiores.

La noticia no golpea a Amazon, porque posee ingresos más diversificados Shutterstock - Shutterstock

Meta ya destinó decenas de miles de millones de dólares a construir centros de datos y adquirir chips para IA. Si decide ofrecer esa infraestructura a terceros, pasaría a disputar clientes con empresas especializadas en el alquiler de capacidad de cómputo para entrenar y ejecutar modelos de IA.

En cambio, el impacto sobre gigantes como Amazon, Microsoft y Google fue mucho más acotado, debido a que sus negocios de computación en la nube ya están consolidados y cuentan con una cartera de servicios mucho más diversificada.