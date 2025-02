“Quedate con tu pesadilla”: el cerebro detrás del escándalo $LIBRA puso la mayor parte de su ganancia en una cripto que cae

“Quedate con tu pesadilla”, le dijo Hayden Davis, el cerebro detrás de $LIBRA, al investigador conocido como Coffeezilla, que lo entrevistó para su canal de YouTube. Así, Davis le ofreció los US$100 millones que ganó por la venta de $LIBRA: la suma que lo puso en medio de un escándalo con repercusiones internacionales.

Pero ya no son US$100 millones. A menos de una semana del lanzamiento de la criptomoneda, la volatilidad cripto que le jugó a favor a Davis ahora le juega en contra. Davis puso la mayor parte de su ganancia en solana, el token de la blockchain que usó para crear $LIBRA, y como consecuencia del escándalo la moneda digital cae desde el sábado.

Según Arkham, organización dedicada al análisis blockchain, se identificaron más de 1000 direcciones vinculadas a Kelsier Ventures, la firma liderada por Hayden Davis -no es su nombre real-. Según el análisis, Kelsier Ventures posee una suma de casi 300 millones de dólares en fondos generados por el activo $LIBRA.

De esos US$300 millones, US$100 millones -el dinero que Davis primero dijo que le “pertenece a la Argentina” y ayer ofreció al investigador cripto Coffeezilla- están distribuidos, según un análisis del especialista en blockchain Fernando Molina, en cuatro billeteras digitales: 44 millones de dólares en USDC y el resto en SOL, el token de Solana. Los US$200 millones restantes continúan en $LIBRA, Davis nunca los vendió.

Desde el viernes pasado, cuando solana registró un precio máximo de casi US$205, la moneda cayó aproximadamente 15,16%: hoy cotiza a US$173. Lo que quiere decir que Davis perdió US$8,4 millones en seis días, según datos de CoinMarketCap.

“Es particularmente curioso que una parte importante de estos fondos esté almacenada en USDC, una stablecoin gestionada por Circle, una entidad central con sede en Estados Unidos. Esta elección tiene implicaciones significativas, ya que Circle tiene el poder de congelar estos fondos en caso de que lo decida o si una Corte se lo ordena, lo que impediría que Kelsier siga moviendo ese dinero hasta que sea resuelto el conflicto”, escribió Molina en X.

Además, le dijo a LA NACION: “La decisión de almacenar otra parte en SOL es más sencilla. Como $LIBRA fue creada dentro de la plataforma, convertir parte de un token a otro no tiene comisiones y es más práctico”.

Por otro lado, cabe destacar que si bien solana no recupera los valores registrados el viernes pasado, es una moneda altamente volátil. Su máximo histórico lo registró el 19 de enero de este año, cuando cotizó a casi US$295. Y hace un año, en febrero de 2024, cotizaba alrededor de US$110.

El escándalo $LIBRA

El escándalo de $LIBRA se desató el viernes por la tarde, cuando Milei publicó un posteo desde su cuenta de X en el que “difundió” (según sus propias palabras) $LIBRA. “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, escribió el mandatario, junto a un link del proyecto en el cual se promociona el token.

Segundos después, se registraron una serie de compras y el criptoactivo pasó de cotizar US$0,25 a US$5,54 en minutos. $LIBRA logró una capitalización de mercado de más de US$4500 millones. Pero en menos de cinco horas la cifra se evaporó. Después de tocar el máximo de US$5,54, se registraron ventas de forma masiva por casi US$1500 millones. Muchas billeteras virtuales lograron ganancias por más de US$8 millones.

A la medianoche Milei decidió borrar su publicación y postear un nuevo mensaje explicando lo sucedido. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló.

La noticia encendió las alarmas del ecosistema cripto. “Esta moneda es un desastre. Tiene más del 80% de los tokens concentrados en cinco billeteras”, advirtieron desde una de las aplicaciones de criptomonedas más usadas en la Argentina. Al respecto indicaron que la industria cripto lo recibió “de muy mala manera” y todos los comentarios fueron “negativos”.

La cuenta Bubblemaps de análisis de blockchain, reconocida a nivel mundial, también fue muy cautelosa sobre el posteo de Milei y coincidió en que está totalmente centralizada. “Operen con precaución”, indicó.

Por el tema, el Presidente enfrenta una serie de denuncias por presunta estafa, tanto a nivel nacional como internacional.

