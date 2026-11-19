Anthropic, la empresa creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, acaba de salir a la Bolsa de Nueva York. Se trataría de la mayor Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de la historia, superando a la de SpaceX, pese a las dudas sobre los riesgos y la rentabilidad de la IA.

El salto al mercado bursátil supone un cambio radical en el patrimonio de las siete personas que estuvieron detrás de su creación, quienes a su vez formaron parte de OpenAI, principal competencia de la firma: Dario y Daniela Amodei, Tom Brown, Jared Kaplan, Sam McCandlish, Christopher Olah y Jack Clark.

Dario y Daniela Amodei

Dario Amodei, hoy director ejecutivo de Anthropic, se incorporó a OpenAI en 2016 para dirigir el equipo de seguridad y otro dedicado a las “leyes de escala”, un área que investiga cómo los modelos adquieren mayores capacidades a medida que aumentan sus datos de entrenamiento y su potencia de cálculo. Su hermana Daniela se unió a él en 2018 como vicepresidenta de Seguridad y Políticas Públicas.

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic Markus Schreiber - AP

Sin embargo, al considerar que la seguridad de la IA estaba quedando relegada a un segundo plano, los hermanos Amodei y varios colegas abandonaron la empresa en diciembre de 2020 y, un mes después, fundaron Anthropic.

Hoy, Daniela es presidenta de Anthropic. Entre sus principales tareas, se destacan la dirección del equipo ejecutivo y está a cargo de la investigación, la ingeniería, el desarrollo de productos, la gobernanza y el trabajo comercial de la empresa, según el sitio oficial de la compañía.

Daniela Amodei, presidenta de Anthropic Noah Berger - FR34727 AP

Tom Brown

Tom Brown, cofundador y director de informática en Anthropic, tiene una historia similar a los hermanos Amodei. Trabajó en Google y, dentro de OpenAI, dirigió el proyecto de ingeniería GPT-3. Cuando los Amodei abandonaron la compañía, Brown se unió a ellos para el desarrollo de Anthropic.

Tom Brown, cofundador y director de informática en Anthropic Anthropic

Su trabajo dentro de la firma impulsó el desarrollo y la implementación de los modelos de vanguardia de Anthropic, y allanó el camino para investigaciones más rápidas de la seguridad de la IA.

En lo que refiere a su formación académica, obtuvo un máster en ingeniería en el MIT, donde se especializó en informática, con énfasis en su aplicación a las ciencias cerebrales y cognitivas.

Jack Clark

Jack Clark es cofundador de Anthropic y director de The Anthropic Institute, un centro de estudios dedicado a producir investigaciones sobre el impacto de la IA en la sociedad.

Jack Clark, cofundador de Anthropic y director de The Anthropic Institute Anthropic

Previo a ser parte de Anthropic, Clark se desempeñó como director de políticas de OpenAI. Además, fue periodista especializado en tecnología, con foco en supercomputadoras y redes neuronales.

Jared Kaplan

Jared Kaplan también es cofundador de Anthropic. Su trabajo consiste en liderar la investigación técnica, en especial en áreas vinculadas a seguridad y el desarrollo de la IA. Es doctor en física por la Universidad de Harvard y licenciado en física y matemática por la Universidad de Stanford.

Jared Kaplan, cofundador de Anthropic Anthropic

Durante los primeros 15 años de su carrera, se dedicó a la física dentro del ámbito académico y, antes de Anthropic, trabajó en proyectos clave de OpenAI, como la creación de GPT-3 y Codex.

Sam McCandlish

Sam McCandlish es doctor en física teórica por la Universidad de Stanford y licenciado en matemática y física por la Universidad de Brandeis. Cofundó Anthropic y, actualmente, se especializa en el entrenamiento de modelos a gran escala, el liderazgo en el preentrenamiento, la productividad en la investigación y la infraestructura de aprendizaje por refuerzo.

En Anthropic, Sam McCandlish se especializa en el entrenamiento de modelos a gran escala, el liderazgo en el preentrenamiento, la productividad en la investigación y la infraestructura de aprendizaje por refuerzo Anthropic

McCandlish también fue parte de OpenAI. Allí, contribuyó a reforzar la seguridad de la IA y creó un equipo dedicado a la ciencia y la escalabilidad del aprendizaje automático.

Chris Olah

Por último, Chris Olah es cofundador de Anthropic y dirige la investigación sobre interpretabilidad, es decir, cómo funcionan internamente los modelos de IA. El experto también fue clave en esta área dentro de OpenAI y, además, trabajó como científico investigador en Google.

Chris Olah es cofundador de Anthropic y dirige la investigación sobre interpretabilidad Anthropic

Por otro lado, fue cofundador y editor de la revista científica Distill (2017-2021).

Con información de AFP