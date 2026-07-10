Shakira alerta a sus seguidores por imágenes falsas generadas con IA

Shakira recurrió a sus redes sociales para denunciar el uso de inteligencia artificial en la creación de imágenes falsas que la muestran en situaciones que nunca ocurrieron.

La tarde de este 9 de julio, la intérprete compartió en su cuenta de Instagram un comunicado en el que explicó que, durante las últimas semanas, han circulado contenidos manipulados de forma digital en los que aparece junto a personas con las que asegura no haber estado.

“Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos”, señaló la cantante.

La colombiana aclaró que no está en contra de este tipo de herramientas, ya que reconoce que forman parte de la revolución tecnológica. Sin embargo, señaló que su equipo ya trabaja “activamente para desmontar dichas imágenes”.

El comunicado de Shakira en redes sociales

Finalmente, agradeció a sus fanáticos, a quienes reconoció por saber distinguir entre los momentos reales de su vida y aquellos que son elaborados de forma falsa, además de ayudar a comunicar esta información de manera efectiva.

Cabe mencionar que la intérprete de Dai Dai no reveló cuáles fueron las publicaciones o montajes específicos a los que hizo referencia en su comunicado.

El montaje con IA que mostró a Shakira junto a Manuel García-Rulfo

Uno de los casos recientes que generó incomodidad entre los fanáticos de “La loba” ocurrió luego de que circularan fotografías y videos de Shakira bailando con el actor mexicano Manuel García-Rulfo en un restaurante cubano de Miami, imágenes que despertaron especulaciones sobre un posible romance.

Posteriormente, algunos usuarios detectaron que una cuenta de X identificada como Shakira Verse habría difundido un montaje en el que supuestamente aparecía la cantante besando al actor afuera del Sunset Tower Hotel de Los Ángeles.

Shakira agradeció a sus fanáticos por distinguir entre los momentos reales de su vida y aquellos falsos PABLO PORCIUNCULA - AFP

La publicación incluso afirmaba que ambos atravesaban una etapa inicial de romance, aunque las imágenes originales que circularon únicamente mostraban a los artistas sonriendo y sin ninguna muestra de afecto. La cuenta actualmente ya no se encuentra disponible.