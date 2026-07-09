Quiénes son los 20 entrenadores mejor pagos del Mundial y en qué posición está Lionel Scaloni

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México ingresa en su etapa final con el comienzo de los cuartos de final. A medida que la competencia se adentra en la zona más atrapante, en la que se definirán los cuatro mejores conjuntos de la competencia, otros informes salen a la luz y capturan la atención de los simpatizantes de este deporte y no tanto. ¿De qué se trata? Del ranking de los entrenadores mejores pagos.

El portal Finance Football, especializado en fútbol y finanzas, elaboró una lista con los 20 directos técnicos que más ganan y algunos datos fueron de lo más llamativos. Son escalas que no necesariamente respetan galardones deportivos ni se alinean con los méritos de la actual competencia. El repaso es elocuente.

Carlo Ancelotti, de Brasil, encabeza la lista con 10 millones de euros anuales. Son días extraños para el italiano tras la eliminación del conjunto verdeamarelo en los octavos de final, ante Noruega por 2-1. Las críticas arrecian desde todos lados, pero la idea de la federación local es continuar con el proceso.

Mauricio Pochettino hizo una buena campaña en Estados Unidos, aunque se despidió con una goleada ante Bélgica Dirk Waem - Belga DPA

“La continuidad del Míster hasta 2030 debe venir con los ajustes necesarios para que él pueda trabajar con tranquilidad hasta el próximo Mundial” dijo Rodrigo Caetano, director ejecutivo de selecciones masculinas de Brasil.

Otros dos entrenadores cuyos seleccionados quedaron al margen continúan escalones atrás de Ancelotti. Julian Nagelsmann (Alemania), con €7.000.000 anuales, y el argentino Mauricio Pochettino (Estados Unidos), con €6.000.000.

La dura caída de los alemanes, frente a Paraguay por penales, terminó con el despido de Nagelsmann y todo indica que Jürgen Klopp será su sucesor. Es más, medios locales aseguran que el anuncio se hará una vez finalizados algunos compromisos que el exentrenador de Liverpool tiene durante el Mundial.

Pochettino, en tanto, encabezó el sueño americano durante buena parte del certamen hasta que se topó con Bélgica, que lo dejó en el camino con un contundente 4-1, en medio de la polémica por la intervención del presidente Donald Trump ante la FIFA para que se habilitara al goleador Folarin Balogun, expulsado en el partido anterior. Sin embargo, el santafesino seguiría en el cargo.

Marcelo Bielsa es el mejor entre los directores técnicos de equipos sudamericanos. El Loco, que no pasó la etapa de grupos con Uruguay, se ubica 9°, con 3 millones de euros al año. El rosarino ya se despidió del conjunto celeste, que por estos días se concentró en la búsqueda de su reemplazante.

El futuro de Lionel Scaloni en la selección argentina se definirá después del Mundial 2026 JUAN MABROMATA - AFP

¿Y Lionel Scaloni? El conductor de la Argentina aparece en el lugar N° 14, con 2.300.000 euros anuales, 200.000 euros menos que los que percibe Gustavo Alfaro en Paraguay, por citar el caso de otro compatriota. Y un paso atrás de Scaloni, con 2.000.000 de euros por temporada, queda Néstor Lorenzo, que llegó hasta los octavos de final con Colombia, conjunto que perdió por penales con Suiza. Según los primeros comentarios, pese a la despedida, la federación cafetera intentaría la continuidad de Lorenzo. La misma cantidad le correspondía a Sebastián Beccacece, que le dijo adiós a Ecuador tras la derrota con México, también por los octavos.

Muchos en el mundo de las finanzas se sorprendieron por el monto que percibe Scaloni. Los especialistas consideraron baja la cifra por tratarse del entrenador del seleccionado argentino y último campeón del mundo. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ya dijo que quiere renovar el contrato del técnico de Pujato y, según pudo reconstruir LA NACION, el nuevo vínculo incluiría una mejora sustancial.

“De momento estoy acá en el Mundial y hasta diciembre esto. Después, veremos. Respondo lo que todo el mundo sabe. Después nos sentaremos a hablar, tenemos la máxima predisposición”, aseguró Scaloni, en una de las conferencias de prensa en plena Copa del Mundo, como dando un guiño a la continuidad al frente del equipo albiceleste.

Otra de las sorpresas que se destacan en el informe es el contrato de Luis de la Fuente en España, pero por lo bajo respecto de sus principales colegas: 2 millones de euros anuales, cinco veces menos de que lo figura en los papeles de Ancelotti.

De la Fuente siempre priorizó la jerarquía del cargo que ostenta. “Nunca, estoy en mi casa, nunca he querido irme y ahora se respira calma y tranquilidad (RFEF), espero seguir muchos más años aquí”, aseguró en el momento de la renovación.

Las intenciones del español quedaron en claro desde un principio, ya que en enero de 2025, por ejemplo, rechazó propuestas de clubes árabes de casi 8 millones de euros. Inclusive lo buscó algún seleccionado de medio oriente que le ofrecía quintuplicar su salario.

Hay entrenadores para todos los gustos. Y, por supuesto, salarios para cada uno ellos.

El ranking de los 20