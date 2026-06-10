SpaceX presentó el diseño de su primer satélite de centro de datos orbital

A días de su esperada salida a la Bolsa, SpaceX dio a conocer el diseño del AI1, su primer satélite de centro de datos orbital. En un video compartido en X este lunes, Musk destacó la capacidad de la compañía para “fabricar, lanzar y operar satélites de IA a gran escala”.

El dispositivo contará con paneles solares de 70 metros y soportará una carga computacional media de 120 kilovatios y de 150 kilovatios en su punto máximo, informó Bloomberg. Para ello, la firma utilizará chips de Nvidia en los satélites de IA, dijo Bret Johnsen, CFO de SpaceX.

Watch @ElonMusk provide a technical update on SpaceX’s capability to manufacture, launch, and operate AI satellites at scale → https://t.co/PSCyWrNsOg pic.twitter.com/vhtr46uax7 — SpaceX (@SpaceX) June 8, 2026

“Un satélite de IA es esencialmente un montón de células solares, un radiador, y todavía necesitás algunos enlaces laser, pero no tenés todas las antenas súper complejas que tienes en un satélite Starlink. Dados los dos, el más fácil de diseñar es el satélite AI”, indicó Musk.

A su vez, el empresario tecnológico reveló estar trabajando en una ampliación de las instalaciones de SpaceX en Bastrop, Texas, lugar donde la firma produce terminales de usuario para su sistema Starlink.

Su anuncio llega en un momento de gran expectativa para los inversionistas. De hecho, ejecutivos de la compañía afirmaron que SpaceX busca lanzar demostraciones iniciales de infraestructura informática de IA basada en el espacio para fines de 2027, adelantándose al cronograma de despliegue previsto para 2028, de acuerdo a Reuters. Las muestras funcionarían como prueba para asegurar que la tecnología funciona, antes de cualquier lanzamiento comercial, indicaron Johnsen y Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, según dos fuentes que participaron de presentaciones a inversores.

En esta línea, la firma sostiene que se trata de “la única empresa con una vía comercialmente viable para construir computación de IA orbita la gran escala”. Incluso, SpaceX solicitó a reguladores lanzar hasta un millón de satélites de centros de datos espaciales.

Mayor IPO de la historia

Con tales innovaciones, SpaceX prepara el terreno para su salida a la Bolsa, prevista para este viernes 12 de junio. La empresa apunta a concretar la mayor oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de la historia, dado que tiene como objetivo recaudar US$75.000 millones para alcanzar una valoración total de US$1,77 billones.

La compañía aeroespacial de Elon Musk saldrá a la Bolsa el viernes 12 de junio (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) Matt Rourke - AP

De concretarlo, podría superar el récord que hasta ahora ostenta la gigante petrolera saudita Aramco desde 2019, cuando tuvo una recaudación de US$25.600 millones.

La firma, reconocida por su liderazgo en la industria aeroespacial, pondrá en circulación 555 millones de acciones a un precio de US$135 cada una. De ese modo, se posicionaría desde su primer día como una de las empresas cotizadas más valiosas del mundo.