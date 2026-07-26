El príncipe Harry, Meghan y sus hijos regresan al Reino Unido por primera vez en cuatro años y se alojarán en una propiedad de la familia real

El príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, viajarán al Reino Unido el próximo mes y se alojarán en una propiedad de la familia real. Según la BBC, esta visita marcará el regreso de toda la familia al país después de cuatro años.

Los duques de Sussex han aceptado una invitación para alojarse en una residencia de la familia real, cuyo nombre no ha sido revelado. Además de esta estancia, la familia también se hospedará en alojamientos privados durante su viaje.

Harry viajará al Reino Unido para dar inicio a la cuenta regresiva de un año para los Juegos Invictus, una competición para militares heridos, cuya próxima edición se celebrará en Birmingham en julio del próximo año. Durante su visita, también se espera que participe en actividades con las organizaciones benéficas que ha apoyado desde que se mudó a California.

La seguridad sigue siendo un obstáculo

En viajes anteriores al Reino Unido, Harry rechazó las invitaciones para alojarse en el Palacio de Buckingham, considerando que la ubicación ofrecía una gran visibilidad y, en consecuencia, riesgos para la seguridad.

El príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, viajarán al Reino Unido el próximo mes

El año pasado, el príncipe perdió una batalla legal en la que buscaba recuperar el derecho a la protección policial durante sus visitas al Reino Unido. Tras el fallo, declaró a la BBC que deseaba una “reconciliación” con la familia real, pero afirmó que no consideraba seguro llevar a su esposa e hijos al país.

“No puedo imaginarme una situación en la que llevara a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento. Y lo que se perderían es, bueno, todo”.

En otra declaración, añadió:

“Sabes que amo a mi país. Siempre lo he amado, a pesar de lo que algunas personas en el país hayan hecho”.

Aún no se han facilitado los detalles de las medidas de seguridad para el viaje del próximo mes. Según la información disponible, el Palacio de Buckingham no ha ofrecido seguridad adicional, y cualquier refuerzo correrá a cargo del Ministerio del Interior británico.

El reencuentro con Carlos es incierto

La última vez que el rey Carlos conoció en persona a sus nietos Archie y Lilibet fue durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II en 2022.

Harry también visitó a su padre el pasado mes de septiembre en Clarence House. Según los informes, este fue su primer encuentro en persona desde febrero de 2024.

Harry también visitó a su padre el pasado mes de septiembre en Clarence House Archivo

Ni el Palacio de Buckingham ni los representantes de los duques de Sussex han comentado si habrá otro encuentro entre Harry, Meghan, sus hijos y el rey Carlos durante la visita. El asunto se ha tratado como un asunto familiar privado.