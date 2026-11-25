Detrás de las pantallas, los modelos de IA y de cada proceso automatizado, hay un andamiaje físico que suele pasar desapercibido. Es que la irrupción de la inteligencia artificial volvió a poner en el centro de la escena a los datacenters (centros de datos), una estructura que años atrás algunos consideraban en retirada frente al auge de la nube.

“El data center es aquello invisible que hace que todo funcione dentro de una empresa”, definió Facundo Sconochini, vicepresidente regional de ventas de Park Place Technologies, durante una nueva edición de Negocios del Futuro.

Park Place Technologies se especializa en la optimización, monitoreo, mantenimiento y administración de los datacenters. “Hoy, con la revolución de la IA, el datacenter es el principal habilitador tecnológico de cualquier empresa para poder innovar. Cumple el rol de darle la base, la autopista y los cimientos para que la IA y todos los sistemas corran”, dijo en un panel moderado por Ignacio Federico, prosecretario de Economía de LA NACION.

Negocios del Futuro, Capítulo 12. Datacenters, la IA, el avance del 5G y su impacto en las industrias. Facundo Sconochini (Park Place Technologies) y Aldo Demoro (Datastar). Modera Ignacio Federico. Fabián Malavolta

En esa línea, la conectividad funciona como el complemento sin el cual la capacidad de los centros de datos queda aislado. Aldo Demoro, director de tecnología de telecomunicaciones de Datastar, quien acompaña a las empresas en su transformación digital, agregó: “El 5G es clave en la industria porque, de la mano de la IA y los datacenters, aporta la posibilidad de optimizar costos, mejorar procesos y obtener un volumen de datos en tiempo real para tomar decisiones consensuadas”.

Respecto del despliegue del 5G en la Argentina, Demoro explicó que es un camino iniciado recientemente por los operadores en las principales ciudades, pero remarcó que “la industria privada tiene que traccionar ese proceso a través de necesidades específicas de optimización y mejora en sus procesos productivos”.

Aldo Demoro, director de tecnología de telecomunicaciones de Datastar Chiara Malavolta

Otro de los momentos centrales del panel giró en torno al potencial local para captar grandes inversiones en centros de datos. Por su parte, Sconochini propuso: “Hay que saber diferenciar: una cosa es un proyecto en carpeta, otra es una carta de intención firmada y otra es un proyecto con permisos e inicio de obras. La Argentina todavía no está en ese lugar, aunque tiene todo para estarlo”.

Así, el directivo de Park Place puntualizó tres condiciones para hacer viable ese desembarco: contar con energía que garantice abastecimiento constante e ininterrumpido; una previsibilidad regulatoria a largo plazo acorde a este tipo de proyectos, que se planifican a 20 o 25 años; y el desarrollo y retención del talento local.

“No es algo que se repague en dos o tres años. Avanzó todo tan rápido que nadie puede sentarse y decirte con certeza exacta qué va a pasar. Las compañías se están preparando con infraestructura robusta para una revolución en marcha”, subrayó Sconochini.

Facundo Sconochini, vicepresidente regional de ventas de Park Place Technologies Chiara Malavolta

Demoro coincidió: “Son inversiones a largo plazo y son complementarias: un datacenter pierde sentido si no tiene conectividad y viceversa. Se necesita regulación, crecimiento económico, seguridad y competitividad”. Pero advirtió: “A veces se implementa una red 5G que da mejor conectividad, pero no resuelve problemas porque genera más datos que nadie mira. Hay que abordarlo dentro de un programa: evaluar, invertir y capacitar”.

El factor humano

A contramano de la visión que ubica a la IA como un reemplazo del talento, los panelistas enfatizaron que el recurso más demandado y al mismo tiempo escaso es el humano. “Hoy lo que se busca es actitud, habilidades blandas (soft skills) y tratar de humanizar al máximo posible nuestras compañías. Buscamos actitud y gente con ganas de crecer para darles ese espacio”, explicó Sconochini.

Demoro planteó: “Hay talento local; el desafío es manejar la volatilidad que tienen las nuevas generaciones. El entusiasmo por la tecnología está, pero hay que enfocarlo y hacerlo convivir con las generaciones con experiencia, de las cuales soy parte. Hay que cambiar metodologías de trabajo y aggiornarse al nuevo escenario”.

A prueba de ciberataques

Frente a la sofisticación de los ataques cibernéticos a empresas, Sconochini recomendó esquemas mixtos para la arquitectura de datos: “Las empresas tienen que ir hacia modelos híbridos: parte de la infraestructura física, parte en la nube y parte en edge computing, cerca de la operación o del cliente. Eso otorga flexibilidad, seguridad y escalabilidad a lo largo del tiempo”.

En el plano de las telecomunicaciones, Demoro remarcó que el mayor ancho de banda y la menor latencia también son herramientas para potenciales atacantes: “Se requiere un enfoque integral, con centros de monitoreo continuo (SOC) para mitigar eventos y mantener el software y hardware actualizados”.

En ese sentido, el directivo destacó el valor de las redes privadas 5G en entornos productivos: “Permiten que la empresa gestione su propio tráfico, defina quién accede y cómo, reduciendo el riesgo de incidentes internos por negligencia o desconocimiento, mientras se prioriza el tráfico crítico de sensores o sistemas industriales”.

“Tecnología humana”

Hacia el final de la charla, los especialistas compartieron su visión sobre el futuro de los negocios tecnológicos.

Sconochini remarcó: “El negocio pasa por una inversión muy fuerte en infraestructura y en optimizar sus costos, pero también por invertir en la gente de la misma manera en que se invierte en tecnología. Hay que capacitar al talento y humanizar al máximo las condiciones de trabajo”.

Por su lado, Demoro concluyó que el rol de las firmas integradoras será “acompañar a las empresas en este camino disruptivo que recién empieza, logrando que la IA, los centros de datos y la conectividad humanicen y mejoren las condiciones operativas”.

Como conclusión Federico sintetizó: “Tecnología humana: cuanto más duro es el tema técnico, más se habla de la importancia del talento y de las personas. Y de eso se trata”.