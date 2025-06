TikTok creó una herramienta que permite promocionar productos con influencers digitales

En una sociedad cada vez más digitalizada, los creadores de contenido e influencers se convirtieron en aliados imprescindibles para las marcas. Expertos en marketing y storytelling, no solo promocionan productos y servicios, sino que funcionan como una suerte de puente para conectar a compañías con audiencias que se alinean con sus valores, estilos y preferencias.

Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) podría dar un giro a esta lógica a través de dos premisas clave: automatización y reducción de costos. Un reciente lanzamiento de TikTok pone la lupa sobre el tema.

En detalle, la plataforma anunció tres nuevas funciones que se suman a TikTok Symphony, una iniciativa de la empresa que permite a marcas y emprendedores crear contenido en cuestión de minutos a través de herramientas de IA. Editar, traducir y doblar videos, y generar avatares eran algunas de las funcionalidades disponibles hasta el momento.

Influencers digitales promocionando productos en TikTok

Imagen a video

Tras las nuevas actualizaciones, ahora los usuarios podrán convertir imágenes estáticas en videos al estilo TikTok, con fondos dinámicos, efectos y movimientos de cámara, según informó la plataforma en su blog oficial. La herramienta comprende prompts detallados y complejos, lo que permite ajustar y personalizar el resultado final.

Texto a video

Si bien aún se encuentra en proceso de prueba, TikTok Symphony también añadió la posibilidad de generar videos a través de instrucciones de texto. “Los primeros comentarios de los profesionales del marketing destacan cómo la herramienta puede acelerar los ciclos de producción, reducir la dependencia de las repeticiones de grabaciones y abrir nuevas vías de experimentación”, indicaron desde TikTok.

Productos de exhibición

Otra de las novedades dentro de la plataforma es Showcase Products, una herramienta que incorpora avatares digitales creados 100% con IA. ¿El objetivo? Crear clips que muestren a los avatares interactuando con el producto de diferentes maneras, como sosteniéndolo, probándolo o mostrándolo en un dispositivo.

Showcase Products, una de las últimas novedades de TikTok Symphony, permite promocionar productos con influencers virtuales

La marca de indumentaria American Eagle fue una de las primeras empresas en incorporar esta tecnología, con resultados exitosos. En números concretos, su última campaña generó más de 8000 conversiones y logró un retorno de tráfico sobre la inversión publicitaria (ROAS) un 60% mayor en comparación con las estrategias habituales, según datos de la firma.

Desde TikTok comunicaron medidas para informar a los usuarios sobre el uso de esta tecnología, como etiquetas sobre los contenidos y “múltiples rondas de revisión de seguridad”.

Más contenidos, nuevos jugadores

Para Juan Marenco, CEO de Be Influencers y miembro de la Comisión Directiva de Interact, la irrupción de la IA sobre esta industria presenta beneficios, como agilizar procesos y democratizar la creación de contenidos. “Aparecerán nuevos talentos y eso siempre es una buena noticia”, dijo a LA NACION.

Sin embargo, destacó la multiplicación del volumen de contenido como la principal desventaja: “Si hoy ya es imposible lograr ver todo, eso se profundizará y eso lleva a un Fear Of Missing Out (FOMO) muy grande y a un hartazgo. Estamos pensando piezas tan personalizadas que no las terminará viendo nadie o tan solo una persona”, enfatizó.

El fenómeno se extiende al universo de la moda y las pasarelas, con el uso de modelos e influencers que ni siquiera existen en la vida real. Tal es el caso de Shudu Gram, la primera supermodelo digital del mundo, quien ya trabajó con marcas de lujo como Fenty y Tiffany.

Shudu es la primera "supermodelo digital" del mundo LA NACION

Otro caso es Lil Miquela, una chica robot de 21 años creada por Brud, una startup de Silicon Valley especializada en robótica aplicada al marketing. Modelo y cantante con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram y 273.000 suscriptores en YouTube, fue reconocida por la revista Time como una de las personas más influyentes de internet. Su popularidad la llevó a colaborar con grandes marcas internacionales, como Calvin Klein y Samsung.

La creciente presencia de estas personalidades en redes sociales despierta temor e incertidumbre entre miembros de la industria. De hecho, una encuesta realizada por Model Alliance a más de 100 modelos reveló que una gran mayoría cree que la IA impactará negativamente en sus carreras, mientras que uno de cada cinco declaró que ya se le había solicitado someterse a escaneos corporales para la creación de avatares digitales.

“Los influencers deberán ser más ágiles y profesionales para satisfacer las necesidades de los clientes y también hacer valer sus comunidades ganadas para lograr que haya un impacto diferente entre ver publicidades hechas por alguien reconocido que otras por alguien que no lo es”, reflexionó Marenco.

La redefinición del influencer

Para Marenco, los próximos años estarán marcados por la creación de contenidos con IA, lo que traerá nuevas marcas que abaratarán sus costos y acelerarán sus posibilidades de pauta. “Para los influencers, será un desafío construir comunidad en un contexto tan competitivo y atomizado”, opinó.

En este sentido, sostuvo que el factor humano será clave para diferenciarse. “Hay una oportunidad de destacarse cuando todo el mundo haga contenidos coyunturales y parecidos”, deslizó.

Por último, el experto se detuvo en la importancia de comunicar a las audiencias el uso de esta tecnología, al menos por ahora: “La IA se está utilizando mucho para contenidos falsos y uso de personalidades diciendo cosas que jamás dirían. Informar eso al usuario al menos le daría la chance de saber que eso no es una filmación real”. Y reflexionó: “Posiblemente, en un tiempo esté más normalizado y se nos haga más fácil la distinción”.

Gestor de campañas en Argentina

La compañía anunció también la disponibilidad en la Argentina de Ads Manager, la plataforma publicitaria de TikTok, que ofrece herramientas para definir objetivos, segmentar audiencias, crear contenidos y optimizar campañas para convertir las visualizaciones en ventas. Según la compañía, “ahora las marcas, emprendedores y creadores de contenidos podrán crear, gestionar y publicar anuncios que les ayuden a impulsar su presencia digital”.