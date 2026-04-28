Esteban Bullrich denunció problemas de accesibilidad en una plataforma cripto por la ELA

El exsenador Esteban Bullrich denunció que, ante el cambio en su apariencia física provocado por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que enfrenta, la aplicación de finanzas digitales Binance no le permite acceder a sus ahorros. El sistema de seguridad de la plataforma bloqueó su ingreso al no poder validar su identidad mediante reconocimiento facial.

El exministro de Educación utilizó la red social X para dirigir su reclamo a Richard Teng, director ejecutivo de la empresa. El dirigente político explicó que el Face ID de la herramienta dejó de reconocerlo hace cinco meses, debido a las modificaciones físicas que causa su patología.

El reclamo de Esteban Bullrich a Binance en la red social X Captura de Pantalla

El exfuncionario cuestionó la falta de alternativas para usuarios con discapacidad y señaló que la compañía trata la inclusión como un aspecto “opcional” dentro de sus servicios. También aseguró que agotó los canales de comunicación habituales sin recibir una respuesta efectiva antes de hacer pública la situación.

“La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero”, manifestó Bullrich en su publicación. El mensaje subrayó que la falta de alternativas resulta crítica en una plataforma que gestiona capitales de millones de personas.

La empresa Binance respondió al pedido del exministro horas después mediante una cita en la misma red social. Los portavoces de la firma lamentaron lo ocurrido y confirmaron que el equipo técnico se contactó directamente con el usuario para resolver el bloqueo.

La respuesta de Binance al planteo de Esteban Bullrich Captura de Pantalla

Por otro lado, la compañía admitió que el caso reveló una “falla de accesibilidad” y cerró el comunicado hablándole directamente: “Gracias por alzar la voz y por exigirnos más”.

La historia de Esteban Bullrich y el ELA

Bullrich recibió en 2021 el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras. En diciembre de ese mismo año, el dirigente renunció a su banca en el Senado nacional para priorizar su tratamiento y el trabajo en su organización civil. La ELA produce un deterioro progresivo en la movilidad y el habla de quien la padece.

El exsenador nacional y exministro de Educación, Esteban Bullrich Captura de Video

Este posicionamiento contra Binance no es la primera declaración del dirigente sobre la enfermedad, de hecho, la adoptó como bandera y creó la Fundación Esteban Bullrich, que trabaja para mejorar la calidad de vida de los pacientes y apoyar distintos proyectos de investigación científica.

El exministro mantiene su participación en el debate público a través de sistemas de comunicación asistida, herramientas tecnológicas que le permiten interactuar y expresar sus posturas pese al avance de los síntomas físicos.