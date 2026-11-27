En agosto, Hollywood despidió a dos estrellas de la música y la actuación: Dolly Parton y Tim Curry. Durante aquellas semanas, videos e imágenes de ambos artistas inundaron las redes sociales, junto con mensajes de sus fanáticos.

En esa catarata de contenidos, no pasó inadvertida una ilustración en donde se aprecia a Parton, con un llamativo vestido, tomada del brazo de Curry, caracterizado como el Dr. Frank-N-Furter, su icónico personaje de la película The Rocky Horror Picture Show. Ambos están en las puertas del cielo. “Sabía que había elegido al acompañante correcto”, le dice Parton a Dios, que se encuentra en una suerte de recepción.

La viñeta es acompañada del seudónimo “Bloper”, firma de Brendan Loper, caricaturista de The New Yorker. Sin embargo, Loper no dibujó ni firmó dicha ilustración. Por el contrario, se trató de una imagen generada con ChatGPT. El dibujo surgió de una publicación en Facebook y, en cuestión de horas, se viralizó en plataformas como Instagram y Bluesky. No obstante, la mayor repercusión fue en X: la imagen acumuló 25.000 likes y 424.200 visualizaciones.

“Recibí mensajes de gente preguntándome si la caricatura era mía. Fue algo surrealista”, comentó Loper a Nieman Lab.

pic.twitter.com/PeLWHYpIR8 — Papa Woof und Krampus und Bleaken (@woofknight) August 27, 2026

Episodios de este estilo son cada vez más recurrentes en la diaria de ilustradores y caricaturistas. De hecho, en mayo Loper fue alertado por un seguidor sobre un dibujo generado con IA que también llevaba su firma.

El artista decidió hacer una búsqueda aún más profunda y, para su sorpresa, encontró en el sitio Reddit cientos de dibujos que imitaban tanto su estilo como su seudónimo. “No soy una persona posesiva, pero mi nombre es mi nombre. Lo sentí como una clara violación de mi identidad”, manifestó.

“Para mí, la firma es el certificado de autenticidad. Solo la pongo en las obras que publico en internet y que considero que deben ser reconocidas como mías. Si pongo mi nombre, es oficial, es mío. Es una verdadera marca. Es mi sello personal”, agregó.

Otros colaboradores de la revista, como Harry Bliss, Emily Flake, Joe Dator, Pat Byrnes, Peter Vey y Jason Adam Katzenstein, también se vieron afectados. “Es como si alguien me hubiera atribuido una cita que yo no dije”, deslizó Flake.

OpenAI brindó declaraciones sobre lo ocurrido. “Creemos que el futuro de la creatividad es fundamentalmente humano, y nuestro objetivo es desarrollar herramientas que potencien la creatividad humana y a los creadores”, indicó un vocero de la firma.

Y continuó: “Agradecemos enormemente a la comunidad que nos informe sobre errores y comportamientos inesperados de nuestros modelos para que podamos solucionarlos”.

Bajo esa línea, ahora ChatGPT arroja una advertencia si un usuario pide crear dibujos al estilo The New Yorker: “Esta solicitud podría infringir nuestras normas sobre similitud con contenido de terceros”. Sin embargo, todavía hay ilustraciones que circulan en internet con nombres y firmas de artistas de dicha revista.

Una vieja práctica, ¿potenciada con IA?

El reconocido caricaturista argentino Ricardo Liniers señala que, si bien la IA es una novedad, el robo de obras y estilos no es algo nuevo. “Esto pasó siempre. A todos nos han agarrado algún dibujo y puesto en alguna bandera política que nadie da permiso. A Quino le pasó que tomaron dibujos de él y los usaban para mensajes de la dictadura. La IA es una herramienta más”, comenta a LA NACION.

Adrián “Pati” Franco, exhumorista de Página 12, coincide con esta mirada: “Siempre hubo gente que se sube al éxito o al talento de otros, ya sea copiando un dibujo, un estilo o una idea. No es más que una falsificación. Lo que logró la IA es facilitarle el trabajo al plagiador”. Y apunta que “está lleno de imágenes de Mafalda diciendo cosas que Quino nunca hubiera escrito”.

Imagen generada con ChatGPT que reproduce la firma de Emily Flake, caricaturista de The New Yorker

A pesar de este escenario, Liniers no subestima el conocimiento de las audiencias sobre los artistas que siguen. “Cuando uno realmente disfruta y consume a un artista conoce, sabe más o menos por dónde viene la mano. Pero cuando algo se vuelve viral, es difícil volver a a meter al genio en la botella”, reflexiona.

En esa línea, Franco sostiene que “todavía no se logró que la IA tenga la sensibilidad o la sutileza de un artista”, aunque no descarta que sea una cuestión de tiempo. “Hay que hacer estar atentos y denunciar estas situaciones”, remarca.

Desde el punto de vista jurídico, María Aurora García, socia del estudio Berken IP y responsable del Departamento de Marcas, explica: “El derecho moral a la paternidad refiere al vínculo entre el autor y su obra, esto es el derecho a ser reconocido como autor. Como contracara de ese derecho, el autor tiene derecho a no ser reconocido como autor de una obra que no es propia”.

En ese sentido, señala que la falsa atribución de una obra generado por IA puede constituir para quien es mencionado como autor “una lesión a sus derechos personalísimos”. Y enfatiza que las gigantes tecnológicas deberían ser responsables de “la puesta en riesgo de la reputación profesional, la trayectoria y la percepción que tiene el público del autor”.

Imagen generada con ChatGPT que reproduce la firma de Pat Byrnes, caricaturista de The New Yorker

Respecto a medidas preventivas para que los artistas puedan proteger tanto su identidad como sus obras, García indica que diferentes herramientas tecnológicas, como la blockchain y los NFTs, permiten controlar la trazabilidad, la autenticidad e integridad de las obras artísticas, dando también prueba de su existencia en una fecha cierta.

“Un marco contractual sólido que incluya cláusulas claras y detalladas sobre los usos expresamente autorizados de las obras, monitoreo constante en plataformas, conservación de bocetos y fotografías del proceso creativo, entre otros, pueden constituir elementos relevantes para la protección y defensa de los derechos de los artistas ante eventuales controversias judiciales”, añade.

Pero en este contexto, surge una pregunta clave: ¿qué valor tiene una firma hoy cuando cualquier herramienta puede reproducirla? Tanto para Liniers como para Franco, se trata de un recurso que aún tiene importancia. “Es nuestro sello”, desliza Franco.

“Creo que la firma tiene valor, en el sentido de que creo que la dirección de la discusión sobre el arte y la IA está confundida. Mucha gente piensa en el producto del arte: un cuadro, una película, una canción. Yo pienso en por qué consumimos arte, y lo que buscamos es humanidad. No buscamos fotocopias, y creo que cada vez más gente va a pedir que se vea el trazo humano”, resume Liniers.