Wonderful, el sistema operativo de inteligencia artificial (AI OS) para empresas, anunció el cierre de una ronda de inversión Serie C por US$550 millones, llevando a la compañía con sede en Ámsterdam, Países Bajos, a alcanzar una valuación de US$5000 millones. La ronda fue liderada por Insight Partners y contó con la participación de Salesforce y de inversores como Index Ventures, IVP, Vine Ventures, 9Yards y Bessemer Venture Partners.

“Esta ronda representa un respaldo muy importante y reafirma nuestra visión sobre el potencial de la IA para transformar las operaciones de las grandes empresas”, apuntó Federico Ruiz Guiñazú, gerente general de la firma para el Cono Sur, a LA NACION.

En esa línea, Bar Winkler, CEO y cofundador de Wonderful, señaló: “Estamos entrando en una nueva era de transformación empresarial. Así como las plataformas en la nube se convirtieron en la base de la empresa moderna, los sistemas operativos de IA serán la base de cada empresa”.

Y continuó: “Las organizaciones necesitan una base de IA compartida que aumente su valor a medida que más partes de la empresa dependen de ella, y eso es exactamente lo que estamos construyendo”.

“Estamos entrando en una nueva era de transformación empresarial", aseguró Bar Winkler, CEO y cofundador de Wonderful Shutterstock - Shutterstock

Bajo esta idea, Wonderful —que opera en 35 mercados y cuenta con 650 empleados en todo el mundo— utilizará el financiamiento para acelerar el desarrollo de producto, ampliar los equipos globales y sostener la creciente demanda empresarial por el AI OS.

Entre sus equipos, se destaca uno regional —que abarca la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia— compuesto por 16 personas. Antes de fin de año, la firma proyecta crecer a entre 30 y 40 profesionales.

Empresas “IA nativas”

De acuerdo a Ruiz Guiñazú, el objetivo de Wonderful es ayudar a las organizaciones “a pasar de casos de uso aislados a una adopción transversal de IA, con soluciones que puedan escalar y generar un impacto concreto en el negocio”.

Para ello, la compañía desarrolló Wonderful AI OS, una capa operativa compartida que coordina agentes, flujos de trabajo, aplicaciones nativas de IA, contexto empresarial, integraciones y ejecución gobernada en toda la organización. Es abierta, agnóstica de modelo y compatible con los sistemas tecnológicos existentes, lo que permite a las empresas adoptar nuevos modelos y capacidades a medida que evoluciona la industria, sin necesidad de rehacer su infraestructura ni depender de un único proveedor.

“Diseñamos el AI OS para que sea modular y abierto, porque las empresas no deberían tener que reemplazar todo lo que ya tienen para volverse nativas en IA”, explicó Roey Lalazar, CTO y cofundador de Wonderful.

“Esta ronda representa un respaldo muy importante y reafirma nuestra visión sobre el potencial de la IA para transformar las operaciones de las grandes empresas”, apuntó Ruiz Guiñazú

Pero, ¿qué es verdaderamente ser una compañía “IA nativa”? Para Ruiz Guiñazú, la idea abarca mucho más que incorporar herramientas o automatizar tareas puntuales. “Significa integrar la IA de manera transversal en los procesos y operaciones del negocio, para que deje de funcionar como un conjunto de soluciones aisladas y se convierta en una capacidad común de toda la organización”, precisó.

Y añadió: “Lo relevante deja de ser que las compañías hagan más rápido o a menor costo lo que ya hacen, sino lo que pueden hacer por primera vez: procesos, productos y modelos de negocio que hasta hace poco no eran viables”.

Hoy, Wonderful trabaja con más de 150 clientes empresariales a nivel global de diferentes industrias y mercados. En el plano local, su tecnología ya forma parte de la operación diaria de empresas de banca, servicios públicos y salud. “La demanda se concentra especialmente en organizaciones con procesos complejos, grandes volúmenes de información y múltiples sistemas que necesitan integrarse, particularmente en sectores como servicios financieros y telecomunicaciones”, indicó Ruiz Guiñazú.

En detalle, el trabajo consiste en el desarrollo de agentes de IA para ventas, atención al cliente y procesos de back office.

Próximos pasos en la región

Ruiz Guiñazú también se detuvo sobre la importancia de América Latina para Wonderful y afirmó que la Argentina es un “país clave” dentro de sus planes de expansión en el Cono Sur. “Confiamos en el talento argentino y vemos un gran potencial en la combinación de sus capacidades técnicas y el interés de las empresas locales por incorporar IA a sus operaciones”, deslizó.

Wonderful trabaja con más de 150 clientes empresariales a nivel global de diferentes industrias y mercados Dragos Condrea

Por este motivo, su estrategia combina el desarrollo de nuevos negocios, junto con el fortalecimiento de los equipos locales. “Estamos avanzando con un plan de expansión del equipo regional, que contempla alcanzar 40 posiciones durante 2026, mientras que para el año que viene tenemos un plan agresivo de expansión a lo largo de todo el país”, adelantó el ejecutivo. Las búsquedas estarán enfocadas en dos perfiles: deployment strategists y forward deployed engineers.

“Cuando la IA deja de ser una herramienta puntual y pasa a ser la capa sobre la que opera toda la organización, lo que cambia es el alcance de lo que la empresa puede proponerse”, sintetizó Ruiz Guiñazú.