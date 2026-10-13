Una startup argentina levantó US$6,4 millones para mejorar la minería del cobre con inteligencia artificial

Giraffe Bio, una empresa fundada en 2024 y con operaciones en la Argentina y Chile, consiguió una inversión de US$6,4 millones en una ronda semilla. El financiamiento fue liderado por Orion Industrial Ventures y contó con la participación de BHP Ventures, Twynam, Air Capital, Baruch Future Ventures y otros inversores. Los fondos se destinarán a ampliar la producción y acelerar las pruebas industriales de una tecnología que combina inteligencia artificial (IA) y biología para mejorar la recuperación de cobre en las operaciones mineras.

La compañía desarrolla reactivos bioquímicos que permiten separar los minerales valiosos del resto del material extraído. Su propuesta busca resolver uno de los principales desafíos de la industria: recuperar más cobre de yacimientos con concentraciones cada vez menores del metal y minerales de mayor complejidad, sin necesidad de incorporar nueva infraestructura.

El cobre es una materia prima fundamental para la fabricación de vehículos eléctricos, el desarrollo de energías renovables, las redes eléctricas y la infraestructura de centros de datos. Sin embargo, a medida que crece la demanda mundial, las compañías mineras enfrentan mayores dificultades para extraer el metal de manera eficiente.

Uno de los procesos centrales de esta actividad es la flotación, una técnica que permite separar los minerales de interés del material no deseado mediante el uso de reactivos químicos. Según Giraffe Bio, este procedimiento interviene en aproximadamente el 80% de la producción mundial de cobre, aunque buena parte de los productos químicos utilizados fueron desarrollados hace décadas.

Para abordar este problema, la empresa trasladó al sector minero herramientas que habitualmente se utilizan en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Su tecnología combina diseño molecular asistido por IA, biología libre de células y ensayos con muestras reales de minerales para crear reactivos adaptados a las características de cada yacimiento.

A diferencia de otras soluciones que requieren modificaciones en las instalaciones industriales, los productos de Giraffe Bio están diseñados para incorporarse directamente a los circuitos de flotación existentes. Funcionan como complemento de los reactivos tradicionales y no necesitan nuevos equipos ni la utilización de organismos vivos durante el procesamiento.

“Las compañías mineras necesitan procesar minerales cada vez más complejos, pero la química utilizada para separarlos ha cambiado poco en décadas”, explicó Alejandro Buffo Sempé, CEO y cofundador de Giraffe Bio.

“Aplicamos biología moderna y diseño molecular para desarrollar mejores reactivos para los circuitos de flotación existentes. Queremos dar a los operadores una nueva herramienta para recuperar más valor del mineral que ya procesan, sin requerir nueva infraestructura”, agregó.

Una inversión para acelerar su expansión

Durante el último año, Giraffe Bio pasó de desarrollar su tecnología en el laboratorio a realizar pruebas de validación con compañías mineras internacionales y diferentes tipos de mineral de cobre. Ahora, con los nuevos fondos, buscará avanzar hacia ensayos de mayor escala y validaciones en condiciones industriales.

La inversión también permitirá fortalecer sus capacidades de investigación y desarrollo, aumentar la producción y ampliar sus equipos técnicos y comerciales.

La ronda estuvo encabezada por Orion Industrial Ventures, una firma de capital de riesgo especializada en tecnologías vinculadas con la minería, el procesamiento de minerales y la descarbonización industrial. Entre los participantes también figura BHP Ventures, el brazo inversor de la compañía minera BHP.

“Giraffe combina biología y minería, un campo emergente con enorme potencial”, afirmó Jason Holt, socio director de Orion Industrial Ventures.

“Los avances en secuenciación genética y computación de alto rendimiento permiten diseñar soluciones biológicas con una precisión y una velocidad que no eran posibles hace una década”, señaló el inversor.

Holt también destacó que la tecnología apunta a uno de los problemas centrales del sector: separar materiales valiosos de minerales cada vez más complejos.

Además de la nueva ronda, la startup recibió anteriormente el respaldo de SOSV, una firma de inversión enfocada en compañías tecnológicas en etapas tempranas.

Giraffe Bio también fue seleccionada como la primera empresa de América Latina en participar del programa Breakthrough Energy Fellows, una iniciativa que brinda financiamiento, asistencia técnica y acceso a una red internacional de especialistas para acelerar la comercialización de tecnologías.

Fundada en 2024, la compañía opera en la Argentina y Chile y trabaja con socios mineros a nivel internacional. Aunque su desarrollo inicial está concentrado en el cobre, su plataforma está orientada a la recuperación de minerales críticos mediante reactivos diseñados para condiciones mineralógicas específicas.

El objetivo de la empresa es que la biología y la IA permitan mejorar el aprovechamiento de los minerales que las compañías ya extraen, en un contexto en el que la demanda de materias primas para la electrificación y la infraestructura tecnológica continúa impulsando la búsqueda de nuevas soluciones para la industria.