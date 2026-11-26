En un escenario digital donde cada vez es más difícil distinguir qué es real y qué no —producto del acelerado avance de la inteligencia artificial (IA)—, la confianza se convierte en uno de los aspectos más importantes de las compañías. Si bien esto impacta sobre todo tipo de industrias, tiene un especial efecto en aquellas empresas vinculadas a cómo las personas manejan su dinero. Visa, por ejemplo, registra más de 9000 millones de intentos de ciberataques diarios.

A dicho contexto, se suma la llegada de los pagos agénticos, una modalidad que, según Andrew Torre, presidente del área de Value-Added Services de Visa, tendrá cada vez más lugar en nuestra vida cotidiana.

En el marco de una visita al país, Torre, James Mirfin, Senior Vice President y Global Head de Risk and Security Intelligence Solutions de la compañía, y Gabriela Renaudo, Group Country Manager para el Cono Sur, conversaron con LA NACION sobre los desafíos que plantea la IA en términos de ciberseguridad, las soluciones que están desarrollando y cómo los pagos agénticos redefinirán los hábitos de consumo de los usuarios.

Gabriela Renaudo, Group Country Manager para el Cono Sur de Visa

-Respecto a los pagos agénticos, ¿cómo se puede transmitir confianza a los usuarios para que un agente de IA lleve adelante una compra?

-Torre: Los consumidores vienen utilizando la IA generativa desde hace un tiempo. Una de las primeras cosas que observamos fue que alrededor del 50% de las consultas que se hacían a algunos modelos, como ChatGPT y otras herramientas, tenían algún tipo de intención comercial. Es decir, los consumidores buscaban, por ejemplo, un regalo para alguien o planificaban un viaje. Por lo tanto, había un importante componente de intención de compra.

El uso de la IA generativa varía bastante según el país. En la Argentina, por ejemplo, alcanza un nivel muy alto, de alrededor del 88%, mientras que en otros mercados es menor. También hay diferencias en el grado de confianza que las personas tienen en estas herramientas y en la cantidad de información que están dispuestas a compartir. Ahora estamos viendo que algunas de estas plataformas empiezan a utilizarse cada vez más. Probablemente hayan escuchado hablar de Muse. También hay personas que utilizan Instinct. Estas plataformas están avanzando en esa dirección porque los consumidores también empiezan a hacerlo.

Hay un dato interesante que observamos en una investigación que realizamos hace aproximadamente un mes: cuando les preguntamos a los consumidores si confiaban en el comercio agéntico, solo entre un 20% y un 25% respondió afirmativamente. Pero cuando les preguntamos si confiarían en este tipo de operaciones si participara Visa, la cifra superó el 60%.

Hemos dedicado mucho tiempo a desarrollar un marco para hacer posible un comercio agéntico seguro y confiable. Si algo sale mal, podremos comprobar que la persona autorizó a un agente a comprar un producto específico y no otro. Desarrollamos toda una arquitectura destinada a proteger tanto a los consumidores como a los comercios.

-¿Creen posible un futuro donde los pagos agénticos sean parte de nuestra vida cotidiana?

-Mirfin: Creo que eso ya está sucediendo. La adopción de algunos de los nuevos agentes está creciendo a un ritmo que, a mi entender, incluso supera al que tuvo ChatGPT en sus comienzos. Hace poco se conoció un dato sobre Muse en Estados Unidos que muestra la rapidez con la que se está adoptando esta herramienta. Los usuarios están incorporando sus credenciales de pago, estableciendo ciertos parámetros y dejando que los agentes realicen compras por ellos de manera autónoma. Y está dando buenos resultados, por lo que creo que esta tendencia va a seguir creciendo.

-¿Consideran que las instituciones financieras deben tener la responsabilidad de educar a la gente sobre estos temas?

-Torre: Sí, creo que las instituciones financieras tienen, sin duda, un papel importante en la educación de los consumidores. Se necesita el compromiso de todo el ecosistema para educar a los consumidores. En definitiva, nuestro negocio se basa en la confianza. Queremos asegurarnos de que los usuarios se sientan protegidos.

James Mirfin, Senior Vice President y Global Head de Risk and Security Intelligence Solutions de Visa

-Dentro de cinco o diez años, ¿cómo imaginan que las personas usarán su dinero y qué nuevas amenazas pueden surgir?

-Torre: Creo que las compras presenciales van a seguir existiendo. A la gente le gusta ir a negocios y restaurantes. Al mismo tiempo, hemos logrado que los pagos sean muy sencillos y seguros. Veo que prácticamente todo el mundo utiliza el celular para pagar sin contacto. Es un proceso muy bueno, simple y fácil. Creo que eso va a seguir creciendo.

También creo que el comercio agéntico y el comercio electrónico probablemente comiencen a converger a medida que las personas incorporen estas herramientas a sus hábitos de consumo.

Mirfin: La confianza seguirá siendo fundamental, al igual que la seguridad.

-Visa registra más de 9000 millones de intentos de ciberataques por día. ¿Qué herramientas están desarrollando actualmente para enfrentar estos desafíos?

-Torre: Tradicionalmente, llevamos décadas protegiendo transacciones. Utilizamos modelos de inteligencia artificial desde hace muchísimos años. Nuestro producto insignia, que sigue disponible hoy para cualquier transacción realizada con Visa —tanto a nivel nacional como internacional, en el comercio electrónico o en compras presenciales—, es Visa Advanced Authorization.

Por ejemplo, ayer hice una transacción aquí en Buenos Aires y esa transacción fue a mi banco en Estados Unidos en milisegundos. Ellos sabían que era yo porque tienen un perfil donde saben que viajo mucho y por eso se aprobó la operación. También compramos una compañía que se llama Feature Space, que nos permite ver las transacciones de Visa y otras tarjetas en tiempo real para tener una visión holística de qué puede ser un fraude y qué no.

Mirfin: Lo que estamos viendo ahora es que el fraude se está desplazando hacia etapas más avanzadas de las transacciones. Los delincuentes buscan manipular psicológicamente a los consumidores para engañarlos y lograr que realicen pagos, haciéndoles creer que están invirtiendo o que mantienen una relación sentimental. Por eso, estamos empezando a ver que los bancos necesitan ayuda para proteger el comportamiento de los consumidores e identificar cuándo pueden estar siendo víctimas de una estafa. También necesitan protegerse frente a la toma de control de cuentas, una modalidad en la que los delincuentes intentan vulnerar el acceso de los usuarios. La variedad de situaciones, tipos de transacciones y comportamientos que los bancos necesitan proteger está creciendo significativamente, y estamos invirtiendo en ese ámbito.

-¿Qué impacto tiene esto sobre la región y, particularmente, la Argentina? ¿Qué aspectos se pueden reforzar en materia de ciberseguridad?

-Renaudo: En América Latina, el nivel promedio de fraude es elevado en comparación con otras regiones del mundo. Sin embargo, hay algunos países que se encuentran por encima de ese promedio. Argentina es uno de ellos, al igual que Brasil, por ejemplo. Por eso, para nosotros la prioridad es ayudar a nuestros clientes, en particular a los emisores de tarjetas, pero también a los adquirentes, a reducir los niveles de fraude. Y no solo en el punto de venta, sino también en las etapas previas a la transacción. Esto último significa actuar antes de que se concrete el pago.

Por eso es tan importante seguir trabajando para fortalecer la infraestructura en la Argentina y preparar al mercado para lo que viene. Estamos avanzando hacia el comercio agéntico, que va a plantear nuevos desafíos para esta realidad.

Torre: Hemos invertido US$13.000 millones en tecnología e infraestructura para proteger nuestra red y a nuestros clientes durante los últimos cinco años. Solo en 2024, evitamos más de US$40.000 millones en fraudes a nivel global.

-Respecto a los deepfakes, ¿qué tan extendido está este tipo de fraude y qué pueden hacer los usuarios para protegerse frente a esto?

-Mirfin: No limitaría el problema únicamente a los deepfakes. Si pensamos en este tipo de amenazas, también están la clonación de voz y la suplantación de números telefónicos. Los delincuentes utilizan muchas técnicas diferentes para engañar a los consumidores, inducirlos a realizar pagos o hacerles creer que están hablando con otra persona. En cuanto a las cifras, todos los datos que veo sobre estas modalidades muestran un crecimiento interanual y trimestre a trimestre, en distintas partes del mundo.

En ese sentido, mi recomendación para los consumidores es que se aseguren de operar únicamente con instituciones confiables, que trabajen con su banco y que realicen transacciones con comercios en los que confíen. También es importante no hacer clic en enlaces que llegan por mensajes o correos electrónicos. Puede parecer un consejo básico, pero son medidas realmente importantes para protegerse.

-Con la irrupción de la IA, hay un aumento de ataques cada vez más sofisticados. ¿Qué tan difícil es para ustedes desarrollar soluciones para combatir estos ciberataques?

-Mirfin: A menudo lo describo como una carrera armamentista, una especie de enfrentamiento entre los buenos y los malos en el uso de la IA y la tecnología. Nuestro objetivo es mantenernos un paso adelante de los delincuentes y de las amenazas, y poner esas herramientas a disposición de nuestros clientes para que puedan protegerse a sí mismos y también a sus propios usuarios.

En este momento estamos adquiriendo BioCatch, una empresa que ofrece una solución para analizar el comportamiento de los consumidores. Los bancos la utilizan para proteger a sus clientes y detectar posibles casos de toma de control de cuentas. También cuenta con modelos de comportamiento que permiten identificar cuándo una persona está siendo manipulada para agregar un beneficiario a su cuenta o realizar un pago.