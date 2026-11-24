Una llamada proveniente de un supuesto servicio de atención al cliente, del soporte técnico de una empresa o hasta de un familiar puede ser el comienzo de un fraude. Aunque los usuarios nos comuniquemos cada vez con menos frecuencia por teléfono, la conversación telefónica está en aumento como método de estafa.

Según Who Calls, la aplicación de Kaspersky para identificar y bloquear llamadas, el 88% de los latinoamericanos recibió llamadas no deseadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, y alrededor del 11% de esas comunicaciones fueron intentos de fraude, principalmente bancario y con promociones engañosas. No sorprende, entonces, que el 59% de los usuarios de la región diga sentirse preocupado cuando lo llama un número desconocido.

“La conversación le permite al delincuente interactuar con la víctima, adaptar el discurso a sus respuestas y construir una apariencia de confianza”, explica María Alejandra Manjarrez, investigadora senior de seguridad en la firma de ciberseguridad Kaspersky.

Los cinco pasos de la estafa telefónica

Según la especialista, estos llamados siguen la misma anatomía de cinco pasos. Primero, un pretexto tal como una compra sospechosa, un paquete que no se pudo entregar o un problema por resolver. Después vienen la entrada en confianza, la urgencia para que haga algo sin meditarlo mucho, la presión para que no espere y, al final, la acción que se le exige a la víctima. “Para generar confianza necesitan datos como el nombre, el teléfono, el banco, la empresa. Los sacan de filtraciones, de redes sociales y de bases de datos que se comercializan. Si alguien a quien no conocés te llama y tiene tres datos tuyos que son reales, la llamada empieza a sentirse familiar”, describe.

Lo que sigue es apurar: “Necesitan que sea urgente para que la persona no pueda pensar ni digerir lo que está pasando, y que siga en línea, sin cortar, para que no verifique la información”. El ranking de excusas para delinquir está encabezado por el falso call center, la falsa actualización de datos, el premio que hay que cobrar y el secuestro virtual.

Cuidado con los códigos

En la Argentina, muchas de esas historias de estafas involucran un código: “convencen a la víctima de que comparta un código que le van a mandar. Ahí es cuando acceden a billeteras, apps de mensajería u otras cuentas privadas, resetean las contraseñas y toman el control”, explica Damián Sánchez, Gerente de Servicios Internacionales de Personal Tech. Por eso es clave habilitar, siempre que se pueda, el doble factor de autenticación de una app o servicio digital.

Este fenómeno en el que la llamada telefónica es la trampa se conoce como vishing. ¿Por qué funciona un sistema de comunicación que usamos cada vez menos? “Porque el número de celular es un dato personal, identificable con nosotros, y eso puede ser la puerta a un ataque mucho más avanzado”, señala Manjarrez. Ella advierte que el hecho de que en la pantalla del smartphone aparezca el nombre del banco, o incluso “Mamá”, tampoco es garantía, ya que los delincuentes pueden falsificar el identificador de llamada, una técnica conocida como spoofing.

Otra modalidad es el SIM swap. En este caso, el estafador reúne datos personales de la víctima y logra que le entreguen un reemplazo de su chip. Con el control de la línea, recibe en su propio teléfono los códigos por SMS para recuperar cuentas bancarias y billeteras virtuales. La víctima, en general, se entera recién cuando su celular se queda sin señal.

“Detrás de las estafas telefónicas hay una industria multimillonaria que opera en múltiples países. Tiene guiones, roles, métricas e incluso lecciones aprendidas. No es improvisado”, dice Manjarrez. Como ejemplo, muestra una foto difundida por el FBI con el paso a paso de una estafa romántica dentro de apps de citas, organizada por días, y guiones listos para usar contra adultos mayores, en los que solo hay que completar los espacios en blanco con el nombre de la víctima.

Llamadas silenciosas y las voces hechas con IA

También es muy frecuente que el smartphone suene varias veces al día, pero cuando el usuario atiende, del otro lado no se escucha nada. Se trata de las llamadas silenciosas, y tienen dos orígenes posibles. A veces son sistemas automáticos de call centers que marcan más números de los que sus operadores pueden atender; otras veces, bots o sistemas de IA llaman para comprobar si un número está activo antes de pasárselo a una persona.

Según los expertos en ciberseguridad, incluso una interacción de pocos segundos puede servir a los delincuentes para confirmar que la línea funciona y que su dueño contesta llamadas de desconocidos, lo que puede hacer que termine en listas usadas para nuevas campañas de spam o estafas. ¿Existen esas listas de números verificados? “Hoy hay muchas bases de datos comercializadas en Internet, algunas gratis y otras pagas”, responde la especialista de Kaspersky, y aconseja no responder estos llamados.

Por otra parte, la IA suma una nueva capa de complejidad porque esta tecnología, combinada con técnicas de ingeniería social, permite escalar los contactos, adaptar los discursos y reforzar la apariencia de legitimidad de los engaños. “Hoy reconocer una voz familiar no garantiza que la llamada sea auténtica. Aunque escuchemos la voz de alguien de la familia, puede ser falsa”, advierte Manjarrez. Dicho esto, incluso sin voces clonadas, los estafadores ya combinan tecnología y presión psicológica. En tal sentido, hacen llamadas simultáneas a varios miembros de una familia, usan sonidos de fondo falsos, como ruido de tránsito o de un hospital, y se apoyan en datos personales filtrados para que la amenaza resulte creíble.

Ante estos casos, la experta recomienda cortar y llamar al número real de esa persona, nunca al mismo teléfono desde el cual nos llamaron. Es decir, siempre un doble chequeo.

A este panorama se suma un factor que juega a favor de los delincuentes: “Si alguno de nosotros cae en una estafa, es probable que no se lo cuente a nadie, simplemente por vergüenza”, coinciden los entrevistados.

La defensa invisible

Casi todas las recomendaciones ponen como protagonista al usuario: no atender, cortar y desconfiar.

Mientras los delincuentes evolucionan con sus ataques, también lo hace la tecnología que busca frenarlos. Una de esas herramientas son las APIs de red. Una API (interfaz de programación de aplicaciones) es, en términos simples, un puente que permite que dos sistemas se comuniquen entre sí. En este caso, permite que la app de un banco o de una billetera virtual le consulte a la operadora móvil, en tiempo real y con autorización del cliente, información sobre su línea. Todo ocurre en segundo plano, sin que el usuario se dé cuenta, y la respuesta funciona como una señal que confirma o desmiente que quien está operando una cuenta es realmente su titular. “El caso del código podría evitarse mediante una validación, donde se verifica en la red si la línea desde la que acceden a una cuenta es la del cliente real. Todo esto sin que el usuario deba hacer nada, más rápido y seguro que otros métodos de validación”, señala Sánchez.

Con el SIM swap, la lógica es parecida: “Si el banco consulta a la operadora y detecta que la línea cambió de SIM o de eSIM hace pocas horas, puede bloquear la operación, pedir validaciones adicionales o directamente impedir el acceso”, explica Gabriel Chapt, CEO de Plusmo, una empresa argentina que integra estas APIs con las operadoras del país. Otra herramienta, llamada Number Verification, apunta al robo de credenciales. “Un atacante puede robar el usuario y la contraseña de la banca online e intentar ingresar desde otra línea. Aunque los conozca, no va a poder superar la validación porque no tiene el control real de la línea móvil asociada a la cuenta”, agrega.

Según el ejecutivo, este mecanismo reduce la dependencia de los tradicionales códigos enviados por SMS y resuelve la validación en un tercio del tiempo. Si la tecnología existe, ¿por qué las estafas siguen creciendo? “Es principalmente un desafío de adopción. Durante años, gran parte de la industria se apoyó en contraseñas y códigos SMS, y los estafadores aprendieron a explotar esas debilidades mediante phishing, malware e ingeniería social. Los bancos y las fintech creían que con eso estaban blindados, pero recién ahora empiezan a entender que necesitan sofisticarse y combinar herramientas”, sostiene Chapt. Por eso, los entrevistados coinciden en que la tecnología sola no alcanza: la concientización y la educación digital siguen siendo clave para que los usuarios puedan esquivar estos intentos de fraude telefónico.

Para quienes ya cayeron en la trampa, Sergio Mohadeb, abogado y autor del blog Derecho en Zapatillas, aclara que hay varios tipos de estafas y que cada caso debe analizarse por separado: “Como regla general, siempre hacer la denuncia ante la fiscalía penal o comisaría cercana, contar la verdad de lo que pasó -sugiere-. Segundo, entrevista con abogado para evaluar si hay o no una responsabilidad civil de la entidad de custodia de los fondos. Hay precedentes que responsabilizan al banco o fintech por no haber tomado recaudos suficientes al facilitar la toma de préstamos o transferencias de parte de los delincuentes”.