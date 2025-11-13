Vuelve Vine, la pionera de los videos verticales breves, como diVine

Una nueva aplicación respaldada por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, ha recuperado más de 100.000 videos de la antigua Vine con el objetivo de animar a los usuarios de descubrir, crear y compartir sus propios clips en bucle.

Vine era una red social de video, que permitía compartir clips que se repetían en bucle. Desapareció en 2017, aunque cinco años antes había sido adquirida por Twitter y, tras su cierre, se transformó en una función de cámara dentro de la red de microblogging.

Elon Musk, quien compró Twitter en 2022 y lo transformó en X, informó en verano de sus planes para recuperar Vine, pero actualizada con funciones de inteligencia artificial integradas.

Este jueves, un proyecto nostálgico liderado por uno de los primeros empleados de Twitter, Evan Henshaw-Plath, ha lanzado diVine, una red social que recupera parte del archivo de videos de Vine guardado antes de su cierre junto con cuentas de usuario.

En concreto, “entre 150.000 y 200.000 videos de unos 60.000 creadores”, ha explicado Henshaw-Plath, también conocido como Rabble, a TechCrunch. Los creadores que tengan los derechos de los vídeos pueden solicitar su retirada de la nueva aplicación.

DiVine no se limita a estos miles de videos reconstruidos y a las cuentas revividas, sino que se presenta como una red social para crear, descubrir y compartir videos breves de hasta seis segundos que se reproducen en bucle, con los que desplegar “la creatividad pura y sin filtros de personas reales compartiendo momentos genuinos”, como se describe en su web.

La red social utiliza tecnología descentralizada, en línea con otros proyectos de Dorsey, quien respalda diVine a través de la organización sin ánimo de lucro ‘and Other Stuff’, de quien es miembro Henshaw-Plath. Está disponible en la web, en iOS y en Android con APK.