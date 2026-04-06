Crear un buen prompt para ChatGPT no es simplemente “hacer una pregunta”: es saber dar contexto, dirección y objetivos claros a la herramienta. Cuanto mejor esté formulado, más precisa, útil y rica va a ser la respuesta. No son pocos los usuarios que no tienen en claro cómo hacer una buena consulta a la inteligencia artificial (IA).

Cómo crear un promt para ChatGPT

1 Definir la identidad y el rol

Para empezar, es clave definir el rol que querés que adopte la IA. No es lo mismo pedir “escribí un texto” que decir “actuá como periodista cultural argentino” o “como experto en marketing digital”. Ese pequeño detalle orienta el tono, el enfoque y hasta el vocabulario. Por ejemplo, si buscás algo con rigor, conviene explicitarlo: “con estilo periodístico”, “con datos verificables”, “en español argentino”.

El paso a paso para hacer prompts Foto de Atlassian

2 Enmarcar con contexto preciso

El segundo elemento fundamental es el contexto. La IA responde mejor cuando entiende de qué estás hablando. En lugar de “hablame de Borges”, es más efectivo escribir: “Escribí una biografía de 400 palabras sobre Jorge Luis Borges enfocada en su relación con Buenos Aires y su impacto en la literatura contemporánea”. Acá ya hay tema, enfoque, extensión y tono implícito.

3 Usar verbos de acción y tareas claras

Otro punto clave es la claridad en la tarea. Los verbos importan: no es lo mismo “explicar”, “resumir”, “comparar”, “analizar” o “crear”. Cada uno dispara un tipo de respuesta distinto. Si querés precisión, evitá ambigüedades. En vez de “hacelo interesante”, podés decir: “Incluí ejemplos concretos y una bajada atractiva para lectores jóvenes”.

4 Determinar el formato y la estructura

La estructura también ayuda mucho. Podés pedir explícitamente cómo querés la respuesta: “En tres párrafos”, “con subtítulos”, “en formato lista”, “con introducción y cierre”. Esto es especialmente útil para textos largos o contenido que después vas a publicar.

5 Establecer límites y parámetros específicos

Además, sumar restricciones o detalles específicos mejora el resultado: extensión (“300 palabras”), tono (“formal pero cercano”), idioma (“español argentino, usando ‘vos’”), o incluso lo que querés evitar (“sin tecnicismos”, “sin repetir ideas”). Cuanto más acotado esté el marco, menos margen de error hay.

Hacer un buen prompt puede hacer que la IA sea más útil VH-studio - Shutterstock

6 Aplicar la técnica de pocos ejemplos (few-shot)

Un recurso muy potente es incluir ejemplos. Si mostrás una referencia de lo que buscás (aunque sea breve), la IA tiende a imitar ese estilo. Es como decirle: “Quiero algo así”.

7 Refinar mediante la iteración

Finalmente, no hay que subestimar la interacción. Rara vez el primer prompt es perfecto. Podés ajustar, pedir cambios, profundizar o corregir el rumbo: “Hacelo más breve”, “dame un enfoque más crítico”, “sumá citas”, etc. Pensalo como un diálogo, no como un comando único.