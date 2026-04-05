Las mejores 35 frases para saludar por Semana Santa 2026 a través de WhatsApp e Instagram
Existen diferentes opciones para compartir con amigos, familiares y seres queridos en esta fecha especial; una selección para enviar por redes sociales y reforzar los vínculos
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LA NACION
La proximidad de la Pascua renueva el espíritu festivo en los creyentes y es un momento ideal para compartir mensajes con los seres queridos, por eso resulta importante contar con las mejores 35 frases para saludar por Semana Santa 2026 a través de WhatsApp e Instagram.
El uso cotidiano de los servicios de mensajería y las redes sociales facilita el envío de saludos, imágenes, frases o dedicatorias a las personas del entorno más cercano con las que se desea compartir las emociones que despierta la Semana Santa y la Pascua.
A continuación figura un listado con diferentes alternativas de saludo, para usar en esta fecha, renovar los vínculos y propiciar el reencuentro y la reflexión.
Las mejores 35 frases para saludar por Semana Santa 2026
- Que la paz de Cristo guíe tu camino en esta Semana Santa.
- Es tiempo de renovar la fe y dejar que la luz de la esperanza ilumine nuestras vidas.
- Que el sacrificio de Jesús nos enseñe a amar sin condiciones.
- Semana Santa es un tiempo para reencontrarnos con nuestro propósito y con Dios.
- “Yo soy la resurrección y la vida”. Que esta promesa llene tu corazón de alegría.
- Que estos días de oración nos ayuden a ser mejores personas cada día.
- En el silencio de estos días, que logres escuchar la voz de la paz en tu interior.
- Que la cruz sea para ti un recordatorio de amor infinito, no de dolor.
- Que la bendición del Señor te acompañe hoy y siempre.
- Tiempo de perdonar, de sanar y de volver a empezar con fe renovada.
- ¡Feliz Semana Santa! Que disfrutes de estos días de descanso junto a los que más quieres.
- Te deseo una semana llena de paz, reflexión y mucho amor familiar.
- Que en tu hogar nunca falte la fe ni la esperanza. ¡Bendiciones!
- Aprovechemos estos días para agradecer por todas las bendiciones recibidas.
- Que la alegría de la resurrección inunde tu casa este domingo.
- Un abrazo grande en esta Semana Santa. Que sea un tiempo de verdadera unión.
- Deseo que estos días te traigan la serenidad que necesitas para recargar energías.
- Que la luz del mundo brille en tu camino y en el de tu familia.
- Brindo por una semana de paz y por el cariño que nos une.
- ¡Disfruta, descansa y reflexiona! Mis mejores deseos para ti.
- ¡Que tengas una bendecida Semana Santa!
- Paz, amor y mucha fe para estos días santos.
- Que el amor de Dios te abrace en esta semana.
- Renovando la fe y el corazón. ¡Felices Pascuas!
- Que la luz de Cristo nunca se apague en tu vida.
- Tiempo de gratitud. ¡Bendiciones para todos!
- Deseo que la paz sea tu mejor compañía estos días.
- ¡Viviendo la fe con alegría! Feliz Semana Santa.
- Que el sacrificio de Jesús nos inspire a dar lo mejor de nosotros.
- ¡Paz y bien para ti y los tuyos!
- ¡Cristo ha resucitado! Que su victoria sea nuestra mayor alegría.
- La tumba está vacía: ¡la esperanza está viva! Feliz Domingo de Resurrección.
- Que el milagro de la vida nueva transforme tu corazón hoy.
- Celebremos que el amor venció a la muerte. ¡Felices Pascuas!
- Que la alegría de la Pascua nos recuerde que siempre hay un nuevo comienzo.
LA NACION
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