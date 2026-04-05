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Las mejores 35 frases para saludar por Semana Santa 2026 a través de WhatsApp e Instagram

Existen diferentes opciones para compartir con amigos, familiares y seres queridos en esta fecha especial; una selección para enviar por redes sociales y reforzar los vínculos

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Frases para saludar por Semana Santa
Frases para saludar por Semana Santa(Foto: Pexels)

La proximidad de la Pascua renueva el espíritu festivo en los creyentes y es un momento ideal para compartir mensajes con los seres queridos, por eso resulta importante contar con las mejores 35 frases para saludar por Semana Santa 2026 a través de WhatsApp e Instagram.

Los mejores mensajes para saludar por WhatsApp en la Semana Santa 2026
Los mejores mensajes para saludar por WhatsApp en la Semana Santa 2026Gemini

El uso cotidiano de los servicios de mensajería y las redes sociales facilita el envío de saludos, imágenes, frases o dedicatorias a las personas del entorno más cercano con las que se desea compartir las emociones que despierta la Semana Santa y la Pascua.

A continuación figura un listado con diferentes alternativas de saludo, para usar en esta fecha, renovar los vínculos y propiciar el reencuentro y la reflexión.

Las mejores 35 frases para saludar por Semana Santa 2026

  • Que la paz de Cristo guíe tu camino en esta Semana Santa.
  • Es tiempo de renovar la fe y dejar que la luz de la esperanza ilumine nuestras vidas.
  • Que el sacrificio de Jesús nos enseñe a amar sin condiciones.
  • Semana Santa es un tiempo para reencontrarnos con nuestro propósito y con Dios.
  • “Yo soy la resurrección y la vida”. Que esta promesa llene tu corazón de alegría.
  • Que estos días de oración nos ayuden a ser mejores personas cada día.
  • En el silencio de estos días, que logres escuchar la voz de la paz en tu interior.
  • Que la cruz sea para ti un recordatorio de amor infinito, no de dolor.
  • Que la bendición del Señor te acompañe hoy y siempre.
  • Tiempo de perdonar, de sanar y de volver a empezar con fe renovada.
  • ¡Feliz Semana Santa! Que disfrutes de estos días de descanso junto a los que más quieres.
  • Te deseo una semana llena de paz, reflexión y mucho amor familiar.
  • Que en tu hogar nunca falte la fe ni la esperanza. ¡Bendiciones!
  • Aprovechemos estos días para agradecer por todas las bendiciones recibidas.
  • Que la alegría de la resurrección inunde tu casa este domingo.
  • Un abrazo grande en esta Semana Santa. Que sea un tiempo de verdadera unión.
  • Deseo que estos días te traigan la serenidad que necesitas para recargar energías.
  • Que la luz del mundo brille en tu camino y en el de tu familia.
  • Brindo por una semana de paz y por el cariño que nos une.
  • ¡Disfruta, descansa y reflexiona! Mis mejores deseos para ti.
  • ¡Que tengas una bendecida Semana Santa!
  • Paz, amor y mucha fe para estos días santos.
  • Que el amor de Dios te abrace en esta semana.
  • Renovando la fe y el corazón. ¡Felices Pascuas!
  • Que la luz de Cristo nunca se apague en tu vida.
  • Tiempo de gratitud. ¡Bendiciones para todos!
  • Deseo que la paz sea tu mejor compañía estos días.
  • ¡Viviendo la fe con alegría! Feliz Semana Santa.
  • Que el sacrificio de Jesús nos inspire a dar lo mejor de nosotros.
  • ¡Paz y bien para ti y los tuyos!
  • ¡Cristo ha resucitado! Que su victoria sea nuestra mayor alegría.
  • La tumba está vacía: ¡la esperanza está viva! Feliz Domingo de Resurrección.
  • Que el milagro de la vida nueva transforme tu corazón hoy.
  • Celebremos que el amor venció a la muerte. ¡Felices Pascuas!
  • Que la alegría de la Pascua nos recuerde que siempre hay un nuevo comienzo.
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