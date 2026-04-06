Duelo de titanes de la IA: OpenAI y Anthropic, ante el desafío de cotizar en bolsa y no morir en el intento

El sector de la inteligencia artificial se acerca a un punto de inflexión histórico, ya que sus dos principales exponentes, OpenAI y Anthropic, aceleran sus preparativos para salir a bolsa (IPO) en un panorama marcado por ingresos récord y pérdidas astronómicas. Mientras OpenAI busca consolidar su dominio con valoraciones cercanas al billón de dólares, Anthropic surge como un competidor más eficiente que podría alcanzar la rentabilidad mucho antes que su rival.

La rentabilidad en la mira

Una investigación reciente del Wall Street Journal hace visibles las estrategias financieras de ambas compañías. Según documentos internos compartidos con inversores, Anthropic está en camino de ser rentable antes que OpenAI, con una proyección para alcanzar el punto de equilibrio en 2028. Por el contrario, OpenAI no prevé generar beneficios hasta el año 2030.

El WSJ destaca que Anthropic priorizó el mercado corporativo y de programadores, manteniendo sus costos más alineados con sus ingresos al evitar servicios costosos, como la generación de video a pedido e imágenes a gran escala. En contraste, OpenAI mantuvo una estrategia de gasto masivo en infraestructura y chips, por lo que tendrá márgenes más acotados durante la próxima media década.

Las ganancias estimadas de OpenAI y Anthropic en millardos de dólares The Wall Street Journal

Los ingresos y las valuaciones

A principios de este año OpenAI alcanzó los US$25.000 millones en ingresos anualizados, un crecimiento enorme frente a los US$6000 millones de finales de 2024. Su valoración en los mercados privados escaló hasta los actuales US$852.000 millones, situándola como la segunda empresa privada más valiosa del mundo, solo detrás de SpaceX.

Por su parte, Anthropic factura 211 dólares mensuales por usuario, frente a los 25 dólares por usuario semanal de OpenAI. Sus ingresos anualizados alcanzaron los US$19.000 millones de dólares recientemente, cerrando la brecha con OpenAI gracias a una tasa de crecimiento anual de 10x, superior al 3,4x de su competidor. La valoración actual de Anthropic ronda los 229.000 millones de dólares.

El agujero negro de las pérdidas

A pesar de estas cifras de facturación, el dinero que ambas compañías pierden día a día es impresionante. OpenAI proyecta perder aproximadamente US$14.000 millones este año. Sus proyecciones de gasto a largo plazo son aún más drásticas, estimando un consumo de efectivo (cash burn) de 115.000 millones de dólares hasta 2029. En 2028 se espera que sus pérdidas operativas alcancen los 74.000 millones de dólares.

Esta situación ha generado tensiones internas. La CFO de OpenAI, Sarah Friar, ya advirtió que la empresa no está lista para un IPO en 2026 debido a los riesgos derivados de sus compromisos de gasto masivo y la incertidumbre sobre si el crecimiento de los ingresos podrá sostenerlos. Analistas financieros han calificado la contabilidad de OpenAI como “matemáticas caprichosas”, señalando que la empresa a veces calcula su rentabilidad omitiendo los enormes costos de entrenamiento de los modelos.

Cotizar o morir

La oferta pública de acciones se transformó en una necesidad financiera para OpenAI, para sostener un ritmo de gasto de 150 millones de dólares diarios. Ambas compañías apuntan a finales de 2026 para sus respectivos debuts bursátiles. No obstante, el éxito dependerá de si los inversores aceptan el modelo de “financiamiento circular” de OpenAI —donde sus mayores inversores (Microsoft, Nvidia, Amazon) son también sus proveedores— o si optan por la eficiencia y el enfoque corporativo de Anthropic.