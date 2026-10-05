Xbox hace cambios y despidos en su estructura y le da el control de Halo al estudio de Call of Duty

La industria de los videojuegos continúa atravesando cambios sin precedentes. En un comunicado titulado “Continuando nuestro reseteo”, el director de contenido (CCO) y vicepresidente ejecutivo de Xbox, Matt Booty, anunció más cambios en la división de gaming de Microsoft.

Es así que Halo, la franquicia que definió la identidad de Xbox desde su primera consola en el 2001, dejará la órbita de sus desarrolladores de los últimos 15 años —Halo Studios, antes conocido como 343 Industries— para pasar a Activision, el estudio detrás de Call of Duty.

El traspaso se enmarca en una reestructuración liderada por Asha Sharma, reciente CEO de Xbox, cuyo mandato inició con el objetivo de hacer sostenible la empresa en un contexto donde la principal competencia hace recortes en busca de ampliar sus márgenes de rentabilidad.

As part of our ongoing reset, Matt Booty just sent an email to our team covering role reductions, a reorganization of several of our studios, and updates on our divestitures.



See full email here: https://t.co/pCi1v7GUt4 — Matthew Ball (@ballmatthew) September 22, 2026

La medida consistió en 268 despidos y forma parte de un recorte mayor. Durante el verano estadounidense, la firma ya había removido el 20% de su plantilla, por lo que las proyecciones apuntan a 3200 empleos eliminados para el cierre del año fiscal 2027.

En ese contexto, Booty adelantó que su denominado ‘reseteo’ continuará: “En nuestra reunión general del 6 de octubre, nos juntaremos como un solo equipo para reflexionar sobre nuestro progreso y mirar hacia adelante”.

Lanzamiento y despedida

El ajuste a Halo Studios ocurre a semanas del lanzamiento del remake del primer juego de la franquicia, Halo: Campaign Evolved. Según la prensa especializada, el motivo fue la inviabilidad comercial de sus proyectos.

De acuerdo con The Verge, Microsoft archivó todos los desarrollos vigentes de la saga, incluyendo los remakes de Halo 2 y 3, así como el eventual Halo 7 (secuela a la última entrega Halo Infinite), que todavía estaba a años de su lanzamiento.

Halo: Campaign Evolved salió 28 de julio de este año y tuvo una recepción con opiniones divididas

Además, varias filtraciones apuntaron a que el estudio se quedó con apenas 30 empleados, relegado estrictamente a tareas de soporte técnico para mantener con vida los juegos ya publicados. Trascendió también que, pese a que Infinite roza los cinco años desde su lanzamiento, el equipo no tenía ningún juego nuevo en fase de producción.

Ahora, Activision asume el control total de Halo. “Nuestro objetivo es claro: crear el mejor juego de la historia, digno de su universo y legado”, prometió su presidente, Rob Kostich. “Ya hemos comenzado a formar un equipo especializado, único en capacidad y talento, listo y entusiasmado por ofrecer este nuevo capítulo”, aseguró el ejecutivo.

Master Chief, el protagonista de la saga Halo, en la última entrega del 2021

Por su parte, Frank O’Connor, director creativo de la saga en la época de 343 Industries, criticó en LinkedIn: “Consejo de experto: contraten a personal de Bungie (el developer original), Halo Studios y otros profesionales despedidos que rebosan talento e ideas descartadas a lo largo de los años”.

El nuevo organigrama

Los cambios no se limitan a los juegos de Master Chief. Activision también incorporará al histórico estudio Rare (Sea of Thieves) y World’s Edge (Age of Empires). A la par, Bethesda asumirá el control de Obsidian para co-desarrollar los próximos Fallout, mientras que Playground Games y Turn 10 se fusionaron en un equipo dedicado a Forza y el próximo Fable.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, se manifestó de acuerdo con los cambios en Xbox

Satya Nadella, CEO global de Microsoft, reconoció que la compañía sobreinvirtió en Xbox durante 25 años y no obtuvo los resultados esperados. Es por eso que respaldó en el podcast Sources los recientes ajustes: “Si miro los estudios, nuestra propiedad intelectual y la capacidad futura, me siento fantástico”.

Por otro lado, Sharma tuvo que salir a desmentir rumores de desinversión en una entrevista con The New York Times: “Xbox no está a la venta”, sentenció. Pese a que la división aporta apenas un 6% de las ganancias de Microsoft y su principal servicio Game Pass se estancó en 34 millones de usuarios, la ejecutiva prometió hacer “las asociaciones adecuadas” y encontrar “el modelo operativo correcto”.

Asha Sharma es la responsable máxima de Xbox desde el 20 de febrero de este año

Una de esas nuevas asociaciones se dio cuando PlayStation canceló Physint, el próximo título del aclamado director japonés Hideo Kojima, y Xbox salió a su rescate. Fue así que Sharma viajó a Tokio para cerrar la exclusividad del título en su consola y adquirir sus derechos para el cine y la televisión.

En sus declaraciones públicas, Nadella aclaró cuál es el objetivo detrás de la reestructuración de su división gamer: ser “una gran editorial y una gran proveedora de plataformas para juegos tanto en PC como en Xbox”.