A cuánto llega la PUAM en septiembre de 2026 con el aumento confirmado

Los pensionados de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), que todos los meses cobran la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tienen en septiembre un incremento automático en sus haberes, debido a la actualización que se realiza en base al más reciente índice de inflación.

La PUAM de septiembre aumenta un 2,11%

En el noveno mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, durante este mes a sus titulares les corresponde, además, el reparto del bono de $70.000 en su totalidad.

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones en septiembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en septiembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $428.633,20 $70.000 $498.633,20 Jubilación máxima $2.884.395,56 - $2.884.395,56 PUAM $342.906,55 $70.000 $412.906,55 PNC (Invalidez/Vejez) $300.043,23 $70.000 $370.043,23

Cabe aclarar que el calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, se abona entre la segunda y tercera semana del mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Cómo es la entrega del bono previsional de septiembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $498.633,20.

A los titulares de la PUAM les corresponde el bono previsional completo Foto: Pexels

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos: