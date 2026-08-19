A cuánto llega la PUAM en septiembre de 2026 con el aumento confirmado
La prestación de Anses se incrementa en un 2,11%; cuáles son las nuevas cifras vigentes
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Los pensionados de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), que todos los meses cobran la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tienen en septiembre un incremento automático en sus haberes, debido a la actualización que se realiza en base al más reciente índice de inflación.
En el noveno mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, durante este mes a sus titulares les corresponde, además, el reparto del bono de $70.000 en su totalidad.
A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones en septiembre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en septiembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$428.633,20
$70.000
$498.633,20
Jubilación máxima
$2.884.395,56
-
$2.884.395,56
PUAM
$342.906,55
$70.000
$412.906,55
PNC (Invalidez/Vejez)
$300.043,23
$70.000
$370.043,23
Cabe aclarar que el calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, se abona entre la segunda y tercera semana del mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios.
Cómo es la entrega del bono previsional de septiembre
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $498.633,20.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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