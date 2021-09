“A destruir la provincia productiva”: polémica en Olavarría por estudiantes invitado a un acto de Kicillof

La necesidad de llegar a un público juvenil en la campaña electoral metió al gobierno de Axel Kicillof en una controversia en Olavarría: directores escolares, padres y dirigentes de la oposición del distrito le cuestionaron la semana pasada que hubiera convocado a centros de estudiantes de escuelas secundarias a un acto proselitista. En la administración bonaerense niegan que eso haya ocurrido: dicen que sólo se invitó a los alumnos a un encuentro posterior con la ministra provincial de Educación, Agustina Vila, para hablar de los planes del área.

Agustina Vila con los centros de estudiantes en la Escuela N°16, en un encuentro posterior al acto

Las versiones no coinciden. Tampoco los horarios. La discusión había empezado en realidad un día antes, el martes, con un mensaje de WhatsApp que Mario Fernández, uno de los inspectores escolares de la zona, envió a un chat que incluía inspectores y directores de colegio y que publicó el sitio local Provincia Noticias. Decía así: “Hola a todos. Desde Jefatura Distrital solicitan que inviten para mañana a las 15 hs. a los presidentes de los centros de estudiantes. Viene la directora de Educación, Agustina Vila, y el gobernador. El encuentro es en el maxigimnasio del club Estudiantes. Necesitamos que a la brevedad hagan la invitación y confirmen al jefe distrital o por acá el nombre y apellido del alumno en caso de asistir”.

El jefe distrital es Julio Benítez, un director escolar que condujo durante muchos años la Escuela de Educación Estética de Azul y que llegó al cargo a principios del año pasado impulsado por Suteba, el gremio de Roberto Baradel. Consultado por LA NACION, Benítez dijo que la convocatoria a los adolescentes había sido sólo a una reunión posterior al acto que se hizo con la ministra en la Escuela N 16, a 35 cuadras del club, como parte del programa de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. “Yo no fui al acto. Nuestro encuentro se hizo para poder intercambiar sobre las distintas inquietudes de los estudiantes y sobre los distintos proyectos que se están llevando adelante para fortalecer las trayectorias educativas de la educación secundaria. A la reunión fueron convocados los y las estudiantes, en el marco de la construcción de espacios de intercambio que fortalezcan a este nivel educativo. Durante la pandemia varios de estos encuentros se organizaron de manera virtual y en este último tiempo lo estamos pudiendo organizar de manera presencial”, contestó a este diario por WhatsApp, e incluyó fotos del encuentro entre los alumnos y Vila.

Pero padres, dirigentes opositores y referentes educativos del distrito que no quisieron dar su nombre para evitar sanciones no centraron la atención en esa reunión, sino en el acto del gimnasio del Club Atlético Estudiantes de Olavarría, que arrancó a las 15.30, media hora después de la convocatoria consignada en el chat de directores e inspectores, y que incluyó también a Daniel Gollán, candidato a diputado del Frente de Todos, y una referencia del locutor a los centros de estudiantes presentes. “Bienvenidos a todos y todas -dijo la voz en off al recibir a Kicillof, ovacionado por los presentes, y mientras se oía de fondo al Indio Solari en Un poco de amor francés-. ¡Unidos vamos a volver a la vida que queremos! Agradecemos la presencia de autoridades, de vecinos y vecinas, compañeros y compañeras, representantes de sindicatos, asociaciones civiles, facultades y centros de estudiantes”.

El gobernador habló último. Cuestionó a la oposición, advirtió sobre la amenaza del neoliberalismo que “viene a destruir la provincia productiva” y celebró “el compromiso y la entrega” de los maestros y sus familias durante la pandemia. “Es una falta de respeto a las familias decir que en la provincia de Buenos Aires no hubo clase durante no sé cuánto tiempo. ¡Con el esfuerzo que tuvimos que hacer en condiciones en las que nos dejaron!”, se quejó, en un discurso que, como siempre, se fue encendiendo hacia el final y terminó con una invitación a convencer: “¡Compañeros y compañeras: a militar, a militar y a militar!”.